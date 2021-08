Byli jsme u všeho pozdě, Celtic ukázal velkou kvalitu, uznal jablonecký Pilař

Fotbalisté Jablonce nakonec prohráli doma v prvním duelu 3. předkola Evropské ligy s věhlasným skotským klubem 2:4 a šance na postup do skupiny jsou minimální.



„Celtic opravdu ukázal velkou kvalitu a za naše chyby nás dokázal potrestat. Takových zápasů potřebujeme víc, abychom si zvykli. Je to něco jiného, Celtic nám předvedl větší tempo a pořádně nás prověřil,“ uznal 32letý jablonecký fotbalista Václav Pilař.

Co hlavně rozhodlo o vaší dvougólové porážce?

Myslím si, že začátek utkání, kdy Celtic hrál dobře kombinačně, překvapil nás a musím říct, že byl opravdu kvalitní na balonu, silný a sebevědomý. Jeho hráči se dostával se z těžkých situací a z toho pramenily i ty jejich šance, góly a naše chyby. My jsme byli u všeho pozdě.

Po dvou gólech Celtiku jste rychle snížil, viděli jste v tu chvíli šanci na obrat?

Určitě nám ten gól vlil krev do žil a brali jsme to tak, že remíza by byla pořád postupová, když už ty góly na hřišti soupeře nic neznamenají. Hrát se s nimi dalo, myslím, že byli dopředu kvalitnější než dozadu. V nějakých pasážích jsme je i zatlačili, měli nějaké příležitosti a nebezpeční jsme také byli, ale výsledkově jsme nakonec zápas nezvládli.

Jak byste popsal váš gól, kdy jste překonal slavného anglického brankáře Harta?

Dostal jsem krásný balon od Povyho (Považance) za obranu a hned jsem se kouknul, kde je. On zůstal v bráně, tím mi to asi trochu usnadnil, tak jsem si to ještě pustil před sebe. Ale i kdyby vyběhl, tak bych tam byl asi dřív než on.

Vzhledem k nové pohárové matematice ten čtvrtý gól v poslední minutě asi hodně mrzí, je to tak?

To jo, kdyby to bylo o jednu branku, tak bychom tam jeli určitě s větší nadějí, ale takhle jet s prohrou o dva góly na Celtic bude složité.

Kteří hráči soupeře vás zaujali?

Celý tým předvedl kvalitu. Skvělý byl ten útočník z Japonska (Furuhaši), který si dával první doteky a byl rychlý. Ale i ti střídající hráči nám ukázali, že jsou stejně dobří. Édouard, Christie i Rogič, všichni zahráli moc dobře.

Jaké tedy máte vyhlídky před odvetou?

Bude to samozřejmě těžké, protože nám tady opravdu ukázali svoji sílu. Ty jejich zápasy předtím, které jsme viděli s Midtjyllandem a s Hearts, ale také nezvládli, tak bychom je třeba mohli ještě překvapit.

Jak vnímáte, že máte před sebou v případě vyřazení ještě šanci na skupinu v Konferenční lize?

Je to určitě dobře, dali jsme si za cíl, že minimálně jednu soutěž chceme zvládnout. Evropskou ligu ještě před odvetou samozřejmě nezahazujeme, ale naštěstí máme ještě opravu.