Fotbalisté Hradce Králové úspěšně zahájil boj o účast v Evropské lize. Ve 2. předkole zvítězili 1:0 na hřišti norského týmu Tromsö. Teď je čeká těžká domácí odveta. Kde můžete utkání sledovat živě, zajímavosti, statistiky i pravděpodobné sestavy najdete v našem přehledu.
V prvním utkání mělo Tromsö výraznou převahu. Dominovalo v držení míče i střeleckých pokusech, ale hosty podržel výborný brankář Adam Zadražil, který kromě několika šancí chytil i penaltu. Skvělým sólem chvíli před koncem pak rozhodl Mick van Buren.
- Výkop: čtvrtek 30. července, 19:00.
- První zápas: 1:0. Rozhodčí: Dabanovič - Todorovič, Jovanovič (všichni Č. Hora) - Chiffi (video, It.).
- Předpokládané sestavy:
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Wiesner, Dancák, Darida, Horák - Van Buren, Slončík - Mihálik.
Tromsö: Haugaard - Skjaervik, Guddal, Vadebu - Cornic, Edvardsson, Jenssen, Hjertö-Dahl, Warneryd - Nyhammer, H. Larsen. Absence: Petrášek, Chvátal (oba rekonvalescence) - Ekblom (zranění).
Kde sledovat zápas Hradec – Tromsö živě?
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Jak si oba týmy vedly v posledních zápasech?
- Hradec Králové čeká třetí soutěžní utkání v sezoně. Po výhře v Tromsö zdolal v úvodním kole domácí ligy Pardubice 2:1. V létě odehrál čtyři přípravné duely. Dvakrát zvítězil a dvakrát remizoval.
Poslední zápasy Hradce Králové
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26. 7.2026
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|23.7.2026
|Tromsö – Hradec Králové
|0:1
|Přípravné zápasy:
|16.07.2026
|FC Charkov – Hradec Králové
|3:3
|13.07.2026
|Wolfsberg – Hradec Králové
|1:1
|10.07.2026
|Nordsjælland – Hradec Králové
|0:3
|04.07.2026
|Hradec Králové – Sparta Praha B
|2:1
- Tromsö začalo soutěžní sezonu už v březnu, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim, o víkendu nehrálo a aktuálně je v domácí soutěži třetí.
- Poslední soutěžní zápas odehrálo Tromsö proti Hradci. V červenci vyhrálo dvě ligová utkání a v obou nadělilo soupeřům čtyři branky. V červnu dalo čtyři góly i v přípravném duelu švédskému Örgryte.
Poslední zápasy Tromsö
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|23.7.2026
|Tromsö – Hradec Králové
|0:1
|18.07.2026
|HamKam – Tromsö
|1:4
|11.07.2026
|Tromsö – Vålerenga
|4:0
|25.06.2026
|Tromsö – Örgryte (příprava)
|4:1
Zajímavosti před zápasem Hradec – Tromsö
- Hradec si poháry zajistil 4. příčkou v minulém ročníku, což je jeho nejvyšší umístění od titulové sezony 1959/60
- Hradec měl původně hrát předkolo Konferenční ligy, UEFA ale vyřadila vítěze MOL Cupu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Východočeši se posunuli do předkola EL
- Hradec startuje v pohárech (bez Poháru Intertoto) poprvé od ročníku 1995/96, kdy se představil v dnes už neexistujícím Poháru vítězů pohárů
- Hradec doma po 90 minutách prohrál jediný z posledních 14 soutěžních duelů a 6x po sobě tam zvítězil
- Tromsö je v předkole EL díky 3. místu z uplynulé sezony norské ligy
- Tromsö si hlavní fázi pohárů zahrálo 2x, naposledy v sezoně 2013/14 v EL