V předchozím předkole proti Varaždínu dal Jablonec všechny čtyři branky ze standardních situací.
Tentokrát si pomohl podobně, obě branky padly po centrech do pokutového území.
„Nebylo to bez chyb, ale výsledek je dobrý. Soupeř měl kvalitu dopředu, takový výsledek bychom před zápasem brali,“ řekl jablonecký kouč Luboš Kozel.
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Nechci se chválit, ale tu palici nemám úplně špatnou, říká jablonecký Polidar
V úvodu duelu Zorvan poslal pas z pravé strany za obranu a nabíhající Čanturašvili ho hlavou trknul z plného běhu k bližší tyči. Hostující gólman Matrevics, jenž v uplynulé sezoně působil na Dukle, reagovat nedokázal.
Matrevics byl původně náhradníkem, ale těsně před výkopem se zranila jednička Nerugals.
Matrevics inkasoval ještě jednou. Krátce po pauze přistál balon od Cedidly z pravé strany u Polidara, který ho hlavou náramně trefil obloukem na zadní tyč.
Hosté moc šancí neměli. Snad jen dvakrát Janis Ikaunieks, jenž je mladším bratrem Dávise, který před osmi lety hrával v Jablonci, mohl snížit. Ale pohotový volej v první půli poslal vedle a v nastavení z první poslal míč nad.
To spíš domácí mohli dát třetí branku. V dobré pozici byl Okeke, tvrdě pálil střídající Růsek, ale v obou případech hosty Matrevics podržel.
Vítěz se v závěrečném předkole utká s poraženým z předkola Evropské ligy Jagiellonia Bialystok – Glasgow Rangers, první duel vyhrál polský tým doma 2:1.
„Před zápasem jsem říkal, že nás čeká velmi těžký soupeř ze silné ligy. Všechno se potvrdilo. Nejsem šťastný z výsledku, musíme se zlepšit. Musíme být agresivnější v útočné fázi. Navíc jsme udělali dvě chyby vzadu. Říkali jsme si, jak reagovat na akce Jablonce po stranách, na centrované míče. Přesto jsme při prvním gólu zaváhali a zaspali. Při druhém gólu to bylo krásně zakončené od Polidara,“ řekl hostující kouč Viktors Morozs.
18. Čanturišvili
53. Polidar
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović – Čanturišvili (87. Ahl), Sedláček, Okeke (79. Suchan), Polidar (86. Chramosta), Sláma – Zorvan (62. Nebyla) – Jawo (62. Růsek).
Matrevics – Filipović, Prenga, Lipušček (C), Zelenkovs – Rakic (76. Saidy), Panić – Odišaria (89. Baldé), Ķigurs (46. Korac), Ikaunieks – Ndjiki.
Mihelak – Novák, Sobol, Souček, Vecheta.
Muižzemnieks – Dusalijevs, Mankenda, Sliede, Sylla, Veips.
Rozhodčí: Verboomen – Hillaert, Toeback (BEL)
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