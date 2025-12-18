Odstavili Donnarrumu, teď PSG znovu mění brankáře. Safonov je po finále za hrdinu

  13:07
Před sezonou odstavili Gianluigiho Donnarummu a jako novou brankářskou jedničku koupili Lucase Chevaliera. Jenže s jeho výkony nepanuje u fotbalistů Paris St. Germain spokojenost, a tak šanci dostává dvojka Rus Matvěj Safonov. Naposledy chytal ve finále Interkontinentálního poháru proti Flamengu (2:1) a v penaltovém rozstřelu zlikvidoval čtyři pokutové kopy.
Brankář PSG Matvěj Safonov s trofejí pro vítěze Interkontinentálního poháru.

Brankář PSG Matvěj Safonov s trofejí pro vítěze Interkontinentálního poháru. | foto: AP

Fotbalisté PSG běží oslavit triumf v Interkontinentálním poháru s hrdinou...
Brankář PSG Matvěj Safonov chytá pokutový kop ve finále Interkontinentálního...
Brankář PSG Matvěj Safonov chytá pokutový kop ve finále Interkontinentálního...
Vitinha (vpravo) a Quentin Ndjantou z PSG oslavují.
Pařížané tak získali šestou trofej v kalendářním roce, neuspěli jen na letním mistrovství světa klubů, jenž se poprvé hrálo v novém formátu.

„Zapsali jsme se do historie. Ukázali jsme neuvěřitelnou mentalitu během celého roku, který je nezapomenutelný. Jsme rádi za klub i fanoušky,“ dojímal se kouč Luis Enrique.

Za triumf ve finále Interkontinentálního poháru, jenž byl loni po 20 letech obnoven právě v důsledku nového formátu mistrovství světa klubů, vděčí z velké části šestadvacetiletému ruskému brankáři Safonovovi.

„Poděkovat mu můžete zde,“ zveřejnil PSG příspěvek na sociálních sítích a nasměroval fanoušky do diskuse.

V 58. minutě ještě Safonov sice Jorginhův pokus z bílého puntíku nezlikvidoval, ale v následném penaltovém rozstřelu zářil.

Poté, co ho překonal De La Cruz, postupně vychytal Ňígueze, někdejšího záložníka Atlétika Madrid, Pedra, Lea Pereiru a Luize Arauja. Pomohl mu i tahák na ručníku, jímž si obalil lahev s vodou.

Dvakrát skočil po své pravé ruce, jednou se vymrštil k levé tyči a při jedné penaltě si dokázal poradit i se střelou do středu brány.

Když zlikvidoval čtvrtou penaltu, možná si ani sám neuvědomil, že právě svému týmu vyhrál zápas a jen zmateně koukal kolem sebe. Vzápětí ho už obsypali spoluhráči a jeho byste ve změti těl hledali marně.

Fotbalisté PSG běží oslavit triumf v Interkontinentálním poháru s hrdinou penaltového rozstřelu brankáře Matvějem Safonovovem.

„Hodně nám pomohlo, že jsme kopali na tribunu, kde byli naši fanoušci. A naštěstí se nám pak sešlo i všechno ostatní,“ liboval si záložník Vitinha.

Gólmana explicitně nezmínil, celý klub mu však vděčí za hodně.

Safonov je odchovancem ruského Krasnodaru, kde strávil většinu své kariéry, než loni v létě zamířil do Paříže za prvním velkým angažmá.

V uplynulé sezoně dělal dvojku Donnarummovi. A takřka přesně před rokem mimochodem zlikvidoval dvě penalty v rozstřelu během pohárového utkání s Lens (2:1). V této soutěži chytal pravidelně a pomohl k celkovému triumfu, jinak se ale do brány příliš nedostal.

Brankář PSG Matvěj Safonov chytá pokutový kop ve finále Interkontinentálního...
Brankář PSG Matvěj Safonov chytá pokutový kop ve finále Interkontinentálního...

S Donnarummou, dost možná nejlepším gólmanem na světě, se však klub v létě rozloučil, což vzbudilo diskuse mezi fanoušky – je to správný krok? Jako nová jednička přišel Chevalier z Lille za takřka miliardu korun.

„Gigi je jeden z nejlepších na světe, ale my chceme jiný typ brankáře. Je to moje rozhodnutí a jsem za něj zcela zodpovědný,“ vysvětloval tehdy Enrique. Hledal prý gólmana s lepší hrou nohama.

Jenže Chevalier jako jednička nepřesvědčil, a tak dostává šanci Safonov. Ve středu odchytal čtvrtý zápas v řadě, dvakrát udržel čisté konto a teď prožil historický penaltový rozstřel.

Donnarumma se loučil s PSG, agent hrozí žalobou. Proč si ho Pařížané nechají utéct?

Chytil čtyři po sobě jdoucí penalty, to je velký unikát. Poprvé a zatím naposledy se něco podobného povedlo slavnému rumunskému gólmanovi Helmuthu Duckadamovi ve finále PMEZ proti Barceloně v roce 1986.

Pravda, Safonov na rozdíl od Duckadama v rámci rozstřelu jednou inkasoval, to je však jen malá kaňka na jeho počinu.

Odchod Donnarummy si možná v Paříži stále vyčítají, teď ale zjišťují, že důstojnou náhradu mají už druhým rokem pod smlouvou. A Chevalier to s návratem do brány bude mít sakra složité.

