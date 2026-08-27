ONLINE: Jablonec - Rangers, zvládnou Severočeši otočit dvojzápas?

Jablonec v úvodním utkání v Glasgow padl 0:1, přestože domácí dohrávali závěrečnou patnáctiminutovku v deseti.
Domácí kouč Luboš Kozel si před velkým duelem pochvaluje tři důležité okolnosti. Všichni hráči jsou stoprocentně připraveni, po výsledku prvního utkání je stále o co hrát a Střelnice je navíc po dlouhé době vyprodaná.
„Bylo to naše přání, abychom po prvním zápase měli šanci a aby odveta byla atraktivní pro diváky. A jsem rád, že to tak je a těším se na to,“ řekl.
„Jednogólový rozdíl je vlastně podobný jako v předkole s Varaždínem. Věřím, že v obraně a hlavně v ofenzivě jsme schopní se zlepšit. A pokud tohle zvládneme, tak věřím, že může být lepší i výsledek.“
Jablonec se v pohárech ocitl coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. Kozlův výběr prošel přes Varaždín, RFS Rigu a nyní se pokouší probojovat i přes Rangers.
Ti do Konferenční ligy spadli poté, co v předkole Evropské ligy nestačili na polskou Jagiellonii. V letošní sezoně odehráli dvě ligová utkání, ze kterých získali jediný bod. Ve skotské lize jim tak náleží deváté místo. Jejich posledním soupeřem byl právě Jablonec.
Tomu se v tuzemské lize naopak daří. Porazil Olomouc, Pardubice i Slovácko a prozatím inkasoval jediný gól. S devíti body je momentálně šestý, má však dva zápasy k dobru. Severočeši nehráli ani tento týden.
Za postup do hlavní fáze Konferenční ligy dostanou kluby od UEFA finanční bonus ve výši 3,17 milionu eur (76 milionů korun).
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlovič, Sláma – Sedláček, Nebyla – Čanturišvili, Suchan, Polidar – Jawo
Pandur – Sterling, Fernandez, Makhanya, Penrice – Dragojevič, Neil (C) – Yokota, Chukwuani, Gassama – Naderi
Mihelak – Okeke, Zorvan, Růsek, Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Vecheta, Novák
Kelly, McGuire – McCrorie, Godfrey, Shankland, Barron, Aasgaard, Cameron, Nedeljkovič, Miovski, McCausland, Curtis
Rozhodčí: Minakovič – Borovič, Božovič (všichni SRB)Přejít na online reportáž