Ne, trenére, půjdu pátý! Věděl jsem, že to rozhodnu, tvrdil penaltový mág Chramosta

„Nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale věděl jsem, že to rozhodnu. Tento gól budu řadit ve své kariéře hodně vysoko,“ přiznal 35letý jablonecký útočník. „Kdybyste se zeptali hráčů v kabině, kdo to rozhodne, tak si troufnu říct, že devadesát devět procent řekne moje jméno.“
Pátá série, poslední kop, stav 3:3. S čím jste na penaltu šel?
Vybavil jsem si svůj takový první vzácný moment, když jsem rozhodl finále poháru za Boleslav. Od první chvíle jsem věděl, že teď je ta chvíle, kdy to můžu potvrdit a ukázat, že jsem střelec a pro tyto situace jsem se narodil.
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Dá se tedy říct, že postupový gól proti Rangers je váš životní?
Když ho přepočítám na peníze, tak určitě. Tenhle gól vydělá asi nejvíc ze všech, které jsem dal. (smích)
Trenér Kozel říkal, že chtěl, abyste šel na první penaltu, ale vy jste odmítl. Proč?
Říkal jsem mu, že ne, že půjdu pátý. Pak přišel s tím, abych šel čtvrtý, protože pak už ji třeba ani nemusím kopat. Ale já jsem si stál za svým a říkal jsem, že to rozhodnu v páté sérii. Povedlo se a je to nádherné.
Vypadá to, že jste muž bez nervů, je to tak?
Když jsem byl mladý, tak jsem nervy měl, to ano. Ale postupem času tyto situace spíš vyhledávám. Třeba i v tréninku, když se hraje o rozhodující gól, tak to je moje. A vím, že ho musím dát já. Naštěstí se mi to daří.
Dá se popsat euforie po domácím postupu přes slavný Glasgow Rangers?
To se asi fakt nedá. Byla to totální směsice hodně pozitivních emocí, protože po prohraném finále MOL Cupu s Karvinou jsme byli strašně moc skleslí, naštvaní a věděli jsme, že nám to uteklo mezi prsty.
Ale do pohárů jste se nakonec dostali.
To ano, ale já jsem tehdy říkal, že přes ta předkola se do základní skupiny dostat nemůžeme, protože byla v tu chvíli před námi strašně dlouhá a trnitá cesta. My jsme to však dokázali, šest zápasů v Evropě jsme uhráli. A teď jsme to završili tím, že jsme porazili a vyřadili slavné Rangers, kde je jeden jejich hráč dražší než celý náš tým a kteří sem přijeli s tím, že nás sfouknou a odletí si zpátky. Ale my jsme jim ukázali, že jsme bojovníci. Jsem na nás hrdý. Je to zkrátka neskutečné, to nikdo nemohl čekat, ale my jsme to srdcem a silou vůle odbojovali, odmakali a jsme zaslouženě v euforii.
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Co byste ještě vyzdvihl na výkonu vašeho týmu?
Každý hráč má v mužstvu nějakou úlohu a tu plní. Někteří kluci odehráli celé zápasy, třeba co předváděl Vakho (Čanturišvili), to bylo neskutečné. A teď nás do toho prodloužení a penalt dostal gólem, ale takhle bych mohl mluvit o každém hráči zvlášť. Hany (brankář Hanuš) mi tu penaltu vlastně skvěle připravil, když chytil tu předchozí. Já jsem toho zase v té Evropě tak moc neodehrál, ale slíznul jsem slávu, protože ten můj moment prostě přišel (smích). Je to obrovský týmový úspěch, který se musí oslavit. Další den máme jen individuální trénink, tak nevím, jestli na něj vůbec někdo přijde...(smích)