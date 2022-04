Traoré, slávistický expert na pohádky: Další důležitý gól, nechápu to

Věřte, že to není náhoda, spíš zasloužená odměna. Když fotbalové Slavii v Evropě jde opravdu o hodně, odněkud vyplave dříč z Pobřeží slonoviny a trefí se.

Naposledy ve čtvrtek v úvodním čtvrtfinále Konferenční ligy: pátá minuta nastavení, ve vápně Feyenoordu za stavu 2:3 poskakuje balon, nikdo ho nedokáže odkopnout pryč ani narvat do sítě, až Traoré zády k bráně vybere asi jediné možné řešení. Ťukne do míče patou, ten proplave za gólmana a od nohy obránce stojícího na čáře se odrazí do branky.

Přesně na takové situace je Traoré expert.

Před třemi lety rozsekl v posledních vteřinách pohádkový zápas se Sevillou v osmifinále Evropské ligy – do balonu tehdy jenom plácl, skoro ze zoufalství, ale poskakující míč si i tehdy přes nohy bránících hráčů záhadně našel cestu do branky.

Od začátku jara už přidal další tři důležité trefy: vedoucí gól ve venkovním utkání s Fenerbahce, čtvrtou brankou zlomil doma rakouský Linec a teď zařídil naději do odvety s Feyenoordem.

„Řekl bych, že to je padesát na padesát,“ přemítal po zápase. „Remizovali jsme 3:3, jsme v poločase. Ještě jsme nepostoupili, musíme zůstat soustředění, připravit se jako obvykle a zkusit je doma porazit. Hrajeme před našimi fanoušky, takže pro nás bude důležité, abychom vyhráli a potěšili je.“

Ve čtvrtek je jako už několikrát potěšil chlapík, který hrál do patnácti fotbal naboso a do Slavie se vykopal až ve třiceti přes angažmá v Táborsku a Zlíně. Až pak se z něj stal specialista na důležité trefy.

„Docela často mi kluci v kabině říkají, že jsem hráč pro velké zápasy: Když o něco jde, Ibra musí být na hřišti!“ vyprávěl před týdnem v rozhovoru pro MF DNES. „Asi se hodí, že jsem velký a silný: nejen fyzicky, ale i v hlavě.“

Proto Traorému nevadí, že se o něm většinou nemluví a za hvězdy jsou jiní. Nereptá, ani když nehraje, což se během posledních sezon stávalo celkem často. Je mu třiatřicet, tuší, že kariéra se mu pomalu chýlí ke konci a že velký přestup už se ho týkat nebude. Proto mu nevadí obětovat se pro ostatní: „Důležité pro mě je, že mě trenéři nebo spoluhráči poplácají po ramenou a řeknou: Ibra, dneska jsi to odpracoval.“

To platí pokaždé, snad proto pak Traoré za odměnu dostává hlavní roli v památných slávistických příbězích. A co takhle novou smlouvu? Ta současná mu končí v létě a Slavia by se měla rychle rozhodnout, jestli mu nabídne novou. Přijít o talisman, to by ji třeba mohlo mrzet.