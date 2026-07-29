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Hradec - Tromsö: Statistiky, informace a stream z předkola Evropské ligy

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  13:57

Fotbalisté Hradce slaví gól Van Burena (uprostřed) do sítě Pardubic. | foto: ČTK

Fotbalisté Hradce Králové úspěšně zahájil boj o účast v Evropské lize. Ve 2. předkole zvítězili 1:0 na hřišti norského týmu Tromsö. Teď je čeká těžká domácí odveta. Kde můžete utkání sledovat živě, zajímavosti, statistiky i pravděpodobné sestavy najdete v našem přehledu.

V prvním utkání mělo Tromsö výraznou převahu. Dominovalo v držení míče i střeleckých pokusech, ale hosty podržel výborný brankář Adam Zadražil, který kromě několika šancí chytil i penaltu. Skvělým sólem chvíli před koncem pak rozhodl Mick van Buren.

FC Hradec Králové – Tromsö IL:

  • Výkop: čtvrtek 30. července, 19:00.
  • První zápas: 1:0. Rozhodčí: Dabanovič - Todorovič, Jovanovič (všichni Č. Hora) - Chiffi (video, It.).
  • Předpokládané sestavy:
    Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Wiesner, Dancák, Darida, Horák - Van Buren, Slončík - Mihálik.
    Tromsö: Haugaard - Skjaervik, Guddal, Vadebu - Cornic, Edvardsson, Jenssen, Hjertö-Dahl, Warneryd - Nyhammer, H. Larsen. Absence: Petrášek, Chvátal (oba rekonvalescence) - Ekblom (zranění).

Kde sledovat zápas Hradec – Tromsö živě?

V televizním vysílání utkání nenajdete, stream naladíte u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování musíte být registrovaným uživatelem s ověřeným sázkovým účtem. Pro nové uživatele je služba sedm dní zcela zdarma. Pro trvalý přístup ke všem sportovním přenosům stačí vsadit alespoň 30 Kč za posledních 30 dní.

Zápas můžete sledovat také prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

Jak si oba týmy vedly v posledních zápasech?

  • Hradec Králové čeká třetí soutěžní utkání v sezoně. Po výhře v Tromsö zdolal v úvodním kole domácí ligy Pardubice 2:1. V létě odehrál čtyři přípravné duely. Dvakrát zvítězil a dvakrát remizoval.
Poslední zápasy Hradce Králové
DatumZápasVýsledek
26. 7.2026Hradec Králové – Pardubice2:1
23.7.2026Tromsö – Hradec Králové0:1
Přípravné zápasy:
16.07.2026FC Charkov – Hradec Králové3:3
13.07.2026Wolfsberg – Hradec Králové1:1
10.07.2026Nordsjælland – Hradec Králové0:3
04.07.2026Hradec Králové – Sparta Praha B2:1
  • Tromsö začalo soutěžní sezonu už v březnu, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim, o víkendu nehrálo a aktuálně je v domácí soutěži třetí.
  • Poslední soutěžní zápas odehrálo Tromsö proti Hradci. V červenci vyhrálo dvě ligová utkání a v obou nadělilo soupeřům čtyři branky. V červnu dalo čtyři góly i v přípravném duelu švédskému Örgryte.
Poslední zápasy Tromsö
DatumZápasVýsledek
23.7.2026Tromsö – Hradec Králové0:1
18.07.2026HamKam – Tromsö1:4
11.07.2026Tromsö – Vålerenga4:0
25.06.2026Tromsö – Örgryte (příprava)4:1

Zajímavosti před zápasem Hradec – Tromsö

  • Hradec si poháry zajistil 4. příčkou v minulém ročníku, což je jeho nejvyšší umístění od titulové sezony 1959/60
  • Hradec měl původně hrát předkolo Konferenční ligy, UEFA ale vyřadila vítěze MOL Cupu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Východočeši se posunuli do předkola EL
  • Hradec startuje v pohárech (bez Poháru Intertoto) poprvé od ročníku 1995/96, kdy se představil v dnes už neexistujícím Poháru vítězů pohárů
  • Hradec doma po 90 minutách prohrál jediný z posledních 14 soutěžních duelů a 6x po sobě tam zvítězil
  • Tromsö je v předkole EL díky 3. místu z uplynulé sezony norské ligy
  • Tromsö si hlavní fázi pohárů zahrálo 2x, naposledy v sezoně 2013/14 v EL
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. předkolo

Maccabi Tel Aviv vs. Šeriff Tiraspol //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.32
  • 5.24
  • 8.37
Pafos FC vs. HNK Hajduk Split //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:00
  • 1.80
  • 3.74
  • 4.15
FC Midtjylland vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:00
  • 1.86
  • 3.97
  • 3.64
FC Hradec Králové vs. Tromso IL //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:00
  • 3.32
  • 3.62
  • 2.05
PAOK Soluň vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:45
  • 1.75
  • 3.82
  • 4.36
CSKA Sofia vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
30.7. 20:00
  • 2.43
  • 3.10
  • 3.00
Ferencváros vs. Twente Enschede //www.idnes.cz/sport
30.7. 20:30
  • 2.77
  • 3.75
  • 2.29
Anderlecht Brusel vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
30.7. 20:30
  • 2.16
  • 3.51
  • 3.14
Benfica Lisabon vs. FC St. Gallen 1879 //www.idnes.cz/sport
30.7. 21:00
  • 1.13
  • 8.94
  • 17.10
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

1. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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Fotbalisté Hradce Králové úspěšně zahájil boj o účast v Evropské lize. Ve 2. předkole zvítězili 1:0 na hřišti norského týmu Tromsö. Teď je čeká těžká domácí odveta. Kde můžete utkání sledovat živě,...

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