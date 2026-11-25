Klub z města nedaleko italských hranic mnohem víc touží ukončit 77 let dlouhé čekání na švýcarský titul. „Konferenční liga není naší prioritou, ale je důležitou výkladní skříní pro naše hráče. Vítězství navíc pomáhají budovat sebevědomí,“ potvrdil trenér Mattia CrociTorti, který vede Lugano už pátým rokem.
Ambici zvednout nad hlavy mistrovský pohár a stát se šampiony Švýcarska dokazují jeho svěřenci už od prvních ligových kol a momentálně se drží na špici s šestibodovým náskokem na Young Boys Bern.
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Výsledkovou a herní pohodu si Lugano přenáší také do evropského poháru. V minulé sezoně nejvyšší švýcarské soutěže skončilo třetí a v kvalifikaci Konferenční ligy muselo stejně jako Jablonec vyřadit tři soupeře – kosovské Dukagjini, faerský Runavik a izraelský Maccabi Tel Aviv. A v ligové fázi následně skolilo doma 3:2 CZ Bělehrad, pak zvítězilo v Getafe triumfálně 5:2 a naposledy na svém stadionu pokořilo Kauno Žalgiris 3:0.
„Výhry v Konferenční lize nás dělají stále silnějšími. Bylo by skvělé zopakovat úspěch z doby před dvěma lety a postoupit alespoň do osmifinále. Víme, že to bude těžké, ale po tomto vítězství už můžeme téměř s jistotou říct, že v Evropě budeme hrát i v únoru,“ řekl Croci-Torti.
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„Jsem hrdý na to, že mám tým, který každý den tvrdě pracuje, hraje jako jeden celek a neztrácí touhu vyhrávat. Když máte za sebou tolik dobrých výsledků, hrozí, že polevíte v koncentraci, ale my pořád nastupujeme s obrovským hladem po vítězství. To mě těší víc než samotné statistiky,“ tvrdí trenér Lugana.
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Ve čtvrtek prověří jeho celek severočeský Jablonec, jenž má zatím v Konferenční lize na kontě dva body. „Jablonec je fyzicky velmi silný tým, hraje s obrovskou intenzitou a agresivitou a je mimořádně silný při sbírání druhých míčů,“ podotkl k soupeři Mattia Croci-Torti a zároveň vyloučil rozsáhlou rotaci sestavy. Hráče prý hodlá vybrat podle toho, jak jejich typologie odpovídá stylu jabloneckého mužstva.
Fotbalové Lugano bylo založeno v roce 1905 a pyšní se třemi mistrovskými tituly z let 1938, 1941 a 1949 a čtyřmi triumfy ve švýcarském poháru. V roce 2003 se klub kvůli vážným finančním potížím dostal do bankrotu, musel začínat od nuly v páté nejvyšší soutěži a mezi elitu se vrátil až v sezoně 2015/16. Od té doby se pravidelně drží na předních příčkách a na evropské scéně není žádným nováčkem.
Zajímavostí je, že FC Lugano vlastní od roku 2021 americký miliardář Joe Mansueto, který je zároveň majitelem zámořského Chicaga Fire. Nejvýraznější českou stopu v týmu zanechal současný záložník Sparty Roman Macek, který tam strávil sedm sezon.
Zápas 4. kola Konferenční ligy mezi domácím Jabloncem a Luganem začne na stadionu Střelnice ve čtvrtek v 18.45.