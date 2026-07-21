Fotbalisty Jablonce čeká kvalifikace o postup do Konferenční ligy. Svou cestu začnou ve druhém předkole proti chorvatskému Varaždínu. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do jablonecké pohárové historie.
Program Jablonce v předkole Konferenční ligy
|Datum
|Fáze
|Zápas
|TV přenos
|Výsledek
|čtvrtek 23. 7. 2026, 20:00
|2. předkolo
|Varaždín – Jablonec
|Nova Sport 5
|čtvrtek 30. 7. 2026, 19:00
|2. předkolo
|Jablonec – Varaždín
- V případě postupu přes Varaždín by se Jablonec střetl s lepším z dvojice RFS Riga - Vestri. Souboj 3. předkola by český tým začal na domácím hřišti.
Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?
Utkání Jablonce na hřišti chorvatského Varaždínu naladíte na stanici Nova Sport 5. Konferenční ligu vysílají také stanice, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Telly
Konferenční liga – formát
- Kvalifikace: Konferenční liga začíná několika předkoly. Kluby podle koeficientu a umístění v domácích soutěžích vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo play-off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
- Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje šest utkání proti šesti různým soupeřům. Tři na domácím hřišti a tři venku.
- Vyřazovací část: Do vyřazovací fáze postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce jde přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o postup mezi nejlepší šestnáctku. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
- Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
- Finále Konferenční ligy 2026/27 se uskuteční ve středu 26. května 2027 v německém Lipsku od 21:00.
Historie Jablonce v evropských pohárech:
- Jablonec se v evropských pohárech poprvé představil v sezoně 1997/98, kdy nastoupil v předkole Poháru UEFA. Při premiéře si poradil s ázerbájdžánským Karabachem, pak nestačil na švédské Örebro.
- Později si zahrál také Pohár vítězů pohárů a pravidelně bojoval v předkolech Evropské ligy.
- V sezoně 2018/19 Jablonec poprvé postoupil do základní skupiny Evropské ligy, kde se utkal s Dynamem Kyjev, Rennes a Astanou. O tři roky později si zahrál také skupinu Evropské konferenční ligy.
Výsledky Jablonce v evropských pohárech
|Sezóna
|Soutěž
|Kolo
|Soupeř
|Doma
|Venku
|1997/98
|Pohár UEFA
|1. předkolo
|Karabach
|5:0
|3:0
|1997/98
|Pohár UEFA
|2. předkolo
|Örebro
|1:1
|0:0
|1998/99
|Pohár vítězů pohárů
|1. kolo
|Apollon Limassol
|2:1
|1:2 po prodl. (3:4 na pen.)
|2007/08
|Pohár UEFA
|2. předkolo
|Austria Vídeň
|1:1
|3:4
|2010/11
|Evropská liga
|3. předkolo
|APOEL
|1:3
|0:1
|2011/12
|Evropská liga
|2. předkolo
|Flamurtari Vlora
|5:1
|2:0
|2011/12
|Evropská liga
|3. předkolo
|AZ Alkmaar
|1:1
|0:2
|2013/14
|Evropská liga
|3. předkolo
|Strømsgodset
|2:1
|3:1
|2013/14
|Evropská liga
|4. předkolo
|Betis Sevilla
|1:2
|0:6
|2015/16
|Evropská liga
|3. předkolo
|FC Kodaň
|0:1
|3:2
|2015/16
|Evropská liga
|4. předkolo
|Ajax
|0:0
|0:1
|2018/19
|Evropská liga
|Základní skupina
|Rennes
|0:1
|1:2
|2018/19
|Evropská liga
|Základní skupina
|Dynamo Kyjev
|2:2
|1:0
|2018/19
|Evropská liga
|Základní skupina
|Astana
|1:1
|1:2
|2019/20
|Evropská liga
|2. předkolo
|Pjunik Jerevan
|0:0
|1:2
|2020/21
|Evropská liga
|2. předkolo
|DAC Dunajská Streda
|—
|3:5 po prodl.
|2021/22
|Evropská liga
|3. předkolo
|Celtic
|2:4
|0:3
|2021/22
|Konferenční liga
|4. předkolo
|Žilina
|5:1
|3:0
|2021/22
|Konferenční liga
|Základní skupina
|AZ Alkmaar
|1:1
|0:1
|2021/22
|Konferenční liga
|Základní skupina
|CFR Kluž
|1:0
|0:2
|2021/22
|Konferenční liga
|Základní skupina
|Randers
|2:2
|2:2
Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:
- Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
- Sparta: (Liga mistrů – 3. předkolo)
- Plzeň: (Evropská liga – závěrečné předkolo)
- Hradec Králové: (Evropská liga – 2. předkolo)