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ONLINE: Jablonec - Rangers, zvládnou Severočeši otočit dvojzápas?

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Sledujeme online   17:23
Jablonecký Martin Cedidla nahání Ryana Naderiho.

Jablonecký Martin Cedidla nahání Ryana Naderiho. | foto: Reuters

Ryan Naderi hlídá míč před jabloneckými hráči.
Fotbalisté Glasgow Rangers slaví výhru v utkání závěrečného předkola...
Cammy Devlin z Glasgow Rangers vidí červenou kartu v utkání závěrečného...
Vachtang Čanturišvili z Jablonce (vlevo) si kryje míč v utkání závěrečného...
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Jablonečtí fotbalisté před domácími tribunami dotahují jednogólové manko proti skotským Rangers. Podaří se jim to? Odvetu závěrečného předkola Konferenční ligy o místo v základní fázi sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Jablonec v úvodním utkání v Glasgow padl 0:1, přestože domácí dohrávali závěrečnou patnáctiminutovku v deseti.

Domácí kouč Luboš Kozel si před velkým duelem pochvaluje tři důležité okolnosti. Všichni hráči jsou stoprocentně připraveni, po výsledku prvního utkání je stále o co hrát a Střelnice je navíc po dlouhé době vyprodaná.

„Bylo to naše přání, abychom po prvním zápase měli šanci a aby odveta byla atraktivní pro diváky. A jsem rád, že to tak je a těším se na to,“ řekl.

„Jednogólový rozdíl je vlastně podobný jako v předkole s Varaždínem. Věřím, že v obraně a hlavně v ofenzivě jsme schopní se zlepšit. A pokud tohle zvládneme, tak věřím, že může být lepší i výsledek.“

Jablonec se v pohárech ocitl coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. Kozlův výběr prošel přes Varaždín, RFS Rigu a nyní se pokouší probojovat i přes Rangers.

Ti do Konferenční ligy spadli poté, co v předkole Evropské ligy nestačili na polskou Jagiellonii. V letošní sezoně odehráli dvě ligová utkání, ze kterých získali jediný bod. Ve skotské lize jim tak náleží deváté místo. Jejich posledním soupeřem byl právě Jablonec.

Tomu se v tuzemské lize naopak daří. Porazil Olomouc, Pardubice i Slovácko a prozatím inkasoval jediný gól. S devíti body je momentálně šestý, má však dva zápasy k dobru. Severočeši nehráli ani tento týden.

Za postup do hlavní fáze Konferenční ligy dostanou kluby od UEFA finanční bonus ve výši 3,17 milionu eur (76 milionů korun).

Konferenční liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 18:00
FK Jablonec FK Jablonec : Glasgow Rangers Glasgow Rangers 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlovič, Sláma – Sedláček, Nebyla – Čanturišvili, Suchan, Polidar – Jawo
Sestavy:
Pandur – Sterling, Fernandez, Makhanya, Penrice – Dragojevič, Neil (C) – Yokota, Chukwuani, Gassama – Naderi
Náhradníci:
Mihelak – Okeke, Zorvan, Růsek, Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Vecheta, Novák
Náhradníci:
Kelly, McGuire – McCrorie, Godfrey, Shankland, Barron, Aasgaard, Cameron, Nedeljkovič, Miovski, McCausland, Curtis

Rozhodčí: Minakovič – Borovič, Božovič (všichni SRB)

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4. předkolo - Play-off

Maccabi Tel Aviv vs. FC Lugano //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:00
  • 2.48
  • 3.75
  • 2.53
FK Karabach vs. Twente Enschede //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:00
  • 3.52
  • 4.05
  • 1.88
FK Jablonec vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:00
  • 2.83
  • 3.40
  • 2.51
AS Monaco vs. Górnik Zabrze //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:45
  • 1.36
  • 5.15
  • 7.44
Freiburg vs. Motherwell FC //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:45
  • 1.16
  • 7.61
  • 14.10
Pafos FC vs. Dinamo City //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.25
  • 5.71
  • 10.90
Brann Bergen vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 2.47
  • 3.53
  • 2.65
FC Hradec Králové vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 3.45
  • 3.44
  • 2.15
Raków Čenstochová vs. HNK Hajduk Split //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.86
  • 3.69
  • 3.94
FC Kodaň vs. FC Inter Turku //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.26
  • 5.75
  • 10.10
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. předkolo - Play-off

Kompletní los

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