Pomozte nám, žádají Plzeň z Barcelony. Viktoria chce v Miláně pomoci sobě

Osud slavné Barcelony v Lize mistrů je totiž i v plzeňských rukou. Potřebuje od Viktorie pomoc, aby žila její naděje na postup do osmifinále.

„Ale i my hrajeme o jaro,“ prohodil s úsměvem plzeňský asistent Pavel Horváth.

Výprava plzeňských fotbalistů v úterý dopoledne odcestovala do Milána k pátému utkání Champions League.

„Věříme, že jsme dobře připravení. Čeká nás další těžký zápas, ve kterém zase posbíráme obrovské zkušenosti. A samozřejmě se i těšíme,“ řekl Horváth před odletem z Prahy.

Inter Milán vs. Viktoria Plzeň ve středu od 18.45 ONLINE

Plzeň je v Champions League zatím za otloukánka, ze čtyř zápasů nula bodů, skóre 3:16. Ale pozor, naposledy proti Bayernu Mnichov vyhrála druhý poločas 2:0, byť celkové skóre bylo 2:4.

„Musíme být lepší v úvodu utkání, pak i v jeho průběhu, než jsme byli v předchozích zápasech,“ zdůraznil Horváth.

V Barceloně i doma proti Interu inkasovala Viktoria první gól v úvodních dvaceti minutách. V obou zápasech proti Bayernu bylo už po dvaceti minutách hotovo.

Přesto pořád žije teoretická šance na třetí příčku ve skupině, což by znamenalo přesun do vyřazovací fáze Evropské ligy.

K tomu Plzeň potřebuje na Interu bodovat, porážku Barcelony s Bayernem a příští týden v závěrečném utkání základní skupiny vítězství nad Barcelonou.

Barceloně jde zase o druhé místo, na Inter ztrácí tři body a má horší vzájemná utkání. Jakmile Inter ve středu nad Plzní zvítězí, postoupí s mnichovským klubem bez ohledu na výsledek Barcelony s Bayernem. Proto fanoušci katalánského klubu hromadně prosí Plzeň, aby v Miláně šokovala.

„Chceme být úspěšnější než v předchozích zápasech. Závěry ve skupinách nám většinou vyšly. Když něco uhrajeme, budeme šťastní,“ podotkl Horváth.

Tabulka skupiny C

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 13:2 12 2. Inter Milán 4 2 1 1 6:5 7 3. FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 4 4. FC Viktoria Plzeň 4 0 0 4 3:16 0

Plzeňští odcestovali bez dlouhodobě zraněného Sýkory a také bez Kopice a Klimenta. Ten si ve víkendovém ligovém utkání obnovil svalové zranění ze srpna a do konce podzimní části si už nezahraje.

Kopic před dvěma týdny kvůli stejnému problému nedohrál duel s Bayernem. Jinak je tým kompletní.

„Musíme zlepšit celou hru. Ukázali jsme si, kde byly chyby, kterých se nesmíme dopouštět. Chceme jim to znepříjemnit, co nejvíc to půjde. Doufám, že Inter potrápíme a budeme konečně bodovat,“ prohlásil obránce Václav Jemelka.

Inter Milán má překvapivě lepší sezonu v Champions League než doma. V italské lize je po jedenácti kolech až sedmý, byť na třetí Lazio má jen tříbodovou ztrátu. V sobotu vyhrál duel ve Florencii kuriózním gólem v nastavení (4:3). Přitom vedl o dva góly a pak ještě 3:2.

Proti Plzni se může poprvé od srpna ukázat hromotluk Romelu Lukaku. Belgický útočník světových kvalit marodil se svalovým zraněním a teprve nyní je připraven.

„Ať je tam Lautaro Martínez, Džeko nebo Lukaku, je vlastně jedno. Všichni jsou skvělí. My rozhodně musíme bránit líp než naposledy,“ zdůraznil Jemelka.

Na obřím stadionu v milánské čtvrti San Siro, který je domovem Interu i konkurenčního AC Milán, už Plzeň jednou hrála. Na podzim 2011 to byl proti AC Milán její první venkovní zápas v Lize mistrů. Poločas se držela, po přestávce skórovali Ibrahimovic a Cassano, domácí vyhráli 2:0.

Ze současného kádru zápas pamatuje jen záložník Pilař, byli u toho i současní asistenti Horváth, Bakoš a manažer Kolář.

Na San Siru se před třemi lety představila i Slavia a byla tam blízko vítězství. Vedla gólem Olayinky, Inter vyrovnal v nastavení.