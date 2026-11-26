Půjde o souboj celků s rozdílným rozpoložením a odlišnou aktuální formou. Zatímco jablonečtí fotbalisté čekají na výhru už pět zápasů, nedaří se jim v ofenzivě a ničí je propustná obrana, hráči Lugana naopak zažívají jedinečnou sezonu, v níž z dosavadních 25 utkání prohráli pouze jednou.
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Švýcarská kometa letí do Jablonce. Čeká nás fyzicky silný tým, tuší v Luganu
„Lugano asi nemá takový věhlas jako naši předchozí soupeři Freiburg a Brighton, ale suverénně vede švýcarskou ligu a je i v čele tabulky Konferenční ligy s největším počtem nastřílených gólů. Čeká nás tedy velice kvalitní soupeř s velmi rychlým přechodem do útoku. Jsou tam ale i aspekty, které zase můžou hovořit v náš prospěch,“ míní jablonecký kouč Luboš Kozel.
Jedinou sezonní porážku napříč soutěžemi utrpělo Lugano na začátku listopadu v tamní lize a stála za to – se St. Gallenem prohrálo jasně 0:5. Dá se v tomto utkání najít pro Jablonec recept, jak uspět?
„To byl absolutně netypický zápas. V 11. minutě šlo Lugano do deseti, brzy se mu zranil brankář, takže z tohoto utkání jsme nevycházeli. Koukali jsme víc na jiné zápasy z poslední doby ve švýcarské a Konferenční lize a hru soupeře máme zmapovanou velmi dobře,“ přiblížil Kozel.
„Pokud jde o naši ligu, tak způsob hry Lugana je podobný současnému Liberci. Velmi dobře brání, není to úplně mužstvo, které by pořád diktovalo tempo, ale po zisku míče je díky rychlostním typům hráčů velmi nebezpečné a v ofenzivě efektivní. Ale víme i o slabinách Lugana a půjde o to, jestli je dokážeme využít.“
Jablonečtí jsou nyní ve 36členné tabulce se dvěma body na 23. místě, které by po základní části ještě zajišťovalo postup do vyřazovacích bojů.
„Ještě to asi nebude úplně rozhodující zápas, ale pokud bychom měli prohrát, bude to pak hodně těžké. Myslím, že bod by nás ještě nechal ve hře a vítězství by nám samozřejmě hodně pomohlo. Pořád máme šanci se o postup pokusit,“ velí Kozel, jehož tým se ale oproti začátku sezony aktuálně na sinusoidě formy nachází hodně dole.
„Před reprezentační pauzou se na nás asi podepsal náročný program. Po jejím skončení jsme cítili, že šťáva už v týmu zase je, ale zápas na Artisu to nepotvrdil. Takže bylo potřeba si nějaké věci říct více důrazně,“ popsal kouč.
„Musíme se prostě na závěr sezony zmobilizovat, podávat lepší výkony a uvidíme, jestli se to povede už proti Luganu. Nadcházející zápasy bereme jako šanci napravovat to, co se nám v poslední době nepovedlo.“