Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jsme asi outsideři, ale sílu máme, soudí jablonecký Sedláček před bojem s Rangers

Autor:
  8:49

Hradecký obránce František Čech padá v souboji s Richardem Sedláčkem z Jablonce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Už jen jeden dvojzápas potřebují fotbalisté Jablonce zvládnout, aby se prodrali do závěrečné skupinové fáze Konferenční ligy UEFA. V cestě jim však stojí slavný skotský tým Glasgow Rangers, na jehož legendárním stadionu Ibrox pro více než 50 tisíc diváků nastoupí ve čtvrtek večer v prvním duelu závěrečného 4. předkola.

Po vyřazení chorvatského Varaždinu a lotyšského RFS Riga stojí před hráči Jablonce soupeř z jiné fotbalové galaxie – skotský velkoklub Glasgow Rangers.

„Určitě je pro nás velká čest nastoupit proti takovému klubu. Pro většinu hráčů včetně mě, asi kromě Hanuše a Nováka, kteří už hráli proti velkým týmům, to budou největší zápasy kariéry. O to větší máme motivaci uspět,“ tvrdil jablonecký kapitán Nemanja Tekjaški.

„Jsme hodně blízko k obrovskému úspěchu, chybí nám jeden krok. Na papíře jsme proti Rangers asi outsideři, ale náš tým má takovou sílu, že jsme schopni se přes ně dostat,“ je přesvědčený Richard Sedláček, jedna z klíčových opor Jablonce v dosavadním tažení Evropou.

Pohled na tribuny Ibrox Parku, stadionu Rangers, před odvetným osmifinále Evropské ligy se Slavií.

„Čeká nás určitě bouřlivá atmosféra, jakou asi jen tak někde nezažijeme, a samozřejmě nepříjemný důrazný soupeř, bude se hrát ve velké intenzitě. Ale my jsme i díky těm čtyřem zápasům v Konferenční lize rozehraní tak, že se jim v tom dokážeme vyrovnat a ještě přidat něco extra. Respekt k Rangers máme, je to slavný klub s velkou historií, ale vstup do sezony nemá úplně ideální, takže není neporazitelný. My jsme naopak začali sezonu skvěle a toho se budeme snažit využít,“ věří Sedláček.

Glasgow Rangers - klubová legenda

Klub byl založen již roku 1872 a patří mezi nejstarší fotbalové týmy světa. Od svého vzniku až do konce sezony 2011/12 působil v nejvyšší ligové soutěži Scottish Premier League (dnes Scottish Premiership).

V roce 2012 se na veřejnost dostala informace, že klub sám požádal o vstup do takzvané nucené správy, a to kvůli dluhům, které se dle dostupných informací mohly vyšplhat až do výše 46 milionů liber (cca 1,5 miliardy Kč). Rangers se pokusil zachránit ředitel klubu Charles Green tím, že založil úplně nový subjekt The Rangers FC.

Rangers – FK Jablonec

Výkop: ve čtvrtek 20. srpna ve 20.45 (vysílá TV Tipsport). Rozhodčí: Barbu (Rum.).

Předpokládané sestavy: Rangers: Pandur - Sterling, Fernandez, Makhanya - Yokota, Raskin, Neil, Asgaard, Gassama -Naderi, Shankland.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma - Nebyla (Okeke), Sedláček - Čanturišvili, Zorvan, Polidar - Jawo.

Rangers prohráli jen minulý z posledních 5 pohárových zápasů s českými soupeři, před rokem ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadili Plzeň po výhře 3:0 doma a porážce 1:2 venku.

Rangers vyhráli 6 z dosavadních 7 domácích pohárových zápasů s českými soupeři.

Tento pokus však neuspěl, a proto došlo k hlasování ostatních klubů Scottish Premier League. V něm bylo jednoznačně potvrzeno, že se (od nové sezony 2012/13) nástupce slavného klubu z Glasgow nebude moci účastnit nejvyšší soutěže a nastoupí jen do čtvrté ligy. V ní klub skončil na prvním místě a postoupil stejně jako o sezonu později i ve 3. lize.

