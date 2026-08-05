Kdy a kde sledovat zápas Jablonec – RFS živě
- První utkání 3. předkola Konferenční ligy mezi Jabloncem a RFS Riga začne ve čtvrtek 6. srpna 2026 od 18:00 na jabloneckém stadionu Střelnice.
- Přímý přenos naladíte na platformě Oneplay Sport 1.
- Zápas můžete sledovat i prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
Jablonec- RFS Riga
Kozel varuje před rychlými útočníky RFS
Jablonec potřebuje po úspěšném souboji s chorvatským Varaždínem vyřadit ještě dva soupeře, v případně postupu přes RFS by se v závěrečném play off utkal s horším z dvojice Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers.
|
Jablonec narazí na slavné Skoty, či Poláky, Hradec by v opravách čekal Panathinaikos
Lotyšský celek už absolvoval dvě předkola, v prvním po dvou výhrách přešel přes severoirský Glentoran a v dalším po vítězství 4:1 doma a remíze 1:1 přes Vestri. V úvodním duelu proti islandskému soupeři si připsal gól a dvě asistence záložník Janis Ikaunieks, mladší bratr bývalého jabloneckého útočníka Davise Ikauniekse.
„Proti Vestri byli dominantní. Nepřišlo mi, že by hráli úplně severským stylem, protože je tam hodně hráčů tmavé pleti, hlavně v ofenzivě. Jsou tam rychlí hráči, hraje tam (Janis) Ikaunieks...,“ uvedl trenér Severočechů Luboš Kozel.
Celek z Rigy aktuálně drží sérii 11 soutěžních zápasů bez porážky. Vede lotyšskou ligu, která se hraje systémem jaro a podzim. „Jsme si vědomi, že nás čeká hodně těžký soupeř hlavně po fyzické stránce. České týmy totiž obvykle hrají velmi fyzickým stylem, jsou hodně silné v soubojích. Snad nás utkání zastihne v dobré formě a odehrajeme dobrý part,“ řekl srbský záložník Stefan Panič.
Poslední výsledky Jablonce a RFS Riga
- Jablonec zahájil sezonu výborně. Na kontě má pouze jednu porážku ze hřiště chorvatského Varaždínu. V odvetě však zvítězil o dvě branky a postoupil. V lize zdolal Olomouc a naposledy uspěl v Pardubicích.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|2.8. 2026
|Pardubice – Jablonec
|0:2
|30.7. 2026
|Jablonec – Varaždín
|2:0
|26.7. 2026
|Jablonec – Olomouc
|2:1
|23.7. 2026
|Varaždín – Jablonec
|3:2
- RFS drží sérii jedenácti zápasů bez porážky. V úvodním předkole Konferenční ligy vyřadil severoirský Glentoran, potíže neměl ani s islandským Vestri ve 2. předkole.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|30.07.2026
|KL
|Vestri – RFS
|1:1
|27.07.2026
|VIR
|Tukums 2000 – RFS
|0:1
|23.07.2026
|KL
|RFS – Vestri
|4:1
|20.07.2026
|VIR
|Jelgava – RFS
|0:1
|16.07.2026
|KL
|RFS – Glentoran
|2:0
|12.07.2026
|LP
|RFS – Jelgava
|2:0
|09.07.2026
|KL
|Glentoran – RFS
|1:2
*VIR – Lotyšská liga
Zajímavosti před utkáním Jablonec – RFS Riga
- Jablonec se v pohárech dosud neutkal s lotyšským soupeřem, RFS rovněž na český tým v soutěžích UEFA ještě nenarazil
- Jablonec vyhrál jen minulé z posledních 7 utkání v evropských pohárech Jablonec doma v pohárech prohrál jen 2 z posledních 11 zápasů a 5x po sobě tam nenašel přemožitele
- Jablonec se dostal do pohárů coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů
- RFS se do pohárů kvalifikoval coby druhý tým minulé sezony lotyšské ligy Jablonec hraje poháry poprvé od sezony 2021/22, kdy se představil ve skupině Konferenční ligy
- RFS prohrál jediný z posledních 25 zápasů a 11x po sobě nenašel přemožitele
- RFS o víkendu nehrál, aktuálně vede lotyšskou ligu, která má systém jaro a podzim
- RFS si dosud 2x zahrál hlavní fázi pohárů, v minulé sezoně vypadl v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy
- RFS vyhrál jen 2 z posledních 11 venkovních pohárových zápasů
- RFS v letech 2021, 2023 a 2024 získal lotyšský titul