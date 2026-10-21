Je dobře, že budeš chybět, obře? Slavia je bez Chorého, hledání náhrady bude těžké

Když nám zkazili úterní večer, my jim aspoň zkazíme chvíle po něm!
Byla to symbolická tečka zápasu Ligy mistrů proti Fenerbahce.
Slavia překvapila.
Zabodovala.
Pobavila.
Remízou 2:2 také započala éru bez Tomáše Chorého, který se v předchozích sezonách stal nepostradatelnou postavou při cestě za dvěma ligovými tituly.
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Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál
Po dalším červeném úletu o víkendu proti Hradci ve středu Slavia oznámila, že neovladatelný kolos v klubu na podzim dohrál. Ve čtvrtek se útočník ještě dozví trest od ligové disciplinárky a v zimě má svolení hledat si nové angažmá.
„Prvních dvacet minut nám Tomáš chyběl. Nevyhrávali jsme souboje,“ přiznával Trpišovský v Istanbulu, kde jeho družina po hororovém vstupu brzy ztrácela 0:2. Zároveň si lze ale položit navazující otázku: A nebylo později naopak dobře, že dalších sedmdesát minut na hřišti nebyl?
Slavia v pekelné a nepřátelské kulise dokázala umazat dvougólové manko. Soustavně si vytvářela rozmanité střelecké možnosti. V ofenzivě zůstala živá a pohyblivá. Maják na hrotu zastoupili Provod, Ayaosi nebo Šturm, kteří se variabilně měnili podle potřeby a vývoje hry.
Trenéři Slavie nejspíš mají v hlavě, že nejvydařenější výkony v rozjeté sezoně nastaly v zápasech, při nichž v zahajovací jedenáctce scházel kolohnát Chorý. Kromě úterka lze do škatulky slušných představení zařadit gólový rozjezd ligy se Slováckem (5:1) a Baníkem (4:0), jednoznačné derby se Spartou (3:0) nebo i smolný vstup do Ligy mistrů s Lens (2:3), při němž Chorý coby náhradník chybnou rozehrávkou zavinil rozhodující gól.
Slavia se po zbytek podzimu trochu z donucení vrací k úspěšným pohárovým časům a formaci bez hromotluka na hrotu. Koneckonců nespočet památných evropských bitev zvládala v útoku s běhavými pracanty jako Tecl, Van Buren, Sor nebo univerzály Masopustem a Schranzem.
Jenže pozor, vyřazením Chorého se automaticky nezlepší evropské výsledky a estetický dojem. Vždyť i sám Trpišovský po prvním bodu v aktuální edici Ligy mistrů varoval: „Potřebujete mít oba typy útočníků. Rychlé i vysoké.“
Zejména v domácí soutěži nemalá část soupeřů před červenobílou armádou zacouvá za hradby velkého vápna. Hrubá síla a centimetry se rozhodně šiknou.
Slavia má momentálně k dispozici Chytila, kterého jednoznačně nezařadíte do žádné kolonky, jde spíš o všudybýlka s bezva čichem na góly. Dál zbývají jen nouzová řešení, jelikož běhavý Kanaďan Ouanda po slibném vstupu už týdny marodí.
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Slavia vyřadila Chorého z kádru. Útočník se omluvil, sám navrhuje okamžitý konec
V Edenu shánějí urostlejší konkurenci, což nepředstavuje snadný úkol. Skloňuje se jméno brněnského Vašulína, který se v osmadvaceti prostřílel do nároďáku. Výrazně se ale neprosadil v Plzni a fandové Slavie mají v paměti, jak se klub loni spálil s vytouženým útočníkem Prekopem, který po příchodu z Ostravy paběrkoval. Jako možnost se jeví olomoucký Sejk, což ovšem může být vzhledem k jeho sparťanské minulosti nežádaná třaskavina.
Důležité slovo bude mít Trpišovský s kolegy, jimž se zamlouval explzeňský kanón Durosinmi. Po odchodu do ciziny ale vyletěla jeho cenovka na hodnoty, které v Edenu už neakceptují. Nový forvard se dost pravděpodobně bude hledat v zahraničí. Jenže pálil by i v Česku? Éra bez Chorého pokračuje.