V ročníku 2014/15 se ve 2. lize umístil na třetí pozici, nepostoupil přímo, ale čekala ho baráž o postup. Tu ovšem prohrál, takže návrat mezi skotskou elitu se podařil až v sezoně 2015/16, kdy 2. ligu vyhrál.

Glasgow Rangers je nejen evropskou fotbalovou legendou, získal totiž 55 titulů a drží tím světový rekord.

Zároveň ve 33 případech triumfoval ve Skotském poháru, ve 27 ve Skotském ligovém poháru a v sezoně 1971/72 ovládl tehdejší Pohár vítězů pohárů.

Stadion Ibrox před zápasem mezi Glasgow Rangers a Plzní

Domovským stadionem Rangers je velkolepý Ibrox Stadium, který stojí na jihozápadě města Glasgow. Je jedním z pětihvězdičkových stadionů podle žebříčku UEFA a s kapacitou 51 587 diváků může hostit vrcholné evropské akce.

Jak si na něm povedou fotbalisté z Jablonce?

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

Play-off

FC Inter Turku vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
20.8. 18:00
  • 6.01
  • 4.59
  • 1.47
Lincoln Red Imps vs. Larne //www.idnes.cz/sport
20.8. 18:00
  • 2.00
  • 3.33
  • 3.79
FC Nordsjaelland vs. FC St. Gallen 1879 //www.idnes.cz/sport
20.8. 19:00
  • 1.56
  • 4.60
  • 4.85
FC Midtjylland vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
20.8. 19:00
  • 1.52
  • 4.08
  • 6.07
Tromso IL vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
20.8. 19:00
  • 5.09
  • 4.07
  • 1.61
KÍ Klaksvík vs. Riga FC //www.idnes.cz/sport
20.8. 19:30
  • 3.18
  • 3.72
  • 2.08
PAOK Soluň vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
20.8. 19:45
  • 1.66
  • 3.75
  • 5.13
Twente Enschede vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 1.58
  • 4.23
  • 5.16
Górnik Zabrze vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 5.23
  • 4.21
  • 1.57
KF Drita vs. Inter Escaldes //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 1.71
  • 3.82
  • 4.58
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Mbodji jde do Waregemu, Beauguel končí v Artisu

Sledujeme online
Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili

Sestřih zápasu
Vénuste Baboula se raduje z prvního gólu v Chance Lize.

Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí...

My tě tu nechceme! Juráska kotel Sparty vulgárně urážel, po omluvě mu zatleskal

Matěj Jurásek před sparťanským kotlem.

Jenom to podtrhlo, jak silně nejaktivnější sparťanští fanoušci tohle téma vnímají. Už když záložník Andrew Irving vrátil domácím fotbalistům vedení, kotel místo oslav pokračoval ve vulgárním pokřiku...

Jsme asi outsideři, ale sílu máme, soudí jablonecký Sedláček před bojem s Rangers

Hradecký obránce František Čech padá v souboji s Richardem Sedláčkem z Jablonce.

Už jen jeden dvojzápas potřebují fotbalisté Jablonce zvládnout, aby se prodrali do závěrečné skupinové fáze Konferenční ligy UEFA. V cestě jim však stojí slavný skotský tým Glasgow Rangers, na jehož...

20. srpna 2026  8:49

Sebevědomý svéráz, nebo chlap bez úrovně? Plzni stojí v cestě fotbalový Trump

Albert Riera pózuje fotografům se šálou Crvene Zvezdy Bělehrad.

Začal přesně tak, jak se dalo čekat. Zpříma, odvážně, sebevědomě. „Dneska jsme tu kvůli rozhovorům a fotkám, ale už ve čtvrtek uvidíte, že hráči přesně vědí, co mají na hřišti dělat,“ kasal se. „Jsem...

