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Jak si Jablonec splnil svůj sen. Majitel slzel, kapitán se smál: Brighton narazil do zdi

Jiří Čihák
  7:00
Jablonecký obránce Cedidla zasahuje v zápase s Brightonem.

Jablonecký obránce Cedidla zasahuje v zápase s Brightonem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Martin Cedidla bojuje o míč s hostujícím Osmanem.
Útočník Brightonu Rutter ve vzdušném souboji s jabloneckými Cedidlou a...
Jablonecký gólman Hanuš během utkání s Brightonem.
Jablonecký trenér Luboš Kozel po zápase s Brightonem.
10 fotografií
Dobrých deset minut se na začátku nedotkli balonu. Kolem navoněných soupeřů, kteří si s naprostou samozřejmostí ťukali jednu přihrávku za druhou, zdvořile nakračovali, cupitali, couvali. Snad se i trochu báli. Pak se ale jablonečtí fotbalisté senzačně vzchopili. Chybělo vlastně docela málo, aby rozjetý Brighton, třetí tým anglické Premier League, na prochladlé Střelnici v Konferenční lize padl. Věřili byste tomu?

Sláma, Čanturišvili, Cedidla a nakonec i střídající Hollý měli v otevřeném závěru na noze vítězný gól. I remíza 0:0 je přitom vzhledem k okolnostem pozoruhodný výsledek, který vejde do učebnic.

Těch jabloneckých určitě!

Majitel Jakub Střeštík, jenž poslední minuty nervózně prožíval na schodech nad střídačkou, zařval po závěrečném hvizdu jako lev. A pak ho přemohly slzy.

Jablonecký obránce Cedidla zasahuje v zápase s Brightonem.
Martin Cedidla bojuje o míč s hostujícím Osmanem.
Útočník Brightonu Rutter ve vzdušném souboji s jabloneckými Cedidlou a Tekijaškim.
Jablonecký gólman Hanuš během utkání s Brightonem.
10 fotografií

Tohle byl velký jablonecký večer se vším všudy.

„Bod je malý sen, na kluky jsem nesmírně hrdý,“ pravil obránce Cedidla do televizní kamery.

Domácí přitom chvílemi úpěli pod obrovským tlakem, zalezlí ve vlastním vápně ucpali všechny možné i nemožné škvíry, kudy by šikovnější a hbitější soupeři mohli prostrčit míč. V šestnáctce Jablonce měli neuvěřitelných 56 doteků, pokusili se o šestadvacet střel, ale přímo na gólmana Hanuše prošly pouze čtyři.

Jablonec je teprve druhým týmem, který v aktuální sezoně dokázal silný Brighton vynulovat. „Narazili do zdi,“ chechtal se spokojený kapitán Tekijaški a během odpovědi ještě připomněl: „V Evropě jsme letos doma ještě neinkasovali, víme, že doma na Střelnici máme sílu.“

Což zjistili už i na Ostrovech.

Když se hlasatel asi čtyřicet minut před výkopem snažil lámanou angličtinou rozproudit hostující fanoušky, z jižní tribuny se nejprve valilo trapné ticho. Jako by Angličany, kterých z Prahy ve dvanácti autobusech dorazilo kolem tisícovky, překvapilo, že je kdosi z domácích pobízí k tomu, aby skandovali.

Jenže pochopte: pro padesátitisícové město tohle byla událost prvotřídního významu. Od roku 1994, kdy místní klub ještě pod názvem TJ Sklobižu postoupil do první ligy, se tady větší zápas nehrál.

Vždyť na chladný sever dorazil jeden z nejopěvovanějších týmů dneška. Mužstvo, které před pár týdny smetlo mistrovský Arsenal a před cestou do Česka vyhrálo posledních šest zápasů při drtivém skóre 22:2. Síla podpořená daty a čísly, na nichž úspěch klubu s rackem ve znaku stojí především.

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Podivuhodný příběh začal před necelými dvaceti lety, kdy do života docela obyčejného klubu ze třetí anglické ligy vstoupil jistý Tony Bloom. Pokerový hráč a boháč, který vydělal miliardy v sázkařském byznysu, se rozhodl, že ze skomírající značky udělá sexy vzor k následování.

V Brightonu, přímořském letovisku na jihu Anglie, vyrostl a jako kluk ještě zažil éru, kdy klubu z pozice místopředsedy šéfoval jeho dědeček Harry, který v roce 1980 zemřel v týmovém autobuse cestou na zápas.

Tonymu bylo deset let a věřil, že na dědečkův odkaz naváže tím, že si v dresu Brightonu jednou zahraje. Místo toho si ho coby vystudovaný matematik a sázkařský magnát o mnoho let později rovnou koupil.

Továrna na hvězdy. Kdo bude další?

Hlavně díky Bloomovi je dnes z Brightonu etablovaná značka v rámci nejlepší soutěže světa, má luxusní stadion i moderní tréninkové centrum a Bloom s kolegy mezitím do svého fotbalového portfolia přidal také belgický Union SG, australský Melbourne Victory či skotské Hearts, jež bylo na jaře krůček od toho, aby po jedenačtyřiceti letech rozbouralo mistrovský duopol Celtiku a Rangers.

