Brighton bude odměna pro fanoušky, říká Kozel. Na soka z Ostrovů se těší i v Plzni

Los Konferenční ligy v Monaku přiřkl Jabloneckým pestrou paletu soupeřů napříč kontinentem od západu k východu. O lákavé protivníky přitom není nouze: doma se střetnou s anglickým Brightonem, švýcarským Luganem a gruzínskou Iberií Tbilisi, venku je čekají bitvy na stadionech německého Freiburgu, tureckého Trabzonsporu, v jehož dresu nově hraje hvězdný Egypťan Salah, a lotyšského FC Riga.
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„Los je to těžký a hodně atraktivní, třeba Freiburg byl loni ve finále Konferenční ligy. Přál jsem si, abychom dostali na Střelnici nějakého atraktivního soupeře a nakonec dorazí Brighton, tým z anglické Premier League, to bude velká odměna pro všechny naše fanoušky. Doufám, že bude zase vyprodáno. A Trabzonspor se Salahem, to bude velmi těžký zápas, čeká nás konfrontace s hvězdou největšího světového formátu,“ konstatoval jablonecký trenér Luboš Kozel.
V hlavní části Konferenční ligy sbírá 36 týmů body do společné tabulky, nejlepší čtyřiadvacítka pak postoupí do vyřazovací fáze a prvních osm jde přímo do osmifinále.
„S dalšími třemi týmy bychom měli odehrát vyrovnané partie. Klíč vidím v zápasech doma s Luganem nebo v Rize, tam už trochu víme, do čeho jdeme, navíc ji vede slovenský kouč Guľa. O Iberii Tbilisi budeme mít také informace,“ pokračuje Kozel.
„Proti těmto soupeřům máme ambice zabojovat třeba i o postup. Z druhého a čtvrtého koše jsme bohužel dostali asi nejtěžší možné soupeře a Turky ještě venku. Bude to pro nás velký test, ale na všech šest zápasů se těšíme a začínáme pracovat na získávání informací o soupeřích.“
Pořadí zápasů a termíny budou upřesněny v nejbližších dnech, ligová fáze Konferenční ligy odstartuje 15. října a poslední duely budou na programu 17. prosince.
Po kolotoči evropských bitev, ve kterém přešli přes tři předkola, naskočí nyní fotbalisté Jablonce zase do českého programu. V neděli se po delší pauze, protože minulá dvě utkání si odložili, představí od 17.00 v prvoligovém souboji v Teplicích
Následuje středeční dohrávka na hřišti Bohemians a v neděli domácí prestižní derby s Libercem. Pak přijde na řadu také 3. kolo domácího MOL Cup, v němž je čeká zápas v Praze s Duklou.
Těším se hlavně do Anglie, září kapitán Plzně
Zajímaví soupeři, cílem je postup, shodli se po pátečním losu ligové fáze Evropské ligy kapitán fotbalistů Plzně Matěj Vydra i záložník Tomáš Ladra.
Viktoria se do soutěže probojovala po velkém čtvrtečním obratu s Crvenou zvezdou Bělehrad. Teď ji v Evropské lize čekají Benfica Lisabon, San Sebastian, Saint-Gilloise z Belgie, Ferencváros Budapešť, polský Bialystok, Bournemouth, Levski Sofia a norský Lilleström.
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„Los je dobrý. Soupeři taky. Uvidíme, co z toho vytřískáme. Po letech, co máme za sebou, budeme chtít postoupit,“ řekl Vydra.
Deset let byl v angažmá více anglických klubů, proto mu velkou radost udělal Bournemouth. „Těším se hlavně do Anglie, návrat na Ostrovy bude super. Budou hrát ve vysoké intenzitě. Uvidíme, jak se na nás připraví, také kdy se tam bude hrát. Těším se moc,“ dodal k Bournemouthu, šestému týmu minulé sezony Premier League.
Vydru jen zamrzelo, že k souboji s Benficou nedojde v Lisabonu. A také zmínil staronového soupeře. „Znovu uvidíme Cadua,“ připomněl Vydra, že Viktorii třetí sezonu po sobě čeká Ferencváros.
Los přivítal také záložník Ladra. „Máme zvučné i méně zvučné soupeře. Doma Benfiku, na tu se moc těším. A pojedeme do Anglie, to byl také můj sen,“ uvedl devětadvacetiletý fotbalista. Cílem podle něj musí být postup. „Chceme uhrát co nejvíc bodů, hlavně doma.“
Kromě slavného Porta dorazí do Doosan Areny ještě Union Saint-Gilloise s českým hráčem Ondřejem Kričfalušim, Bialystok a Levski Sofia. „Přesné termíny zápasů budou teprve ze strany UEFA upřesněny. Fanoušky budeme informovat na začátku příštího týdne,“ sdělil mluvčí klubu Václav Hanzlík.