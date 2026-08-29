Horejš: Dostali jsme lekci. Musíme udělat vše pro to, abychom se vrátili silnější

Konec letošní evropské cesty přišel po zápase, který přinesl napínavé fotbalové představení s neuvěřitelnými zápletkami i dramatickými chvílemi bezprostředně po něm.
Co bezprostředně po takovém zápase převládá?
Obrovské zklamání. Od začátku prodloužení jsem věřil, že je porazíme a postoupíme. Byli jsme jednoznačně lepší, Panathinaikos odcházel a zmohl se jen na odkopávání míčů. Škoda, že jsme lépe nevyřešili některé situace.
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Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení
Které?
Hlavně tu na konci prodloužení, kdy jsme šli vlastně tři na jejich brankáře, ale neuhráli jsme to. Jak jsme tyto situace řešili, nás stálo postup. Na druhou stranu cítím hrdost. Jsem tu od toho, abych kluky povzbudil, musíme se zvednout a jít dál, tohle fotbal někdy přináší. Dostali jsme lekci, musíme udělat všechno pro to, abychom se vrátili silnější.
S výkonem ale spokojený být musíte.
Musím říct, že jsme hráli skvěle. Vytvořili jsme si spoustu možností, abychom zápas překlopili na svoji stranu, bohužel nám nebylo přáno.
Poučení?
Jestli chceme být na této úrovni úspěšní, musíme být lepší ve finální fázi. Bylo to vidět doma s Besiktasem i nyní s Panathinaikosem, měli jsme dost možností, abychom soupeře dostali do kolen. Výkon skvělý, ale fotbal se hraje na góly a v tom jsme byli o jeden horší než Panathinaikos.
Velmi nadějně to vypadalo hlavně po vyrovnávací střele Vladimíra Daridy už v nastaveném základním čase, která přinesla prodloužení. Věřil jste, že postup vyjde?
V tu chvíli jsem si říkal, že nám je přáno a že to musíme dát. Vyrovnávali jsme už v Aténách, teď znovu. Klukům jsem před prodloužením říkal, že to vyjde.
Jak hodnotíte prodloužení?
Že jsme byli jednoznačně lepším týmem, Panathinaikos tahal za kratší konec, bohužel nám ale kolem jejich pokutového území chybělo víc situací, při kterých by to někdo vzal na sebe. Hodně jsme jejich obranu obehrávali, ale nedostávali se do zakončení. Potřebovali jsme nějaké skrumáže, střely. Neprosadili jsme se ani ze standardních situací, kterých jsme měli dost.
Gól jste sice dali, ale rozhodčí ho kvůli předcházejícímu faulu střílejícího Filipa Čiháka neuznali. Jak jste celou situaci viděl vy?
Podle mě regulérní gól. Rozhodčí ale pískl ještě před zakončením, těžko říct co. Kdyby nezapískal, řešil by to VAR a gól by platil, protože tam vůbec žádný faul nebyl. Nepochopil jsem to, byl to ze strany rozhodčího zkrat. Momentů, které potom šly proti nám, bylo víc, ale nechci si stěžovat, svádět to na něco jiného, měli jsme dát góly.
Co penalta, která v prodloužení rozhodla o vítězství a o postupu Panathinaikosu?
Nešťastná věc od Neta. Šlápl soupeři na nohu, VAR na to upozornil, rozhodčí se na to šel podívat a nařídil penaltu. V tu chvíli bych nikomu nepřál cítit se tak, jak jsem se cítil já. Obrovská prázdnota. Dřív takových zákroků byla spousta, dneska je VAR a je to problém. Bylo tam šlápnutí na nohu, takže rozhodčí pískl penaltu, která asi byla.
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Hradecký Čihák nechápe neuznaný gól. Jestli jsem ho nakopl, tak do podrážky, říká
Neto přišel na hřiště jen chvíli před rozhodující situací. Jak tuhle nešťastnou chvíli snášel?
