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Zažil strasti Jablonce, teď vychytal zázrak. Hanuš: Největší nula? Věřím, že ještě přijde

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  11:05
Jablonecký brankář Hanuš ve snaze vyrazit míč během utkání s Brightonem.

Jablonecký brankář Hanuš ve snaze vyrazit míč během utkání s Brightonem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonecký trenér Luboš Kozel po zápase s Brightonem.
Antonín Růsek se snaží zastavit útočníka Ruttera.
Martin Cedidla lituje zahozené šance v utkání s Brightonem.
Martin Cedidla bojuje o míč s hostujícím Osmanem.
12 fotografií
Co nedokázali Raya, Martínez nebo Trafford, zvládl Jan Hanuš. Jablonecký veterán v osmatřiceti letech v Konferenční lize vynuloval rozjetý Brighton, který vládne ofenzivním statistikám ve slavné Premier League. „Každá nula je cenná, obzvlášť v Evropě. Ale já pořád věřím, že ta nejcennější teprve přijde,“ vyprávěl.

U jeho jména ve čtvrtek večer svítily čtyři zákroky, ale nenechte se zmást.

„Bylo tam spoustu závarů, míč byl neustále ve vápně nebo okolo něj, takže člověk musí být pořád v pozoru a připravený. Nezdá se to, ale je to zápřah. Ani na chvilku nesmíte polevit v koncentraci,“ popisoval jablonecký gólman střet s absolutní evropskou špičkou.

Třetí mužstvo anglické ligy.

Tým, jehož útok na startu aktuální sezony nahání strach.

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„Už jen to, že do Jablonce přijeli, je něco úžasného,“ říkal Hanuš. „Po těch letech, co jsem tu, vím, že nejde o samozřejmost. Prožil jsem tady toho hodně, často nahoru dolů, hráli jsme i o záchranu, takže jsem vděčný, že teď můžeme být v Evropě.“

Jablonec v Konferenční lize

Freiburg – Jablonec 3:2
Jablonec – Brighton 0:0
Riga FC - Jablonec (5. listopadu)
Jablonec - Lugano (26. listopadu)
Trabzonspor - Jablonec (10. prosince)
Jablonec - Iberia 1999 (17. prosince)

On sám už možná ani nedoufal.

Vzpomínáte, kdy jste jeho jméno zaregistrovali poprvé?

Nejspíš před sedmnácti lety, když Slavia v moldavském Tiraspolu zahájila boj o postup do Ligy mistrů.

Hanušovi bylo jednadvacet a do té doby chytal nanejvýš třetí ligu za slávistické béčko či Spartu Krč. A najednou taková příležitost.

„Věřím si, nebudu nervózní,“ sliboval před zápasem.

Jedničkou přitom měl být třicetiletý lotyšský reprezentant Romanovs. Jenže ve Slavii při jeho zimním příchodu z Dinama Bukurešť nezjistili, že brankář má trest pro evropské poháry, sám gólman navíc nepříjemné tajemství tutlal. Přísný kouč Jarolím ho za to nemilosrdně vyřadil i z týmu pro ligu. A osmatřicetiletý Vaniak, jenž v Lize mistrů zářil o rok dřív? O víkendu v domácí soutěži proti Mladé Boleslavi chyboval, Slavia doma jen remizovala, takže přišla řada na Hanuše.

Jablonecký gólman Hanuš během utkání s Brightonem.

Přes počáteční rozpaky vychytal čisté konto a do brány se postavil i v domácí odvetě, která však pro Slavii skončila neslavně. Odchytal i čtyři ligové duely, ale záhy se opět sesunul na lavičku a na jaře už hostoval v druholigovém Hlučíně.

Jak rychle jeho červenobílá kariéra začala, tak zase skončila. I proto si v kariéře na hezké chvíle musel počkat.

Pravidelně pak chytal v Jihlavě, ale po přestupu do Jablonce v roce 2018 se zase propadl mezi náhradníky.

„Najednou nejste potřeba a jen čekáte. Bylo to fakt těžké období, dlouhé a náročné na hlavu, přenášelo se to navíc i domů, což mě trápilo nejvíc,“ svěřil se před lety. „Říkal jsem si, jestli má vůbec smysl pokračovat, protože ubližuju nejen sám sobě, ale i svému okolí. Tehdy mi začala chybět ta radost.“

Teď ji znovu má.

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Na podzim 2020 se konečně vrátil na hřiště, mužstvo začalo vítězit a Hanuš se zařadil mezi jeho klíčové muže. V předminulé sezoně vychytal šestnáct čistých kont, nejvíc ze všech ligových brankářů. A post jedničky drží i přes zdatnou konkurenci o třináct let mladšího slovinského kolegy Mihelaka.

Když po remíze s Brightonem nahrával vzkaz fanouškům, zlehka se mu třásl hlas: „K Jablonci mám vztah. A že jsme uhráli takový výsledek, je snad až zázrak.“

Podobně pak mluvil i mezi novináři: „Měli jsme sice v závěru nějaké šance, ale i trenér říkal, že bod musíme brát s pokorou. Není čas oslavovat, protože v neděli zase hrajeme ligu. Přesto bychom si měli tenhle výsledek minimálně užít a ocenit sami sebe, protože už ta cesta do Evropy vůbec nebyla lehká.“

Přes chorvatský Varaždín, lotyšskou Rigu a hlavně skotské Rangers, což je gigant, který na Střelnici v závěrečném předkole nezvládl penaltový rozstřel. I tehdy byl Hanuš jedním z hrdinů, když v poslední sérii vychytal pokus hostujícího Penrice. A proti dalšímu soupeři z Ostrovů jistým výkonem navázal.

„Podobné zápasy mám hrozně rád, ale hlavně jsem se tentokrát fakt moc těšil. Nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli celému klub, ve kterém jsem něco prožil. Kolikrát to nebylo jednoduché, teď jsme však mohli radost vrátit i našim fanouškům, což si my fotbalisti kolikrát ani neuvědomujeme. Celkově se mi to hrozně líbilo, stadion byl plný, kulisa skvělá.“

A za dva týdny Jablonec letí do Rigy. Pro tři body?

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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