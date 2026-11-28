„Musím být spokojený, protože jsme dosáhli velmi cenného vítězství a myslím si, že i zaslouženého,“ pochvaloval si trenér Jablonce Luboš Kozel.
Jak tedy celkově hodnotíte představení vašeho celku v duelu s Luganem?
Podali jsme opravdu velmi dobrý výkon. Musím říct, že všichni hráči pracovali na sto procent a že i když měl soupeř určitě větší držení míče, tak vyloženou šanci si pamatuji jen jednu. Tehdy nás podržel brankář Klema Mihelak, což bylo důležité. A pak jsme to utkání ke konci dvěma góly rozhodli.
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Vyšel vám tedy taktický plán na silného protivníka dokonale?
Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany. Věděli jsme, že soupeř, jak to asi dvakrát třikrát ukázal, má obecně velmi rychlý přechod dopředu. Toho jsme se chtěli vyvarovat. Ale zároveň jsme chtěli být aktivní, agresivní v napadání. Do každého zápasu jdete s nějakým taktickým záměrem, a když to vyjde výsledkově, tak všichni řeknou, jak jsme to výborně vymysleli. Když to nevyjde, tak každý hledá, kde je chyba. Teď to vyšlo, ale vždy je důležité, aby hráči taktický záměr přenesli na hřiště. A nejdůležitější je, aby hráči sami věřili, že to může být úspěšné. Už se nám několikrát osvědčilo, že tenhle způsob hry nám vyhovuje.
Kam řadíte triumf nad Luganem, které bylo dosud v Konferenční lize stoprocentní a v této sezoně až na jednu výjimku neprohrává?
Měli jsme za soupeře Freiburg, Brighton a Lugano, tedy týmy, které jsou ve svých ligách na špici a mají vysokou výkonnost. Porazit Lugano je moc hezké, ale my jsme věřili tomu, že toho jsme schopní, pokud podáme výkon diametrálně odlišný od těch našich posledních zápasů a navážeme na naše výkony v Konferenční lize. Jsem rád, že se to sešlo, že jsme zápas odbránili skvěle, jak to někdy umíme, a že jsme byli i efektivní.
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Dvě kola před koncem základní fáze máte pět bodů, co to znamená ohledně postupových šancí?
Ještě pořád to nic neznamená, ale tohle vítězství nám může hodně pomoci. I kdybychom příští zápas v Trabzonu třeba nezvládli, tak v posledním zápase doma to budeme mít pořád ve svých rukou. Osm bodů by určitě stačilo. Máme tedy to, co jsme chtěli – i v závěrečném zápase budeme hrát o postup.
Proč se vám v poslední době nedaří na výtečné výkony v Evropě navázat v domácí lize?
Důvodem je i to, že hrajeme ve čtvrtek večer, následně pak v neděli odpoledne a připravit se na to je hlavně mentálně někdy hodně těžké. Myslím si, že fyzicky to zvládáme, ať už to bylo po Freiburgu s Plzní nebo v Hradci po Brightonu. Když se ale těch zápasů sejde více za sebou, je to složitější a náročnější a i ta psychika také hrozně moc.
V neděli hrajete doma s Pardubicemi...
Věřím, že vítězství nad Luganem je z tohoto pohledu důležité, protože v neděli nás čeká další nesmírně těžký zápas. Znova proti mužstvu s velmi rychlými hráči směrem do ofenzivy, takže se na Pardubice musíme také velmi dobře připravit.