Bylo vidět, že ho to zasáhlo, plakal. Je to těžké. Jenomže Adam Vlkanova měl křeče, už si lehl na trávník a my jsme reagovali takto. I s ohledem na případné penalty, protože jsme věděli, že by si ji vzal. Byla minuta do konce.
Penaltovému zákroku bezprostředně předcházelo několik dramatických situací u vaší branky.
Přímo pyramida chyb. Místo, abychom míč odkopli, jsme to řešili konstruktivně. Bylo dvacet vteřin do konce, to musí míč letět nahoru. A tak přišla nešťastná náhoda.
Vy jste v hektickém závěru dostal červenou kartu. Za co to bylo?
Za nic. Nakopl jsem lahev a řekl jsem rozhodčímu, ať jde někam, že to celé pokazil. Celý večer těm devíti tisícům lidí.
Jak probíhala kontrola penaltového zákroku po zásahu VAR?
Stáli jsme u toho a já jsme slyšel, jak rozhodčí u VAR říkal: „Jasná penalta, yellow card.“ Takže hlavní rozhodčí byl rozhodnutý okamžitě.
Jak bude těžké mužstvo po tak krutém vyřazení znovu postavit na nohy, už v neděli hrajete ligový zápas v Liberci? Dva ligové zápasy jste si kvůli poslednímu předkolu Konferenční ligy odložili.
Musíme přepnout a soustředit se znovu na ligu, protože nás čekají těžké zápasy. V neděli Liberec, potom jedeme do Brna, doma Sparta. Těžké zápasy, takový program ani nevymyslíš. Věřím ale, že se nám vydaří, já tomu věřím.
Co jste řekl hráčům v kabině?
Klukům jsem poděkoval. Říkal jsem jim, že někdy to ve fotbale je tak, že padneš, ale důležité je se zvednout a jít dál. Nemáme důvod zůstat klečet, nemáme se za co stydět. Nemůžeme tím výsledkem teď všechno shodit. Za to, jak se prezentovali v Evropě, jsem jim poděkoval.
Co fanoušci během vašeho evropského léta viděli?
V posledním utkání určitě skvělý fotbal. Dobrý zážitek, jenom škoda konce, ať už toho, že jsme prohráli, nebo věcí kolem, které k tomu nepatří. Obrovská škoda celého večera.
Rvačka? Důvodem byla nakopnutá flaška
Zápas skončil pro většinu diváků hodně smutně, radovalo se jen pár desítek fanoušků hostujícího Panathinaikosu, k nimž se jejich tým vydal poděkovat. A to poté, co se vypjatý závěr prodloužení s vítěznou penaltou Řeků už pomalu uklidňoval.
Také hradečtí hráči se chystali poděkovat svým příznivcům, kteří hradeckou FINEP arénu zaplnili do posledního místa a zápasu vytvořili výbornou atmosféru. Najednou se ale část hráčů vypravila k hloučku radujících se fotbalistů Panathinaikosu. Došlo na strkanici, která hrozila přerůst v konflikt s těžko odhadnutelným koncem.
„My už jsme byli klidní, ale hráč Panathinaikosu nakopl flašku na naše fanoušky. Cítili jsme povinnost je trošku bránit, proto jsme tam běželi. Možná tam byly nějaké lehké rvačky, ale řekl bych, že pak už to bylo v klidu,“ vysvětlil důvod konfliktu obránce hradeckého mužstva Filip Čihák. Kontroverze mezi hráči obou mužstev naštěstí netrvala dlouho.
Šarvátka navázala na nervozitu ze závěru prodloužení. Neuznaný Čihákův gól a následná penalta pro řecký tým přinesly výraznou nevoli v hledišti, a tak z něj na hřiště přiletěla řada předmětů, hlavně petlahví. Jednu z nich po závěrečném hvizdu některý z hostujících hráčů odkopl zpět do hlediště.