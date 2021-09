Jablonecký Považanec: Zkušenosti jsou na straně Kluže, ale chceme vyhrát

Zatímco pro Jablonecké půjde o první konfrontaci s rumunským týmem, Kluž má na evropské scéně s českými celky zkušenosti. Se Slavií vypadla, Liberec vyřadila a se Spartou ve skupině Evropské ligy dvakrát prohrála.

Fotbalisté Kluže vládnou rumunské lize – už čtyřikrát v řadě oslavili mistrovský titul a s náskokem vedou tabulku i v letošní sezoně. „Je to silný tým a klub má dobré ekonomické zázemí. Je tam spousta zajímavých a kvalitních hráčů, dlouho dominují v domácí lize. Hrají styl, který je nám v Česku bližší, takže tušíme, jak to bude vypadat, a zároveň respektujeme kvalitu soupeře,“ uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Jeho tým nejprve v předkole Evropské ligy podlehl Celtiku Glasgow 2:4 a 0:3, poté ale suverénně přejel po výsledcích 5:1 doma a 3:0 venku Žilinu a probil se do skupiny Evropské konferenční ligy (EKL).

ONLINE: Jablonec vs. Kluž podrobná reportáž od 21:00

„Zkušenosti jsou určitě na straně Kluže, v posledních letech hrála Ligu mistrů a Evropskou ligu a zápas pro nás jistě nebude lehký. Věřím ale, že je v našich silách minimálně bodovat, když ne vyhrát. Hrajeme doma a cílem je určitě zisk tří bodů, musíme ale navázat na výkony proti Žilině,“ velí záložník Jakub Považanec.

Jablonečtí se na dnešní premiérový duel ve skupině naladili domácí výhrou 1:0 nad Karvinou a zlomili tak ligovou sérii pěti zápasů bez vítězství. „S Karvinou jsme splnili, co jsme chtěli, i když v prvním poločase nebyla hra podle našich představ. Ale musíme to oddělit, teď nás čeká úplně jiná soutěž a zároveň největší prostor pro hráče, aby se ukázali v Evropě,“ tvrdí Rada.

Fotbalisté Kluže letos v evropských pohárech své plány nenaplnili. Nejprve sice vyřadili v Lize mistrů dva slabší týmy, ale ve 3. předkole vypadli s Young Boys Bern a poté se po vyřazení ve 4. předkole Evropské ligy od CZ Bělehrad propadli až do EKL. To stálo místo trenéra Sumudicu, i když svůj celek dovedl v domácí lize k sedmi výhrám v řadě.

Novým koučem se stal Dan Petrescu, někdejší slavný rumunský fotbalista, jenž hrál i za Chelsea. Premiéra u týmu, který v minulosti už dvakrát vedl, mu však nevyšla: Kluž v sobotu v nejvyšší soutěži poprvé ztratila body, když prohrála v Botosani. „V Česku to bude velice těžké utkání, podobné jako proti Botosani. My i Jablonec jsme na stejné úrovni. Když se nám neuzdraví útočníci, bude to pro nás hodně náročné. Potřebujeme, aby Alibec a Omrani hráli,“ přál si Petrescu. Právě Alibec je největší hvězdou současné Kluže.

„Trenér Petrescu je teď u týmu krátkou dobu, ale určitě jeho hru sledoval a hlavně je to staronový kouč, už zažil s Kluží nějaké úspěchy. Dobře zná místní prostředí a uvidíme, jestli udělá nějaké změny v sestavě oproti zápasu s Botosani,“ poznamenal Petr Rada.

Jablonečtí by dnes měli být podle jeho slov až na obránce Štěpánka kompletní včetně dvou opor, které trápily zdravotní problémy. Nastoupit by tedy měli záložník Pilař, jehož trenér proti Karviné šetřil, i klíčový útočník Doležal. Ten byl v nedělním ligovém duelu odnesen z trávníku na nosítkách, do šatny se ale odbelhal po svých a včera trénoval.