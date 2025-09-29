Inter Milán - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Autor: ,
  15:32
Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) nastoupí na San Siru proti Interu Milán. Kde můžete zápas 2. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

Slávistický obránce Jan Bořil v utkání Ligy mistrů proti Interu Milán stíhá Lautara Martíneze. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Kde sledovat zápas Inter Milán – Slavia živě?

Zápas 2. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v úterý 30. 9. od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Inter Milán – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Jak hráli oba soupeři v prvním kole LM?

  • Slavia remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
  • Inter Milán zvítězil 2:0 na hřišti Ajaxu. Obě branky vstřelil Marcus Thuram, u obou asistoval Hakan Calhanoglu.

Když mlčím, je zle! Inter cepuje kuřák a pán s helmou, co se učil znovu chodit

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Slavia v sobotním ligovém duelu porazila doma Duklu 2:0, obě branky dal Tomáš Chorý.
  • Hráči Interu Milán v sobotním utkání italské ligy zvítězili na hřišti Cagliari 2:0.

Inter Milán – Slavia:

Výkop: Úterý, 30. září od 21:00.
Rozhodčí: Rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin (všichni Angl.) - Gillett (video, Austr.)

Předpokládané sestavy:
Inter: Sommer - Bastoni, De Vrij, Akanji - Dumfries, Mchitarjan, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Martínez.
Slavia: Staněk - Douděra, Chaloupek, Zima, Mbodji - Oscar, Sadílek - Kušej, Zafeiris, Provod - Chorý.

Vizitka soupeře:

Inter Milán

  • Rok založení: 1908
  • Klubové barvy: modrá a černá
  • Web: inter.it (oficiální stránka)
  • Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), kapacita cca 75 800 diváků, otevřen 1926
  • Trenér: Cristian Chivu
  • Současné opory: Lautaro Martínez (útočník) Marcus Thuram (útočník), Nicolò Barella (záložník), Hakan Calhanoglu (záložník), Alessandro Bastoni (obránce), Yann Sommer (brankář)

Marcus Thuram slaví gól Interu.

Úspěchy
Mistr Itálie (Serie A): 20× (naposledy 2023/24)
Italský pohár (Coppa Italia): 9× vítěz (naposledy 2022/23)
Italský superpohár: 8× vítěz (naposledy 2023/24)
Liga mistrů UEFA: 3× vítěz (1963/64, 1964/65, 2009/10)
Evropská liga / Pohár UEFA: 3× vítěz (1990/91, 1993/94, 1997/98)
Klubové mistrovství světa / Interkontinentální pohár: 3× vítěz (1964, 1965, 2010)

Historický úspěch v Evropě: vítěz Ligy mistrů 2009/10 pod trenérem Josém Mourinhem, když Inter získal historický treble (liga, pohár a Liga mistrů).

Zajímavosti před zápasem Inter Milán – Slavia:

  • Soupeři se v soutěžích UEFA utkali v Lize mistrů v sezoně 2019/20, Slavia uhrála na Interu remízu 1:1, doma mu podlehla 1:3
  • Oba kluby se probojovaly přímo do hlavní fáze LM z ligové soutěže; Slavia je českým šampionem, Inter italským vicemistrem
  • Slavia je v této sezoně po 12 soutěžních utkáních stále neporažena
  • Slavia v pohárech v posledních 8 zápasech nezvítězila
  • Slavia venku v pohárech 3x po sobě prohrála bez vstřelené branky
  • Slavia zvítězila v jediném z posledních 11 pohárových utkání s italskými soupeři
  • Slavia je v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019, kdy v tehdy ještě čtyřčlenné skupině skončila bez vítězství poslední
  • Slavia z 9 zápasů na italské půdě v soutěžích UEFA 8x prohrála a jednou remizovala
  • Inter prohrál jediný z 9 pohárových zápasů s českými týmy (v roce 2016 v Evropské lize 1:3 na Spartě), v posledních 3 duelech zvítězil bez inkasovaného gólu
  • Inter na konci ledna zvítězil v Lize mistrů na Spartě 1:0
  • Inter došel v minulém ročníku Ligy mistrů do finále, soutěž vyhrál v roce 2010 a v letech 1964 a 1965 ovládl jejího předchůdce Pohár mistrů evropských zemí
  • Inter doma v Lize mistrů neprohrál 16 zápasů za sebou, naposledy tam podlehl Bayernu Mnichov 0:2 v září 2022

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Inter Milán velkým favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,33.

Inter Milán – SlaviaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,335,528,83
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

