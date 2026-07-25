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Kozel volá po efektivitě. Rozhodnuto není, tvrdí před odvetou trenér Jablonce

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  9:19

Jablonecký trenér Luboš Kozel | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Návrat do evropských pohárů po pěti letech se Jablonci výsledkově nepovedl. Fotbalisté měli úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy ve Varaždinu výtečně rozehraný, když ve druhém poločase vedli. Nakonec ale divokou přestřelku ve čtvrtek večer nezvládli a v domácí odvetě budou dohánět porážku 2:3. „Jsem trochu zklamaný, protože jsme určitě mohli z utkání vytěžit víc,“ konstatoval trenér Jablonce Luboš Kozel.

„Domácí sice z první šance udeřili, ale my jsme měli dobrou reakci a prakticky okamžitě jsme dokázali vyrovnat. Vstup do druhé půle byl od nás velmi dobrý, byli jsme nebezpeční, Jawo bohužel neproměnil obrovskou šanci. Po chvíli jsme ale druhý gól přece jen přidali a vypadalo to s námi velmi dobře,“ popsal Kozel.

Jablonečtí i ve Varaždinu těžili ze své tradiční velké zbraně, kterou jsou standardní situace. První branku dal důrazný Cedidla po centru Zorvana z trestného kopu, gól na 2:1 vstřelil po precizně zahraném rohovém kopu Nováka hlavou Tekijaški.

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„Standardky máme takto nacvičené. Vždyť jen já jsem měl snad čtyři zakončení, bohužel z toho byl jen jeden gól. Víme, že jsme ze standardek hodně nebezpeční a Novase (Filipa Nováka) musím pochválit, kopl to výborně,“ uvedl jablonecký kapitán Nemanja Tekijaški.

Po více než hodině hry tak měli hosté ve Varaždinu políčeno na skvělý pohárový výsledek, ale nakonec neodjeli ani s remízou. „Přišel naprosto laciný a zbytečný druhý gól, který domácí nastartoval k tlaku, z něhož vytěžili i vítězný gól. V závěru byli nebezpečnější a celkově hodně efektivní, když ze tří šancí dali tři góly,“ řekl Luboš Kozel.

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„Měli jsme kontrolu nad hrou, jenže s přibývajícím časem jsme byli víc a víc pasivní,“ zlobil se Tekijaški. „Nebyli jsme už ani tolik kvalitní na míči, jako by nám se závěrem zápasu ubývaly síly, a oni nás tlačili do vápna. Dostali jsme dva zbytečně laciné góly z malého vápna. První půle byla vyrovnaná, ve druhé půli jsme byli do našeho gólu lepší, ale v posledních pětadvaceti minutách jsme padli a domácí to dokázali otočit.“

Odveta 2. předkola Konferenční ligy je na Střelnici na programu ve čtvrtek od 18 hodin. „Rozhodnuto nic není, dál to bude velmi vyrovnaný dvojzápas. Naše výchozí pozice mohla být lepší. Víme, že doma jsme silní a věřím, že nám na Střelnici pomůžou fanoušci. A hlavně musíme být efektivnější, jestli chceme uspět, musíme své šance proměnit,“ velí Kozel.

První ligu začnou Jablonečtí doma proti Olomouci

Ještě před pohárovou odvetou odstartují fotbalisté Jablonce nový ročník nejvyšší soutěže. V nedělním utkání úvodního kola nastoupí na svém stadionu od 17.30 proti olomoucké Sigmě.

„Olomouc trochu změnila způsob u hry a rozestavení oproti tomu, jak hrála za trenéra Janotky. Zase tam přišli nějací noví hráči a už jenom ta cena, za kterou je Sigma kupuje, je předurčuje k tomu, že by měli být nadstandardní. Podle mě je tam velice kvalitní mužstvo, které bude mít stejně jako v minulé sezoně velké ambice, ale my si s ním budeme muset doma poradit,“ řekl Luboš Kozel.

Za Jablonec ale nebude moci hrát útočník Antonín Růsek, který přišel do týmu před týdnem právě z Olomouce. Hanácký klub si totiž při přestupu vymínil, že proti němu jeho bývalý hráč nastoupit nesmí.

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Břidličná vs. HlučínFotbal - - 25. 7. 2026:Břidličná vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
25. 7. 14:00
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  • 3.90
  • 1.60
Zlín vs. OstravaFotbal - 1. kolo - 25. 7. 2026:Zlín vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
25. 7. 17:00
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  • 3.56
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