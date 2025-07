Íránský sudí vyvrhelem. Pískal finále MS klubů a pak si třásl rukou s Trumpem

Íránská vláda ho označila za vlastizrádce.

Po celé zemi se šíří plakáty, na nichž rozhodčí Faghání stojí v dresu a místo medaile se mu na krku houpe brambora. V Qomu, což je milionové město jižně od Teheránu, dokonce vztyčili obří transparent uprostřed jedné z ulic.

Ne, není to výtvor umělé inteligence, ale skutečnost, jak potvrzuje spolupracovník norské veřejnoprávní televize NRK, která se případu věnuje.

„Jde o opravdovou hrozbu pro něj a jeho nejbližší,“ vysvětluje Šaram Alghásí, norský sociolog íránského původu.

شرق @SharghDaily بنر نصب‌شده علیه فغانی در قم! https://t.co/rtuko3Q83M oblíbit odpovědět

Faghání po finále klubového šampionátu, v němž Chelsea porazila Paris St. Germain 3:0, se svými australskými kolegy dokráčel na připravené pódium. Je běžnou praxí, že také rozhodčí po velkých zápasech dostanou památeční medaile. Tentokrát se všichni vyfotili také s prezidentem Trupem a šéfem FIFA Giannim Infantinem, Faghání přitom na společném snímku ukazuje palec nahoru.

Íránská zpravodajská agentura Fars to podle zahraničních médií na platformě Telegram komentuje slovy: „Jen několik dní po izraelském a americkém útoku na íránské území a mučednické smrti více než tisíce Íránců se Alírezá Faghání po převzetí ocenění srdečně pozdravil s prezidentem Trumpem a ještě napodobil jeho pózu na společné fotografii.“

K americkému útoku na íránská jaderná zařízení došlo 22. června, fotbalové finále v New Jersey se hrálo přesně o tři týdny později.

Komentátor, jenž zápasem v íránské televizi provázel, prý dokonce odmítal vyslovit Fagháního jméno. Živý přenos z předávání medailí pak státní kanál raději usekl.

„V Íránu jsou všechna média pod kontrolou režimu a ten si nenechá ujít příležitost lidem sdělit, když se někdo obrátí zády k vlastnímu národu,“ vysvětlil norský sociolog Alghásí.

Faghání, který se z rodinných důvodů v roce 2019 odstěhoval do Austrálie, kde pod místní fotbalovou asociací pokračuje v kariéře rozhodčího, by podle něj dost riskoval, kdyby se nyní do vlasti rozhodl vrátit.

Ostatně není to tak dávno, co se v problémech ve vlastní zemi octla i zdánlivě nedotknutelná íránská fotbalová legenda Ali Daeí.

V roce 2022, kdy po celém Íránu probíhaly mohutné protesty poté, co v policejní vazbě zemřela dvaadvacetiletá Mahsá Amíníová, kterou zadrželi kvůli špatně nasazenému hidžábu, se autor rekordních 108 reprezentačních gólů emotivně vyjádřil na sociálních sítích.

Psal o vlastní dceři, která se ho ptá, co se na ulicích děje. A pak naléhal na mocné: „Co jste provedli s naší zemí?“

Úřady mu na oplátku zabavily pas a předvolaly jej k výslechu. Totéž se stalo dalším známým osobnostem včetně mnoha fotbalistů, kteří naznačili odpor.

Kauza následně doznívala i na mistrovství světa v Kataru, kde hráči současného národního týmu před úvodním zápasem proti Anglii odmítli odzpívat hymnu, čímž údajně riskovali možné opletačky s policií.

Ty nyní hrozí také Faghánímu, který se stal v Íránu vyvrhelem. Objevují se různé vzkazy, jejichž pravost je těžké ověřit.

„Zrada vlasti,“ zní jeden z nich.

„Rozhodčí bez špetky cti,“ píše se jinde.

Faghání aktuálně žije v Brisbane a píská australskou A-League. V nové zemi získal občanství, jeho děti v Austrálii studují.

Ještě předtím Faghání coby íránský sudí rozhodoval finále olympijských her 2016 v brazilském Riu či nejvýznamnější klubové a mezistátní zápasy po celé Asii. Na mistrovství světa 2018 pískal osmifinále i zápas o třetí místo a o čtyři roky později se jako hlavní podíval také na šampionát v Kataru.

Mistrovství světa klubů bylo poslední velkou akcí jeho kariéry, která se chýlí ke konci.

„A zapískat si finále není nikdy jenom tak,“ napsal na svém Instagramu. „Za příležitost být opět jednou součástí fotbalové historie jsem moc vděčný,“ doplnil k fotografii, na které se usmívá po boku Trumpa.

To mu Írán už nikdy neodpustí.