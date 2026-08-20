Jsme asi outsideři, ale sílu máme, soudí jablonecký Sedláček před bojem s Rangers

Po vyřazení chorvatského Varaždinu a lotyšského RFS Riga stojí před hráči Jablonce soupeř z jiné fotbalové galaxie – skotský velkoklub Glasgow Rangers.
„Určitě je pro nás velká čest nastoupit proti takovému klubu. Pro většinu hráčů včetně mě, asi kromě Hanuše a Nováka, kteří už hráli proti velkým týmům, to budou největší zápasy kariéry. O to větší máme motivaci uspět,“ tvrdil jablonecký kapitán Nemanja Tekjaški.
„Jsme hodně blízko k obrovskému úspěchu, chybí nám jeden krok. Na papíře jsme proti Rangers asi outsideři, ale náš tým má takovou sílu, že jsme schopni se přes ně dostat,“ je přesvědčený Richard Sedláček, jedna z klíčových opor Jablonce v dosavadním tažení Evropou.
„Čeká nás určitě bouřlivá atmosféra, jakou asi jen tak někde nezažijeme, a samozřejmě nepříjemný důrazný soupeř, bude se hrát ve velké intenzitě. Ale my jsme i díky těm čtyřem zápasům v Konferenční lize rozehraní tak, že se jim v tom dokážeme vyrovnat a ještě přidat něco extra. Respekt k Rangers máme, je to slavný klub s velkou historií, ale vstup do sezony nemá úplně ideální, takže není neporazitelný. My jsme naopak začali sezonu skvěle a toho se budeme snažit využít,“ věří Sedláček.
Glasgow Rangers - klubová legenda
Klub byl založen již roku 1872 a patří mezi nejstarší fotbalové týmy světa. Od svého vzniku až do konce sezony 2011/12 působil v nejvyšší ligové soutěži Scottish Premier League (dnes Scottish Premiership).
V roce 2012 se na veřejnost dostala informace, že klub sám požádal o vstup do takzvané nucené správy, a to kvůli dluhům, které se dle dostupných informací mohly vyšplhat až do výše 46 milionů liber (cca 1,5 miliardy Kč). Rangers se pokusil zachránit ředitel klubu Charles Green tím, že založil úplně nový subjekt The Rangers FC.
Rangers – FK Jablonec
Výkop: ve čtvrtek 20. srpna ve 20.45 (vysílá TV Tipsport). Rozhodčí: Barbu (Rum.).
Předpokládané sestavy: Rangers: Pandur - Sterling, Fernandez, Makhanya - Yokota, Raskin, Neil, Asgaard, Gassama -Naderi, Shankland.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma - Nebyla (Okeke), Sedláček - Čanturišvili, Zorvan, Polidar - Jawo.
Rangers prohráli jen minulý z posledních 5 pohárových zápasů s českými soupeři, před rokem ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadili Plzeň po výhře 3:0 doma a porážce 1:2 venku.
Rangers vyhráli 6 z dosavadních 7 domácích pohárových zápasů s českými soupeři.
Tento pokus však neuspěl, a proto došlo k hlasování ostatních klubů Scottish Premier League. V něm bylo jednoznačně potvrzeno, že se (od nové sezony 2012/13) nástupce slavného klubu z Glasgow nebude moci účastnit nejvyšší soutěže a nastoupí jen do čtvrté ligy. V ní klub skončil na prvním místě a postoupil stejně jako o sezonu později i ve 3. lize.
V ročníku 2014/15 se ve 2. lize umístil na třetí pozici, nepostoupil přímo, ale čekala ho baráž o postup. Tu ovšem prohrál, takže návrat mezi skotskou elitu se podařil až v sezoně 2015/16, kdy 2. ligu vyhrál.
Glasgow Rangers je nejen evropskou fotbalovou legendou, získal totiž 55 titulů a drží tím světový rekord.
Zároveň ve 33 případech triumfoval ve Skotském poháru, ve 27 ve Skotském ligovém poháru a v sezoně 1971/72 ovládl tehdejší Pohár vítězů pohárů.
Domovským stadionem Rangers je velkolepý Ibrox Stadium, který stojí na jihozápadě města Glasgow. Je jedním z pětihvězdičkových stadionů podle žebříčku UEFA a s kapacitou 51 587 diváků může hostit vrcholné evropské akce.
Jak si na něm povedou fotbalisté z Jablonce?