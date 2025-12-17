Hrdinou rozstřelu se stal ruský brankář Matvěj Safonov, který ve čtvrtém utkání za sebou nahradil zraněného Lucase Chevaliera a zneškodnil čtyři penalty. Jedním ze dvou neúspěšných exekutorů PSG byl Ousmane Dembélé, který byl v úterý vyhlášen nejlepším fotbalistou světa v anketě FIFA.
Francouzské šampiony poslal v zápase do vedení v 38. minutě Gruzínec Kvaracchelija. Po hodině hry vyrovnal z penalty Jorginho.
Svěřenci Luise Enriqueho letos vybojovali kromě premiérového triumfu v Lize mistrů také další titul ve francouzské lize, ovládli národní pohár i Superpohár a Superpohár UEFA. V létě neuspěli ve finále mistrovství světa klubů s Chelsea.
Interkontinentální pohár má francouzského vítěze poprvé v historii. Soutěž se hrála přes 40 let do roku 2004, než ji nahradilo mistrovství světa klubů. Loni FIFA souboj evropského a jihoamerického klubového šampiona obnovila a z vítězství se radoval Real Madrid, který porazil mexickou Pachucu.
Interkontinentální pohár ve fotbale v Al-Rajánu (Katar)
Paris St. Germain - Flamengo 1:1 (1:0), na pen. 2:1