Hvězda z Bodö, o kterou stála i Slavia. Hauge hrál za Milán, teď si doma plní sen

„Hodně jsme ho chtěli. Výborný hráč,“ vybaví si Jindřich Trpišovský po letech. Nicméně pro český klub byl Hauge už v té době nedosažitelný.
Ve středu večer se třináctinásobný reprezentant v Edenu přece jen ukáže. V pětadvaceti letech je totiž znovu hráčem Bodö/Glimt, kam se letos v lednu vrátil, aby pomohl týmu i sám sobě.
Nosil dres slavného AC Milán, s Frankfurtem ovládl Evropskou ligu a pořád jistě myslí na top ligu.
Jenže teď si on i jeho spoluhráči plní sen, protože žlutá záře ze severu se poprvé rozsvítí v kulisách slavné Champions League.
„Pro celé město je to velká věc,“ tuší Hauge, který dobře ví, o čem mluví.
V padesátitisícovém Bodö se narodil a vyrostl.
Uprostřed úchvatné přírody.
Pod vrcholky hor, z nichž celý rok nesleze sníh.
V malebném a klidném prostředí za polárním kruhem můžete na farmářských trzích ochutnat velrybí salám, místní pochoutku, a v červnu a v červenci spatříte půlnoční slunce, které pálí víc, než byste možná čekali.
Po čistých ulicích se prohánějí převážně eletromobily a z každého druhého domu vlají žluté zástavy s logem fotbalového klubu, který je pro místní jako člen rodiny.
O Haugem, zlatém dítěti, které při debutu v dospělém fotbale v šestnácti letech nasázel hattrick, to platí zrovna tak.
Byl na úplném začátku úspěšné éry trenéra Kjetila Knutsena, v Bodö zažil i druhou ligu nebo část sezony, v níž přízrak ze severu poprvé dokráčel až na norský trůn.
Největší odchody z Bodö/Glimt
1. Albert Gronbaek (2024)
2. Faris Moumbagna (2024)
3. Hugo Vetlesen (2023)
4. Victor Boniface (2022)
5. Erik Botheim (2022)
6. Joel Mvuka (2023)
7. Jens Petter Hauge (2020)
8. Patrick Berg (2022)
Zdroj: transfermarkt.com
Když v říjnu 2020 přestoupil za necelých pět milionů eur do AC Milán, byl to nejdražší odchod v klubové historii. Od té doby přitom Haugeho překonalo dalších šest borců, což svědčí nejen o neustále rostoucích cenách na fotbalovém trhu, ale hlavně o mimořádné práci, kterou v Bodö/Glimt dlouhodobě dělají.
Žlutý dres sice v minulosti oblékali i hráči z Afriky včetně hvězdného útočníka Boniface, později bundesligového šampiona s Leverkusenem, ale klíčová je pro Bodö/Glimt pořád práce s domácími fotbalisty: „Abychom neztratili identitu a kontakt s fanoušky, vždycky chceme mít v kádru minimálně 40 procent místních nebo kluků z okolí.“
V současném kádru proto kromě rusko-izraelského brankáře Haikina, který je v klubu s krátkou přestávkou skoro sedm let, najdete jen čtyři Dány. Zbytek tvoří hráči z Norska, z nichž jich hned šest pochází přímo z Bodö.
Asi nejpozoruhodnějším důkazem sepětí místní fotbalové značky s městem a komunitou je kapitán Patrick Berg, jehož dva strýcové i tatínek, bývalý šéf akademie a současný sportovní ředitel, hráli v za Bodö/Glimt v minulosti také. Dědeček Harald dokonce v roce 1975 získal s klubem norský pohár a s někdejšími spoluhráči, dávno v důchodovém věku, se dodnes scházejí každé ráno v klubovně na stadionu u kafe.
Pro celé město se stali legendami.
Podobně jako jejich následovníci, kteří pro Bodö/Glimt vybojovali Ligu mistrů, což je soutěž, kvůli které se domů vracel i zmiňovaný Hauge.
Svůj přestup do AC Milán si v roce 2020 vykopal parádním výkonem v kvalifikaci Evropské ligy přímo na San Siru. Navzdory porážce 2:3 měl gól i asistenci a média psala, že už během prvního poločasu kontaktovali zástupci domácího giganta jeho agenty.
Z Itálie pak Hauge pokračoval do Frankfurtu a následně ještě do Gentu.
Teď se na něj chystá slávistický kouč Trpišovský: „Sledovali jsme ho těsně před tím, než šel do AC Milán. Ještě než hráli v Evropě s AS Řím, kde se hodně ukázal. Křídlo, trochu jako Vorlický nebo Kušej: pravonohý hráč, který hraje zleva, technický, skvělý pohyb, pořád náběhy ve sprintu za obranu, šikovný jeden na jednoho. Vyloženě ofenzivní fotbalista.“
Bylo to v době, kdy začala Slavia severský trh poprvé blíž objevovat, tenkrát v létě 2020 přivedla například dánského beka Alexandera Baha, což bylo terno.
„V Bodö jsme později nakoukávali i levého obránce Fredrika Björkana, než odešel do Herthy Berlín. Končila mu smlouva, byl volný, zajímal nás. Ztroskotalo to na výši platu a na tom, že podepsal v lepší soutěži, čili stejný případ jako Hauge,“ pokračoval Trpišovský.
Mimochodem, také Björkan je nyní zpátky v Bodö/Glimt, byť poslední utkání ze zdravotních důvodů vynechal. To Hauge je stoprocentně připravený, což potvrdil svým výkonem při ligové kanonádě proti Kristiansundu (7:1): blonďatý šikula se blýskl gólem a asistenci.
Tak pozor na něj, slávisté.