20. srpna 2026  7:15

Kozel před Rangers: O postup se porveme. Bouřlivou atmosféru musí hráči vypustit

Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání proti Pardubicím

Že by snad jeho svěřenci podlehli hlučné kulise vyprodaného Ibrox Stadium? Tomu Luboš Kozel před čtvrtečním duelem 4. předkola Konferenční ligy proti Rangers (20.45) nevěří. „Taková atmosféra by měla...

20. srpna 2026  6:04

Celtic se přiblížil Lize mistrů, nakročeno má i Bodö/Glimt. Slovan remizoval s Celje

Fotbalisté Celticu se radují z gólu proti Linci v předkole Ligy mistrů.

Do 4. předkola fotbalové Ligy mistrů vstoupil nejlépe norský Bodö/Glimt, který zvítězil v nizozemském Nijmegenu 3:1. Tříbrankový náskok si do odvety poveze z domácího stadionu Celtic Glasgow po výhře...

19. srpna 2026  23:07

CANAL+ Sport chystá novinky ve vysílání Premier League, zavádí původní komentář

ilustrační snímek

Nové formáty, rozšířené výjezdy nebo proměna koncepce přenosů. To jsou novinky, které si na podzim připravil CANAL+ Sport, držitel vysílacích práv fotbalové Premier League v Česku a na Slovensku....

19. srpna 2026  21:51

Hradec odletěl i s posilami na palubě. Panathinaikosu mám co vracet, řekl Darida

Jan Trédl z Pardubic svádí souboj s královohradeckým kapitánem Vladimírem...

O motivaci před prvním zápasem s aténským Panathinaikosem (20.30) má postaráno celý Hradec, ale kapitán Vladimír Darida ji cítí dvojnásob. „Mám jim co vracet! Když jsem hrál v Arisu Soluň, porazili...

19. srpna 2026  20:03

Do Srbska se zpožděním. Plzeň zdržela porucha letadla, musela posunout trénink

Plzeňský kouč Martin Hyský uděluje instrukce Patriku Hrošovskému.

Nabrali zpoždění. A to výrazné. Plzeňští fotbalisté se kvůli technickým problémům letadla značně zdrželi na cestě do Bělehradu ke čtvrtečnímu utkání 4. předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě....

19. srpna 2026  14:48,  aktualizováno  18:25

Kolik ještě zbývá? Přesný nastavený čas mohou kluby nově ukázat na obrazovkách

Brněnský kapitán Jakub Klíma hlavičkuje v utkání proti Liberci.

Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v...

19. srpna 2026  13:03,  aktualizováno  14:54

Karvinský primátor Wolf vystoupil z FAČR. Etická komise se jím tak už nezabývá

Jan Wolf je dlouholetý politik a emeritní primátor statutárního města Karviná,...

Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil své členství ve Fotbalové asociaci ČR. Její etická komise s ním tak nadále nemůže vést disciplinární...

19. srpna 2026  14:23

Transparentní Anglie. Zveřejní komunikaci sudích i zvuk z rozhovorů s fotbalisty

Salvadorský sudí Iván Barton v semifinále MS mezi Španělskem a Francií.

Novinka, která už pár týdnů funguje v české fotbalové lize, se o víkendu v podobném duchu spustí také v anglické Premier League. Jenže zatímco tuzemští diváci slyší komunikaci sudích s...

19. srpna 2026  12:30

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Skácel o Panathinaikosu: Tradiční klub, který se zvedá. Hradec to bude mít těžké

Rudolf Skácel v dresu Panathinaikosu Atény

V Panathinaikosu působil jen něco málo přes rok, ale vzniklo z toho pouto na celý život. „Krásný rok a úžasný zážitek na celý život,“ říká Rudolf Skácel o svém angažmá v aténském velkoklubu. A...

19. srpna 2026  10:21

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Slavie se radují z gólu proti Slovanu Liberec.

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů. V minulém ročníku nasbírali z osmi zápasů jen tři body za tři remízy. Jak si povedou letos? V našem přehledu najdete soupeře a...

19. srpna 2026  7:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.