Brighton by se v Anglii výhledově rád pokusil o něco podobného, v aktuální sezoně pokukuje po účasti v Lize mistrů i první velké trofeji, pro niž by si rád došel třeba právě v Konferenční lize.

fkjablonec

V ligové fázi @conferenceleague bereme proti Brightonu první bod! #FKJ #RostemeSpolecne

22. října 2026 v 21:16, příspěvek archivován: 23. října 2026 v 0:02
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Oslnivé hvězdy mu přitom na první pohled v kádru schází. Pokud nejste zarytými fanoušky Premier League, dost možná jste při pohledu na sestavu anglického soupeře tápali. Přitom je klidně možné, že se borci jako Yalcouyé, Hinshelwood či Osman už brzy zařadí na seznam, který má zvuk. Za poslední roky Brighton objevil, vypiplal a s obřím ziskem prodal celou řadu velkých jmen.

Namátkou? Mac Allister, Caicedo, Trossard, Cucurella nebo třeba Joao Pedro.

Za pozornost navíc stojí i postava kouče Fabiana Hürzelera, teprve třiatřicetiletého Němce narozeného v Texasu. Už loni se údajně objevil na trenérském seznamu Manchesteru United a v Německu jeho cestu přirovnávají k té, po níž kráčí jeho krajan Julian Nagelsmann.

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Ve čtvrtek na Střelnici s ním od prvních minut cloumaly emoce, v dlouhé modré bundě se zle díval na čtvrtého rozhodčího, vyčítal mu snad každý výrok hlavního, který šel proti jeho týmu. A spokojený nemohl být ani s výsledkem.

Na rozdíl od Jablonce, který má bod, na který se nezapomene.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Trabzonspor vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.50
  • 3.34
  • 2.59
FC Thun vs. Heart of Midlothian FC //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.55
  • 3.34
  • 2.55
Mjällby AIF vs. Borac Banja Luka //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.20
  • 3.36
  • 3.00
FC Midtjylland vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.80
  • 3.41
  • 2.30
Lincoln Red Imps vs. HNK Hajduk Split //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 9.96
  • 5.38
  • 1.25
Kuopion Palloseura vs. Gent //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 5.42
  • 3.92
  • 1.55
Crvena Zvezda Bělehrad vs. Inter Escaldes //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.10
  • 8.79
  • 17.00
Atalanta Bergamo vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.12
  • 7.99
  • 15.20
AGF Aarhus vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.90
  • 3.27
  • 2.30
Universitatea Craiova vs. Egnatia Rrogozhinë //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.50
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  • 6.26
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

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1. Panathinaikos AtényPanathinaikos 2 2 0 0 7:2 6
2. FC LuganoLugano 2 2 0 0 8:4 6
3. Brann BergenBrann 2 2 0 0 6:2 6
4. TrabzonsporTrabzonspor 2 2 0 0 6:2 6
5. Twente EnschedeTwente 2 2 0 0 5:1 6
6. AS MonacoMonaco 2 2 0 0 5:1 6
7. Sint-Truiden VVSint-Truiden 2 2 0 0 3:0 6
8. HNK Hajduk SplitHajduk Split 2 2 0 0 3:1 6
9. BrightonBrighton 2 1 1 0 4:0 4
10. FC KodaňKodaň 2 1 1 0 5:2 4
11. Universitatea CraiovaU Craiova 2 1 1 0 4:2 4
12. Mjällby AIFMjällby 2 1 1 0 3:1 4
13. Ajax AmsterdamAjax 2 1 0 1 3:2 3
14. Borac Banja LukaBanja Luka 2 1 0 1 3:2 3
15. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 3:3 3
16. SC BragaBraga 2 1 0 1 2:3 3
17. GentGent 2 1 0 1 1:2 3
18. FreiburgFreiburg 2 1 0 1 3:5 3
19. FC NordsjaellandNordsjaelland 2 0 2 0 3:3 2
20. Egnatia RrogozhinëEgnatia 2 0 2 0 2:2 2
21. Riga FCRiga FC 2 0 2 0 2:2 2
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 2 0 1 1 4:5 1
23. CSKA SofiaCSKA Sofia 2 0 1 1 3:4 1
24. FK JablonecJablonec 2 0 1 1 2:3 1
25. FC MidtjyllandMidtjylland 2 0 1 1 1:2 1
26. AGF AarhusAarhus 2 0 1 1 1:2 1
27. Pafos FCPafos 2 0 1 1 2:4 1
28. Heart of Midlothian FCHearts 2 0 1 1 1:3 1
29. FC Iberia 1999Iberia 2 0 1 1 1:3 1
30. GetafeGetafe 2 0 1 1 3:6 1
31. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 1 1 2:6 1
32. FC ThunThun 2 0 0 2 0:2 0
33. Lincoln Red ImpsLincoln 2 0 0 2 2:6 0
34. Kuopion PalloseuraKuPS 2 0 0 2 2:6 0
35. Inter EscaldesInter Escaldes 2 0 0 2 1:5 0
36. FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris 2 0 0 2 1:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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