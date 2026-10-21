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Je dobře, že budeš chybět, obře? Slavia je bez Chorého, hledání náhrady bude těžké

Jan Daněk
  17:11
Tomáš Chorý se chybou podepsal pod prohru Slavie.

Tomáš Chorý se chybou podepsal pod prohru Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.
Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.
Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.
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Od našeho zpravodaje v Turecku - Okolní tribuny se už vyprazdňovaly, když fotbalisté Slavie v rohu arény spustili oblíbenou děkovačku se šesti stovkami fanoušků, kteří za nimi přicestovali do Istanbulu. Namíchnutí Turci mačkající se na schodištích si ještě jednou pořádně zapískali. A když radostný český ryk nepřehlušili, pomohl jim hlasatel, který do reproduktorů na plné pecky pustil muziku.

Když nám zkazili úterní večer, my jim aspoň zkazíme chvíle po něm!

Byla to symbolická tečka zápasu Ligy mistrů proti Fenerbahce.

Slavia překvapila.

Zabodovala.

Pobavila.

Remízou 2:2 také započala éru bez Tomáše Chorého, který se v předchozích sezonách stal nepostradatelnou postavou při cestě za dvěma ligovými tituly.

Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál

Po dalším červeném úletu o víkendu proti Hradci ve středu Slavia oznámila, že neovladatelný kolos v klubu na podzim dohrál. Ve čtvrtek se útočník ještě dozví trest od ligové disciplinárky a v zimě má svolení hledat si nové angažmá.

„Prvních dvacet minut nám Tomáš chyběl. Nevyhrávali jsme souboje,“ přiznával Trpišovský v Istanbulu, kde jeho družina po hororovém vstupu brzy ztrácela 0:2. Zároveň si lze ale položit navazující otázku: A nebylo později naopak dobře, že dalších sedmdesát minut na hřišti nebyl?

Slavia v pekelné a nepřátelské kulise dokázala umazat dvougólové manko. Soustavně si vytvářela rozmanité střelecké možnosti. V ofenzivě zůstala živá a pohyblivá. Maják na hrotu zastoupili Provod, Ayaosi nebo Šturm, kteří se variabilně měnili podle potřeby a vývoje hry.

Odejde Tomáš Chorý v zimě ze Slavie?

Trenéři Slavie nejspíš mají v hlavě, že nejvydařenější výkony v rozjeté sezoně nastaly v zápasech, při nichž v zahajovací jedenáctce scházel kolohnát Chorý. Kromě úterka lze do škatulky slušných představení zařadit gólový rozjezd ligy se Slováckem (5:1) a Baníkem (4:0), jednoznačné derby se Spartou (3:0) nebo i smolný vstup do Ligy mistrů s Lens (2:3), při němž Chorý coby náhradník chybnou rozehrávkou zavinil rozhodující gól.

Slavia se po zbytek podzimu trochu z donucení vrací k úspěšným pohárovým časům a formaci bez hromotluka na hrotu. Koneckonců nespočet památných evropských bitev zvládala v útoku s běhavými pracanty jako Tecl, Van Buren, Sor nebo univerzály Masopustem a Schranzem.

Jenže pozor, vyřazením Chorého se automaticky nezlepší evropské výsledky a estetický dojem. Vždyť i sám Trpišovský po prvním bodu v aktuální edici Ligy mistrů varoval: „Potřebujete mít oba typy útočníků. Rychlé i vysoké.“

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.

Zejména v domácí soutěži nemalá část soupeřů před červenobílou armádou zacouvá za hradby velkého vápna. Hrubá síla a centimetry se rozhodně šiknou.

Slavia má momentálně k dispozici Chytila, kterého jednoznačně nezařadíte do žádné kolonky, jde spíš o všudybýlka s bezva čichem na góly. Dál zbývají jen nouzová řešení, jelikož běhavý Kanaďan Ouanda po slibném vstupu už týdny marodí.

Slavia vyřadila Chorého z kádru. Útočník se omluvil, sám navrhuje okamžitý konec

V Edenu shánějí urostlejší konkurenci, což nepředstavuje snadný úkol. Skloňuje se jméno brněnského Vašulína, který se v osmadvaceti prostřílel do nároďáku. Výrazně se ale neprosadil v Plzni a fandové Slavie mají v paměti, jak se klub loni spálil s vytouženým útočníkem Prekopem, který po příchodu z Ostravy paběrkoval. Jako možnost se jeví olomoucký Sejk, což ovšem může být vzhledem k jeho sparťanské minulosti nežádaná třaskavina.

Důležité slovo bude mít Trpišovský s kolegy, jimž se zamlouval explzeňský kanón Durosinmi. Po odchodu do ciziny ale vyletěla jeho cenovka na hodnoty, které v Edenu už neakceptují. Nový forvard se dost pravděpodobně bude hledat v zahraničí. Jenže pálil by i v Česku? Éra bez Chorého pokračuje.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.47
  • 3.93
  • 2.72
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.30
  • 3.65
  • 3.13
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.27
  • 6.60
  • 10.30
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.22
  • 7.74
  • 11.30
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.24
  • 6.91
  • 12.00
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.89
  • 4.23
  • 3.78
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.65
  • 4.74
  • 4.75
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.26
  • 3.88
  • 3.06
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.25
  • 7.15
  • 10.60

4. kolo

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2. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
3. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
5. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
6. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
8. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
9. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
10. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
11. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
12. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
13. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
14. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
15. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
17. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
18. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
21. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
24. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
29. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
30. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
31. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
32. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
33. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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