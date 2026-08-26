Umar v základu? Horejš se smál a mlžil: Odvetu si chceme tvořit podle sebe

„Vždycky věřím svému týmu, ale rozhodně si nemyslím, že to bude jednoduché. Přijede soupeř, který má ohromnou kvalitu a velké zkušenosti s takovými zápasy,“ upozornil devětačtyřicetiletý kouč.
Nadějnou remízu ze stadionu soupeře si Hradec přivezl díky dvěma pozdním přesným zásahům Abdullahiho Umara.
Nastoupí devatenáctiletý nigerijský útočník tentokrát v základní sestavě? Nebo do zápasu opět vletí coby žolík z lavičky? To Horejš na tiskové konferenci prozradit nechtěl.
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Umar na začátku sezony několikrát ukázal, že mu role střídajícího hráče svědčí. V Aténách zaznamenal první branky za A-tým a svými výkony si řekl o místo v základní sestavě.
I proto, že útočník číslo jedna Ondřej Mihálik dal v osmi soutěžních utkáních ročníku jediný gól. Podle Horejše mohou ale střídající hráči, kteří před týdnem hru výrazně oživili, znovu být velmi důležití.
„Musí být připravení týmu pomoct. Víme, že zápas může dojít do prodloužení. A je možné, že Umar bude hrát. Určitou porci minut dostane,“ nechtěl kouč prozrazovat ani po dodatečné otázce novinářů.
„Nějakou porci dostane. Vy byste to chtěli vědět... Vláďa bude hrát,“ smál se a ukázal po své levici na kapitána Vladimíra Daridu, jenž ve městě cítí o utkání ohromný zájem.
„Za tu dobu, co jsem v Hradci, jsem sháněl asi nejvíce lístků. Přesně to nemám spočítané, něco mezi deseti a dvaceti. Nejvíc jich sháněl Vlčák (Adam Vlkanova), jako vždycky,“ podotkl s úsměvem.
Panathinaikos byl minulý týden po většinu zápasu lepším týmem. Obraz hry se změnil po hromadném střídání v 73. minutě, kdy odešel i střelec obou gólů Andrews Tetteh.
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„Je to nadstandardní hráč. Jedno naše zaváhání vyřešil okamžitě ve svůj prospěch. Ale Filip Čihák na něj hrál skvěle, zrovna při tom gólu na něj vyšel někdo jiný. Věříme, že na to naváže, je to jedna z věcí, kterou musíme ještě zlepšit, abychom mohli pomýšlet na postup,“ uznal Horejš.
Trenér Východočechů bude mít k dispozici stejný kádr jako před týdnem, doléčit se nestihl ani stoper Tomáš Petrášek.
Hradec ve čtvrtek požene za premiérovým postupem do skupinové fáze evropského poháru vyprodaná FINEP Arena.