Pětapadesátiletý kouč předpokládá, že třetí tým nejvyšší anglické soutěže nechá odpočívat některé opory, přesto považuje Brighton za velkého favorita.
„Pro celý jablonecký klub je to svátek a zážitek. Potkáme se s týmem, který má momentálně výkonnost na Ligu mistrů. Už jsem volal do Chelsea, jak na to, ti jediní je porazili,“ vtipkoval Kozel.
„Budu volit úplně stejná slova jako před Freiburgem, ne-li ještě ve vyšším levelu. Brighton by byl špička možná i v jiných evropských soutěžích, nejen v Konferenční lize. Čeká nás znovu top kvalita, tím jejich presinkem dokážou soupeři hru znepříjemnit. Ale my jsme tady doma a budeme chtít také zahrozit,“ přidal kouč, jehož svěřenci na úvod soutěže prohráli ve Freiburgu 2:3.
Německý trenér Fabian Hürzeler proti Žalgirisu (4:0) výrazně obměnil obvyklou základní sestavu. Totéž se dá očekávat v Jablonci, kde Brighton zahájí náročnou sérii pěti venkovních zápasů za sebou.
„Hrají v určité sestavě Premier League a v určité pohárové soutěže. Spíš předpokládáme, že nastoupí podobní hráči jako před týdnem proti Kaunasu. I tak tam měli asi osm reprezentantů, účastníky mistrovství světa. Na tohle se spoléhat nedá, mají pětadvacet vyrovnaných hráčů,“ upozornil Kozel.
Trenér Severočechů stejně jako před týdnem v Německu podotkl, že jeho tým musí proti favoritovi vycházet z dobré defenzivy a zároveň být aktivní dopředu. „Viděl jsem zápas se Žalgirisem a ten rozdíl byl markantní. Soupeř se snažil jenom bránit, aby odešel s co nejmenší porážkou. Naopak v předkole v Tromsö hráli 0:0, z takového utkání bychom si měli vzít příklad,“ uvedl bývalý trenér Dukly, Liberce nebo Ostravy.
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Kozel stále nemůže počítat s útočníkem Laminem Jawem. Ofenzivní opora Jablonce už začala s tréninkem, necelé dva týdny po zlomenině ruky ale ještě není připravená do hry.
Utkání je vyprodané, angličtí fanoušci obsadí zhruba tisícovku z celkové kapacity necelých šesti tisíc míst. Výkop je v 18.45.