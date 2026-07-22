Hradec tu nikdo nezná, většina lidí čeká postup, přibližuje novinář z Tromsö

O tom norském celku vypráví Rune Robertsen, sportovní editor tamního deníku iTromsö.
Jeho postřehy mohou hodně napovědět, co hradecké fotbalisty a jejich příznivce čeká. A nejen na hřišti, kde se bude rozhodovat, kdo za týden vyrazí do Hradce s lepší výchozí pozicí pro odvetu.
Hradecký tým a kluboví partneři ve středu vyrazí z pardubického letiště směr sever, aby po čtyřech hodinách letu, během kterých urazí zhruba 3000 kilometrů, přistáli 300 kilometrů za severním polárním kruhem. Následovat je bude i nemálo hradeckých fanoušků, kteří si nechtějí nechat ujít návrat svého klubu do pohárové Evropy po dlouhých 31 letech.
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Nejseverněji položený ligový klub na světě
Tento primát v Tromsö rádi připomínají. Hned ale dodávají, že mají i fotbalové. Robertsen popisuje: „S výjimkou tří sezon působí v nejvyšší norské soutěži nepřetržitě od roku 1986. Klub dvakrát vyhrál Norský pohár a několikrát získal stříbrné i bronzové medaile v lize. V letech 2023 a 2025 skončil třetí. I letos se pohybuje v první trojce tabulky a je považován za jeden z nejlepších týmů v Norsku. V evropských pohárech odehrálo Tromsö více než 60 zápasů a dvakrát si zahrálo skupinovou fázi Evropské ligy.“
Roční rozpočet klubu a nejdražší posily v historii
„Rozpočet klubu činí přibližně 10 milionů eur. Největší prodej přišel teprve před několika týdny, kdy gambijský hráč Aboubacarr Sedi Kinteh přestoupil do saúdskoarabského Al-Ahlí za přibližně 6,8 milionu eur,“ přibližuje Robertsen. „Nejdražší posilou se stal letos v zimě Mathias Tönnessen, za kterého Tromsö zaplatilo zhruba 1,1 milionu eur.“
Jen pro srovnání: Hradec v minulé sezoně uváděl rozpočet 180 milionů korun, který ale byl podle neoficiálních informací navýšen zhruba o 30 procent, tedy na současných nějakých 240 milionů (necelých 10 mil. eur). Pokud to platí, jde o srovnatelné údaje. A nejdražší letošní posila Hradce? Tom Slončík měl přijít na 50 milionů korun (zhruba 2 mil. eur).
O největší hvězdu se přetahují velkokluby
„Jednoznačně největší hvězdou je střední záložník Jens Hjertö-Dahl,“ nepochybuje norský novinář. „Je to dvacetiletý odchovanec klubu, o kterého mají zájem velké evropské týmy. Nedávno byly odmítnuty nabídky Glasgow Rangers a Cardiffu ve výši kolem 6,5 milionu eur, ale očekává se, že ještě během léta přestoupí. Byl také velmi blízko nominaci na mistrovství světa s norskou reprezentací. Dalšími důležitými hráči jsou kapitán Ruben Yttergard Jenssen a brankář Jakob Haugaard.“
V Norsku věří, že tým přes Hradec postoupí
„Protože v Tromsö Hradec Králové téměř nikdo nezná, většina lidí očekává postup. Zároveň si ale nemyslí, že to bude jednoduché, zejména venkovní zápas bude velmi náročný. Pokud by se Tromsö nedostalo alespoň do skupinové fáze Konferenční ligy, mnoho fanoušků by to považovalo za zklamání.“
Pohled norských fanoušků na český fotbal
Robertsen míní: „Český fotbal je v Norsku obecně považován za kvalitní, ale stojí za nejsilnějšími evropskými ligami. Jak už jsem zmínil, na Hradec Králové zde prakticky nikdo nemá názor, protože klub je v Norsku téměř neznámý.“
Zápasy v Tromsö jsou pro soupeře specifické
„Největší výhodou je umělý trávník na stadionu,“ připomíná Nor. „Samotná poloha města je důležitou součástí identity klubu a i pro soupeře z jižního Norska představují zápasy v Tromsö vždy něco specifického.“
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Stadion je menší než hradecký
„Jde o menší stadion s kapacitou 6700 diváků. Klub má skupinu hlasitých fanoušků, kteří vytvářejí atmosféru v jedné části tribuny.“
Vztah místních lidí ke klubu je velmi silný
„Postavení Tromsö IL je výjimečné. Jednoznačně jde o největší a nejvýznamnější sportovní klub ve městě, které má přibližně 80 tisíc obyvatel. Vazba mezi klubem a místními lidmi je velmi silná a prakticky každý má na klub nějaký názor,“ říká Robertsen.
Co stojí za to v Tromsö navštívit?
„V zimě patří Tromsö mezi nejvyhledávanější turistické destinace v Norsku díky polární záři. V tomto období ale naopak panuje půlnoční slunce, takže slunce zůstává nad obzorem i během noci. Velmi oblíbenou atrakcí je lanovka Fjellheisen, která vede na horu nad městem. Samotné centrum nabízí množství restaurací a barů, především v hlavní ulici Storgata.“
Pro hráče i fanoušky z toho vyplývá, že se v noci nemohou spoléhat na venkovní tmu, na kterou jsou při spánku zvyklí. „Není to nic, co jsme ještě nezažili. Podobné to bylo třeba na Islandu. Zatemníte okna, máte tmu a spíte jako doma,“ komentoval Vladimír Darida, kapitán hradeckého týmu.