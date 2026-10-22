„Když jsem viděl naše šance v závěru, chvíli jsem přemýšlel, jestli není škoda, že jsme nevyhráli,“ vykládal Kozel.
K čemu jste došel?
Že s pokorou bereme bod. Vždyť máme výsledek, který vstoupí do historie klubu. Měli jsme šance, některé stoprocentní, ale nemůžu nevidět, že nebezpečných situací v naší šestnáctce bylo během zápasu hrozně moc. Bod bereme, je to obrovský úspěch a já jsem nesmírně hrdý na kluky, jak to odmakali a odpracovali. Přišla zasloužená odměna.
Největší výsledek vaší trenérské kariéry?
Už v kabině jsem před chvilkou říkal, že tohle řadím nejvýš. Kdy naposledy uhrál český tým proti anglickému nějaké body?
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Na jaře 2021 Slavia v Evropské lize vyřadila Leicester, pak remizovala na Arsenalu.
A Brighton není jen tak ledajaké mužstvo z Premier League, pro mě je to aktuálně jeden z černých koní, v poslední době ho navíc zdobila obrovská forma. Všichni jsme viděli, kolik gólů střílel, a my jsme proti němu dokázali udržet nulu. Fantastický výsledek.
S čím jste do zápasu šli?
Především jsme chtěli zahušťovat prostory před naší bránou. Věděli jsme, že kapitán Gross si hodně odskakuje doprava, kde vytváří přečíslení, posílá centry a nebezpečné finální přihrávky. Ze začátku se nám příliš nedařilo, prvních deset minut nebo kolik jsme snad vůbec neměli míč. Ale postupně jsme si na kvalitu soupeře zvykali, dobře jsme bránili, byli jsme kompaktní.
A občas měli potřebnou kliku?
Jednoznačně. Byly situace, které jsme hasili na poslední chvíli. Individuální kvalita soupeře byla neskutečná, všichni měli úžasný první dotek. Ale my jsme celou dobu byli blízko u sebe, znepříjemnili jsme to. A taky bylo důležité, že jsme ani jednou nepropadli tak jako Brighton ve druhé půli. Kdyby měli podobnou příležitost jít do otevřeného prostoru, určitě by toho využili.
Trenéra soupeře jste prý překvapil rozestavením na pět obránců.
V předzápasovém protokolu, kde jsou sestavy, jsme měli 4-2-3-1, takže tomu dost možná uvěřili. Je pravda, že jsme poslední zápasy hráli ve čtyřce, ale kdo nás zná déle, ví, že to umíme i v pětce. Věděl jsem, že jakmile bychom hráli vzadu na čtyři, mezery v obraně by pak byly větší a pro nás by to bylo mnohem složitější. Tenhle záměr nám vyšel. A ještě jedna věc.
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Ano?
Moc si cením toho, že jsme ke konci vypadali živěji než soupeř a měli jsme dost sil na brejky. Trochu mě to i překvapilo, protože na hřiště přišel třeba čerstvý stoper Vuškovič, hráč ze základní sestavy, a ve dvou situacích nestíhal Čanturišviliho ani Hollého. Ostatně i Cedidla se přes něj dostal do šance, takže aspoň vím, že mám v týmu rychlé hráče. (úsměv)
Právě v závěru, kdy jste začali i útočit, jste žádal podporu z tribun. Burcoval jste diváky.
Protože jsem cítil, že máme na dosah něco velkého. Zbývalo patnáct nebo dvacet minut. Potřebovali jsme pomoct. Chtěl jsem, abychom to společně dotáhli.
A nakonec skutečně máte vysněný bod. Ukázali jste, že na Střelnici můžete v Evropě hrát s každým?
To zase nevím. Každý zápas je jiný. Mohli jsme dostat po deseti minutách gól a vypadalo by to jinak. Jako v lize s Plzní, kdy chtěli být o něco ofenzivnější a nakonec z toho nebylo nic. Když ale stojíte proti podobné kvalitě, jste koncentrovanější na detaily i na defenzivu. Někdy to stačí, jindy ne. Brighton bude každopádně patřit k největším favoritům celé Konferenční ligy.
Ocenil váš výkon i trenér soupeře Hürzeler?
Před zápasem byl velmi vstřícný, prohodili jsme víc než pár slov, řešili různé věci, ale na konci jsme si jen podali ruku a bylo vidět, že nebyl spokojený. To je ale normální, když trenér nesplní úkol, není mu do řeči.
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Během zápasu přitom poměrně často podrážděně hovořil se čtvrtým rozhodčím. Vnímal jste to?
Asi čekali jednoduší zápas, že nám dají dva góly a pak si to pohlídají. Nemyslím si, že měli v plánu to čtyřnásobné střídání ve druhé půli, kdy tam nasázeli hráče ze základní sestavy. Věřili, že to díky nim nakonec urvou, ale naskočit takhle do rozjetého zápasu nikdy není lehké. Další průběh vlastně ukázal, že naši střídající kluci tam vnesli víc energie než ti jejich.
Třeba Hollý, jehož přitom rozhodčí na hřiště nejdřív nechtěl pustit.
Hned dvakrát. Nejdřív neměl zelenou pásku přes kotník, pak se mu zase nelíbily chrániče.
I vy jste ho okřikl.
Tak vadilo mi to. Tonda Růsek už toho měl plné zuby a potřebovali jsme změnu udělat co nejdřív. Takhle se to protáhlo o další dvě minuty. Ale je pravda, že předpisové chrániče asi neměl. Přijde mi, že dneska kluci mají pod stulpnami složené noviny, někdo to kontroluje, někdo ne. Kdybychom dostali gól, dostal by pokutu. Ale nakonec do toho naskočil velmi dobře, oživil náš výkon, byl nebezpečný.
Jak vlastně pohárové zápasy jako trenér prožíváte? Jako hráč je hrál ve Slavii.
Taky jsem klukům některé věci z historie vyprávěl. Snažil jsme se do nich vtlouct, že tohle může být zápas, který si budou pamatovat do konce života. V lize jich odehrají třeba dvě nebo tři stovky, ale až jim bude pětapadesát jako mě, na půlku z nich si nevzpomenou. Tohle pro ně může být něco jako pro mě AS Řím, které jsme se Slavií v šestadevadesátém vyřadili v Poháru UEFA.
Možná banální otázka, ale užil jste si to?
Když stojíte proti takovému soupeři s týmem regionální úrovně, je to svátek. Na přípravě jsme s kluky řešili, jaké teď měl Brighton výsledky a kolik dával gólů. Ale taky jsme připomínali, že v Tromsö hráli v předkolech nula nula. Přitom Hradec přes Tromsö v Evropské lize postoupil.
To byla vaše motivace?
Věděli jsme, že remizovali s mužstvem, které by mělo být plus minus na naší úrovni. Jasně, že věděli, že pak doma mají odvetu, takže třeba nemuseli hrát na plno. Na to jsme ostatně spoléhali i tady. Brighton dobře ví, že si během těch šesti zápasů na podzim vytvoří takové postavení, aby v klidu postoupil. I Proto jsme klukům říkali: Hlavně se nebojte.
Dovolíte hráčům po historickém výsledku aspoň malou oslavu?
Dnes určitě ne. Minule jsme prohráli s Plzní a v neděli jedeme do Hradce, na který musíme být připravení. Že jsme v srpnu oslavovali po postupu do skupiny přes Rangers, byla jiná situace. To byl úspěch, který prožíváme vlastně až do teď. Jenže následující zápas v Teplicích jsme pak nezvládli, Teď to musí být lepší.