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Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky

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  9:00

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Hradce Králové se chystají na boj o Evropskou ligu. Ve 2. předkole narazí na norské Tromsö. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do hradecké pohárové historie.

Zápasy Hradce v předkole Evropské ligy

DatumFázeZápasVýsledek
čtvrtek 23. 7. 2026, 19:002. předkoloTromsö – Hradec Králové
čtvrtek 30. 7. 2026, 19:002. předkoloHradec Králové – Tromsö

V případě postupu se Hradec ve 3. předkole Evropské ligy střetne s vítězem dvojzápasu Besiktas Istanbul - Midtjylland.

Evropská liga – formát

  • Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
  • Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
  • Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
  • Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
  • Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

  • Zápasy Evropské ligy UEFA v sezoně 2026/27 vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
  • Nova má v rámci vysílacích práv první volbu, takže na Nova Sport 5 nabídne vždy nejatraktivnější utkání daného hracího dne.
  • Přímý přenos finále Evropské ligy rovněž odvysílá Nova Sport 5.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Historie Hradce Králové v evropských pohárech:

  • Hradec zaznamenal největší úspěch v evropských pohárech v sezoně 1960/1961, kdy jako československý mistr nastoupil v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Po postupu přes řecký Panathinaikos se Hradec probojoval do čtvrtfinále, kde nestačil na slavnou Barcelonu.
  • V sezoně 1995/1996 si Hradec zahrál Pohár vítězů pohárů, ve kterém vyřadil Vaduz i FC Kodaň. Jeho cestu soutěží zastavilo až Dynamo Moskva po penaltovém rozstřelu ve 2. kole.
  • Celkem se Hradec představil v několika evropských soutěžích, včetně PMEZ, Poháru vítězů pohárů a Poháru Intertoto. Naposledy hrál Hradec evropský pohár v roce 1999!
SezónaSoutěžKoloSoupeř1. záp.2. záp.Celkové skóre
1960/1961PMEZpředkoloSteaua Bukurešťkontumačně
1960/1961PMEZ1. koloPanathinaikos1:00:01:0
1960/1961PMEZčtvrtfináleBarcelona0:41:11:5
1995/1996PVPpředkoloVaduz5:09:114:1
1995/1996PVP1. koloKodaň5:02:27:2
1995/1996PVP2. koloDynamo Moskva0:11:01:1 (1:3 na pen.)
1998Pohár Intertoto1. koloHobscheid0:02:12:1
1998Pohár Intertoto2. koloDebrecín0:01:11:1
1999Pohár Intertoto1. koloGomel1:00:11:1

* Zvýrazněné výsledky jsou z domácích utkání Hradce.

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

  • Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
  • Sparta: (Liga mistrů – 3. předkolo)
  • Plzeň: (Evropská liga – závěrečné předkolo)
  • Jablonec: (Konferenční liga – 2. předkolo)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

2. předkolo

FK Karabach vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
23.7. 18:00
  • 1.66
  • 3.69
  • 5.16
Dynamo Kyjev vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 3.01
  • 3.05
  • 2.45
Šeriff Tiraspol vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 3.59
  • 3.21
  • 2.10
Tromso IL vs. FC Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 1.59
  • 3.92
  • 6.21
Hammarby IF vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
23.7. 19:00
  • 2.37
  • 3.33
  • 2.91
FC St. Gallen 1879 vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 6.51
  • 4.83
  • 1.42
Besiktas Istanbul vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 1.98
  • 3.52
  • 3.65
Twente Enschede vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
  • 1.64
  • 3.86
  • 5.05
HNK Hajduk Split vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
23.7. 21:00
  • 2.19
  • 3.11
  • 3.45
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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