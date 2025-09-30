ONLINE: Inter - Slavia, za hosty Vlček či Hašioka. V útoku hraje pouze Kušej

Když se oba kluby v Miláně potkaly naposledy, Inter na svém stadionu na podzim 2019 v nastavení zachraňoval remízu 1:1. Odvetu v Praze pak hosté vyhráli 3:1, když rozhodující góly dali rovněž v závěru.
Jak dopadne letošní střetnutí?
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský překvapivě posílá do hry obránce Vlčka, který zatím po vleklém zranění odehrál jen pohár v Brozanech a čtyři minuty s Duklou.
Vzadu dostává šanci také japonská posila Hašioka na úkor dvougólového Mbodjiho z utkání s Bodö/Glimt. Na lavičce kouč nechává také oba útočníky Chytila s Chorým, na hrotu tak zůstává pouze Kušej, který obvykle nastupuje z křídla. Pětičlennou zálohu tvoří Douděra, Oscar, Zafeiris, Sadílek a Provod.
V domácí sestavě nechybí hvězdy Martínez, Thuram, Calhanoglu nebo Dimarco. Do brány se vrací švýcarský reprezentant Sommer.
|
Zabavené choreo, pak strkanice. Slávističtí fanoušci se v centru Milána střetli s policií
Inter se v Champions League představil proti českému klubu i v minulé sezoně, na Spartě letos v lednu vyhrál 1:0 a pak se přes Feyenoord, Bayern a Barcelonu probil do finále, kde však proti Paris St. Germain utrpěl debakl 0:5.
Současný ročník začal před dvěma týdny výhrou 2:0 na Ajaxu. V italské lize se mu však nedaří, prohrál dva z pěti zápasů a ani v dalších duelech nebyl přesvědčivý.
Slavia vstoupila do Ligy mistrů remízou 2:2 s Bodö/Glimt, když dvanáct minut před koncem vedla o dvě branky. V domácí soutěži je druhá za Spartou, s níž hraje v neděli derby na Letné.
Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Zieliński, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco – M. Thuram, L. Martínez (C).
Staněk – Vlček, Chaloupek, Zima, Hašioka – Douděra, Oscar, Zafeiris, Sadílek, Provod (C) – Kušej.
J. Martínez – de Vrij, L. Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mchitarjan, Barella, Akanji, Augusto, Darmian, Esposito.
Markovič, Rezek – Cham, Sanyang, Mbodji, Chytil, Moses, Bořil, Chorý, Schranz, Toula, Prekop.
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (ENG)Přejít na online reportáž