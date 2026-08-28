Hradecký Čihák nechápe neuznaný gól. Jestli jsem ho nakopl, tak do podrážky, říká

Jak těžké je takovou porážku a vyřazení přijmout?
Strašně těžké, ale zároveň dobré, že hrajeme znovu už za dva dny. Musíme se na to připravit a tohle hodit za hlavu.
Vy jste mohl být střelcem postupového gólu. Jak jste viděl váš souboj, kvůli kterému rozhodčí gól neuznali?
Že jsme s hráčem Panathinaikosu u míče byli ve stejný čas, a jestli jsem ho nakopl, tak do podrážky. Tak nevím, jaký faul to mohl být. Oni to ale nenechali ani dohrát.
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Dlouho to byl vyrovnaný zápas, ale po gólu Panathinaikosu jste ho začali přehrávat a v prodloužení jste byli jasně lepší. Co se změnilo na vaší hře?
Podle mě to vyrovnané bylo, pak jsme ale dostali gól ze standardní situace a věděli jsme, že už musíme. Proto jsme zabrali na úplně jiné obrátky. Řekl bych, že posledních dvacet minut a v prodloužení jsme měli dát dvě tři branky a byl by klid.
Rozhodnout mohl mimo jiné únik Adama Vlkanovy, ale gól z toho nebyl.
Šlo to udělat lépe a on to dobře ví.
Šancí jste měli dost. Rozhodlo to, že jste je neproměnili?
Celkově rozhodují detaily. Standardka, ze které jsme dostali gól, se určitě ubránit dala. Na druhé straně jsme měli dvě tři šance, které jsme měli vyřešit lépe. A těžko se takové zápasy vyhrávají, když je nedotáhneme ke gólu.
Připouštěli jste si po vyrovnání a následné převaze, že nepostoupíte?
Musím říct, že už ráno jsem říkal, že je uděláme. A když jsme v 94. minutě vyrovnali, tak jsem si byl jistý, že v prodloužení na ně máme. Ale bez vstřelených gólů to je složité.
Nakonec jste na konci prodloužení dostali gól z penalty. Neříkal jste si, že ji brankář Zadražil při současné formě chytí?
Říkal, ale bohužel to nevyšlo.
Bezprostředně po zápase to na hřišti bylo hodně vypjaté. Co se stalo a jak se uklidňují emoce po takovém konci?
Myslím si, že to tak velké emoce nebyly, ale jeden z hráčů Panathinaikosu nakopl láhev mezi naše fanoušky a já jsem cítil povinnost je trochu bránit. Běželi jsme tam, byli tam takové trochu lehčí rvačky, ale brzy to bylo v klidu.
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Jak hodnotíte pohárovou cestu Hradce?
Myslím si, že jsme hráli nad očekávání, i když nám někteří lidé nevěřili. A všech šest zápasů kvalitně. Ukázali jsme, že do Evropy patříme, a je jen škoda, že jsme se do ligové fáze neposunuli.
Co vám při děkovačce řekli fanoušci?
Děkovali nám za cestu Evropou a za to, že ji s námi mohli prožít. A my jim na druhé straně děkujeme, že s námi jezdili. Věřím, že z toho mají zážitky napořád.