2. kolo

FC Kajrat Almaty vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
30.9. 18:45
  • 24.00
  • 11.60
  • 1.10
Atalanta Bergamo vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
30.9. 18:45
  • 1.87
  • 3.97
  • 3.90
Pafos FC vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
30.9. 21:00
  • 21.80
  • 9.96
  • 1.12
Olympique Marseille vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
30.9. 21:00
  • 1.49
  • 4.75
  • 6.09
Inter Milán vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
30.9. 21:00
  • 1.33
  • 5.52
  • 8.83
Chelsea vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
30.9. 21:00
  • 1.65
  • 4.12
  • 5.08
Galatasaray Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
30.9. 21:00
  • 4.54
  • 4.52
  • 1.67
Bodo/Glimt vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
30.9. 21:00
  • 3.14
  • 3.92
  • 2.12
Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
30.9. 21:00
  • 1.56
  • 4.39
  • 5.65
Saint-Gilloise vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
1.10. 18:45
  • 3.40
  • 3.70
  • 2.09
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Eintracht FrankfurtFrankfurt 1 1 0 0 5:1 3
2. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 4:0 3
3. BruggyBruggy 1 1 0 0 4:1 3
4. Sporting LisabonSporting 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:1 3
6. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 3:1 3
7. Manchester City FCManchester City 1 1 0 0 2:0 3
8. ArsenalArsenal 1 1 0 0 2:0 3
8. Inter MilánInter 1 1 0 0 2:0 3
10. FK KarabachKarabach 1 1 0 0 3:2 3
11. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 3:2 3
12. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 2:1 3
13. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
14. TottenhamTottenham 1 1 0 0 1:0 3
15. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 4:4 1
16. Juventus FCJuventus 1 0 1 0 4:4 1
17. LeverkusenLeverkusen 1 0 1 0 2:2 1
18. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 1 0 2:2 1
19. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 1 0 2:2 1
20. FC KodaňKodaň 1 0 1 0 2:2 1
21. Olympiakos PireusPireus 1 0 1 0 0:0 1
22. Pafos FCPafos 1 0 1 0 0:0 1
23. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 2:3 0
24. Benfica LisabonBenfica 1 0 0 1 2:3 0
25. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:2 0
26. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 0 1 1:2 0
27. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 0:1 0
28. ChelseaChelsea 1 0 0 1 1:3 0
29. PSV EindhovenEindhoven 1 0 0 1 1:3 0
30. Ajax AmsterdamAjax 1 0 0 1 0:2 0
30. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 0:2 0
32. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:2 0
33. AS MonacoMonaco 1 0 0 1 1:4 0
33. FC Kajrat AlmatyKajrat 1 0 0 1 1:4 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:5 0
36. Atalanta BergamoBergamo 1 0 0 1 0:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Jak Zbrojovka (ne)kopíruje cestu Zlína do ligy. Je na nás tlak, ví Svědík

V minulé sezoně z Chance Národní ligy suverénně postoupil Zlín, letos se to stejné čeká od Zbrojovky. Jak na tom brněnská mašina v době, kdy se rozběhla druhá třetina programu druhé ligy, v porovnání...

29. září 2025

Zlepšení nepřišlo, Stříhavka končí. Fotbalové Pardubice přebírá Krejčí

Kouč fotbalových Pardubic David Střihavka dostal v pondělí dopoledne výpověď. Tým přebírá Jiří Krejčí, který Východočechy vedl už v minulosti. V trenérském štábu doplní současného asistenta Pavla...

29. září 2025  13:29,  aktualizováno  13:50

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Doma má Barcelonu,...

29. září 2025  12:04

Nejvíc nabídek přišlo po kariéře. Čelůstka o symfonii kolíků i pecce od lékařů

Premium

Říká o sobě, že je odkojený hlavní tribunou zlínského stadionu. „Když jsem se narodil, naši si mě tam odvezli z porodnice do garsonky v hlavní tribuně, kde bydleli,“ líčí Ondřej Čelůstka, který se po...

29. září 2025

Přímá červená pro Chorého ne, měl však dostat dvě žluté karty, potvrdila komise

Mohl to pro něj být pořádně hořký návrat po šestizápasovém trestu. Útočník fotbalové Slavie Tomáš Chorý nicméně za šlápnutí na ruku Jaroslava Svozila viděl pouze žlutou kartu, což bylo podle komise...

29. září 2025  11:38

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

29. září 2025  10:53,  aktualizováno  11:18

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

NEJ Z LIGY: Specialista Panák i Cupákova další lekce. A bez Vašulína góly nejsou!

Do derby pražských S půjde z výhodnější pozice Sparta, která v 10. kole přejela Baník i díky trefě kapitána Panáka a udržela se na čele tabulky o bod před Slavií. S tou drží krok rozjetý Jablonec,...

29. září 2025  9:10

Když mlčím, je zle! Inter cepuje kuřák a pán s helmou, co se učil znovu chodit

Premium

Od našeho zpravodaje v Itálii Také on, český fotbalový talent Samuel Grygar, si mohl v kabině juniorky Interu Milán před lety připadat jako jeden z žáků Cimrmanovy osmé cé, kde už sedmý rok hledají třídní knihu. Ředitel školy ve...

29. září 2025

Yamal se vrátil po zranění, hned připravil vítězný gól. A Barcelona opět vede ligu

Barcelona porazila v sedmém kole španělské fotbalové ligy doma Real Sociedad 2:1 a díky čtvrté výhře v řadě předstihla v čele tabulky Real Madrid. V úspěšném tažení pokračuje nováček Elche, který se...

28. září 2025  20:48,  aktualizováno  23:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fanoušci pískali, Koubek hráče hájil: Dřeli jako koně. Moje pozice? Nic neřeším

Pískot fanoušků se na hráče snášel už po zpackaném prvním poločase. Po porážce se Zlínem 0:1 pak fotbalisté z ochozů slyšeli pokřik: „Bojujte za Plzeň!“ Viktoria má za sebou další nepovedený večer....

28. září 2025  22:28

Coufal znovu produktivní, asistencí zajistil Hoffenheimu remízu s Freiburgem

Fotbalisté Hoffenheimu v pátém kole bundesligy uhráli ve Freiburgu remízu 1:1. Vladimír Coufal připravil vyrovnávací gól hostů a po brance před týdnem do sítě Bayernu Mnichov si připsal v novém...

28. září 2025  17:44,  aktualizováno  22:01

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.