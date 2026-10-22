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Volal jsem do Chelsea, jak na to, žertoval Kozel. Zápas s Brightonem má za svátek

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  6:16
Trenér Jablonce Luboš Kozel byl před zápasem s Brightonem v dobré náladě.

Trenér Jablonce Luboš Kozel byl před zápasem s Brightonem v dobré náladě. | foto: ČTK

Richard Sedláček z Jablonce na tiskové konferenci před utkání s Brightonem.
Trenér Jablonce Kozel (vlevo) a záložník Richard Sedláček zodpovídají dotazy...
Jablonecký kouč Luboš Kozel na tiskové konferenci před zápasem Konferenční ligy...
Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel gestikuluje u lajny.
5 fotografií
Z těch statistik jde respekt: výhry v posledních šesti soutěžních zápasech, aktuálně nejlepší útok a společně s Arsenalem také nejpevnější obrana v anglické Premier League. I proto trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel na tiskové konferenci před domácím utkáním 2. kola Konferenční ligy proti Brightonu uvedl: „Je to možná historicky nejsilnější tým, který tu kdy byl.“

Pětapadesátiletý kouč předpokládá, že třetí tým nejvyšší anglické soutěže nechá odpočívat některé opory, přesto považuje Brighton za velkého favorita.

„Pro celý jablonecký klub je to svátek a zážitek. Potkáme se s týmem, který má momentálně výkonnost na Ligu mistrů. Už jsem volal do Chelsea, jak na to, ti jediní je porazili,“ vtipkoval Kozel.

„Budu volit úplně stejná slova jako před Freiburgem, ne-li ještě ve vyšším levelu. Brighton by byl špička možná i v jiných evropských soutěžích, nejen v Konferenční lize. Čeká nás znovu top kvalita, tím jejich presinkem dokážou soupeři hru znepříjemnit. Ale my jsme tady doma a budeme chtít také zahrozit,“ přidal kouč, jehož svěřenci na úvod soutěže prohráli ve Freiburgu 2:3.

Trenér Jablonce Kozel (vlevo) a záložník Richard Sedláček zodpovídají dotazy novinářů před utkání s anglickým Brightonem.

Německý trenér Fabian Hürzeler proti Žalgirisu (4:0) výrazně obměnil obvyklou základní sestavu. Totéž se dá očekávat v Jablonci, kde Brighton zahájí náročnou sérii pěti venkovních zápasů za sebou.

„Hrají v určité sestavě Premier League a v určité pohárové soutěže. Spíš předpokládáme, že nastoupí podobní hráči jako před týdnem proti Kaunasu. I tak tam měli asi osm reprezentantů, účastníky mistrovství světa. Na tohle se spoléhat nedá, mají pětadvacet vyrovnaných hráčů,“ upozornil Kozel.

Trenér Severočechů stejně jako před týdnem v Německu podotkl, že jeho tým musí proti favoritovi vycházet z dobré defenzivy a zároveň být aktivní dopředu. „Viděl jsem zápas se Žalgirisem a ten rozdíl byl markantní. Soupeř se snažil jenom bránit, aby odešel s co nejmenší porážkou. Naopak v předkole v Tromsö hráli 0:0, z takového utkání bychom si měli vzít příklad,“ uvedl bývalý trenér Dukly, Liberce nebo Ostravy.

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Kozel stále nemůže počítat s útočníkem Laminem Jawem. Ofenzivní opora Jablonce už začala s tréninkem, necelé dva týdny po zlomenině ruky ale ještě není připravená do hry.

Utkání je vyprodané, angličtí fanoušci obsadí zhruba tisícovku z celkové kapacity necelých šesti tisíc míst. Výkop je v 18.45.

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2. kolo

FC Kajrat Almaty vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
22.10. 16:30
  • 5.22
  • 4.00
  • 1.66
Trabzonspor vs. Heart of Midlothian FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.29
  • 6.06
  • 9.22
Pafos FC vs. Riga FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.59
  • 4.22
  • 5.60
FC Nordsjaelland vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.44
  • 5.01
  • 6.65
FK Kauno Žalgiris vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.57
  • 4.16
  • 1.71
FK Jablonec vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 12.10
  • 7.00
  • 1.22
Inter Escaldes vs. Universitatea Craiova //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 5.63
  • 4.19
  • 1.59
FC Iberia 1999 vs. Mjällby AIF //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.02
  • 3.41
  • 2.37
Getafe vs. FC Lugano //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.94
  • 3.41
  • 4.27
Crvena Zvezda Bělehrad vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 2.24
  • 3.72
  • 3.03
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrightonBrighton 1 1 0 0 4:0 3
2. FC KodaňKodaň 1 1 0 0 3:0 3
3. TrabzonsporTrabzonspor 1 1 0 0 4:2 3
4. Atalanta BergamoBergamo 1 1 0 0 3:1 3
5. Mjällby AIFMjällby 1 1 0 0 2:0 3
6. Sint-Truiden VVSint-Truiden 1 1 0 0 2:0 3
7. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 3:2 3
8. FC LuganoLugano 1 1 0 0 3:2 3
9. AS MonacoMonaco 1 1 0 0 2:1 3
10. Brann BergenBrann 1 1 0 0 2:1 3
11. HNK Hajduk SplitHajduk Split 1 1 0 0 2:1 3
12. Panathinaikos AtényPanathinaikos 1 1 0 0 2:1 3
13. GentGent 1 1 0 0 1:0 3
14. Twente EnschedeTwente 1 1 0 0 1:0 3
15. GetafeGetafe 1 0 1 0 1:1 1
16. FC Kajrat AlmatyKajrat 1 0 1 0 1:1 1
17. FC MidtjyllandMidtjylland 1 0 1 0 1:1 1
18. FC NordsjaellandNordsjaelland 1 0 1 0 1:1 1
19. Egnatia RrogozhinëEgnatia 1 0 1 0 1:1 1
20. Heart of Midlothian FCHearts 1 0 1 0 1:1 1
21. Riga FCRiga FC 1 0 1 0 1:1 1
22. Universitatea CraiovaU Craiova 1 0 1 0 1:1 1
23. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 0 1 2:3 0
24. FK JablonecJablonec 1 0 0 1 2:3 0
25. Ajax AmsterdamAjax 1 0 0 1 1:2 0
26. Borac Banja LukaBanja Luka 1 0 0 1 1:2 0
27. Lincoln Red ImpsLincoln 1 0 0 1 1:2 0
28. CSKA SofiaCSKA Sofia 1 0 0 1 1:2 0
29. AGF AarhusAarhus 1 0 0 1 0:1 0
30. FC ThunThun 1 0 0 1 0:1 0
31. Kuopion PalloseuraKuPS 1 0 0 1 2:4 0
32. Pafos FCPafos 1 0 0 1 1:3 0
33. FC Iberia 1999Iberia 1 0 0 1 0:2 0
34. Inter EscaldesInter Escaldes 1 0 0 1 0:2 0
35. SC BragaBraga 1 0 0 1 0:3 0
36. FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris 1 0 0 1 0:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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