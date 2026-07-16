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Do Evropy jde Hradec Králové ve žlutém. Jako při dosud poslední účasti

Radomír Machek
  12:21

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Nové sady královéhradeckých dresů přinášejí i další designerské nápady, tento netradiční se nachází na zadní části ramene. | foto: FCHK

O barevné kombinaci dresů pro domácí zápasy nemohla být ani řeč. Černobílá je neodmyslitelnou součástí klubové tradice, každý rok jde jen o to, jakou formou bude prezentována. Pro utkání venkovní, v nichž fotbalisté Hradce nebudou moci použít své typické černobílé, přišel skvělý nápad.

Až přesně za týden vyběhnou v Tromsö, na dalekém norském severu, k prvnímu soutěžnímu duelu sezony, budou mít s velkou pravděpodobností žluté. I proto, že domácí tým vyznává červenobílé barvy.

Žlutá bude pro hradecké fotbalisty symbolická. V této barvě totiž jejich předchůdci před jedenatřiceti lety brázdili – v historii klubu zatím naposledy – pohárovou Evropou.

Útočník Ondřej Mihálik (vlevo) a obránce Filip Čihák pózují v dresech, ve kterých se budou hradečtí fotbalisté prezentovat v sezoně 2026/27. Černobílé jsou určeny pro domácí zápasy, žluté pro venkovní.

„Alternativní sada stojí na žluté barvě, která je sekundární barvou letošní sezonní linky a zároveň odkazuje na poslední účast klubu v evropských pohárech,“ uvedl komerční ředitel hradeckého klubu Aleš Havel k barveným kombinacím dresů pro novou sezonu.

Jen pro připomenutí: před jedenatřiceti lety v nich Hradec v předkole vyprovodil dvěma vysokými výhrami lichtenštejnský Vaduz a v 1. kole se podobně jasně vypořádal s dánským FC Kodaň. Až před branami jarního čtvrtfinále ho ze hry vyřadil ruský Lokomotiv Moskva. Po penaltovém rozstřelu na tehdejším Všesportovním stadionu.

Vedle toho se další inspirací pro letošní kolekci stalo opláštění královéhradeckého stadionu. Při jeho otevření nebylo přijímáno vždy s nadšením, ale postupem času se stalo jednou z jeho přirozených ikon.

Design nových královéhradeckých dresů připomíná vedle barevné kombinace plášť FINEP Arény, její výrazný symbol.

Jeho motiv je citlivě propsán do designu obou trikotů. „Jde o klíčový prvek a specificky dekor, který je s celou arénou již neodmyslitelně spojen. Dres nám připomíná, odkud jsme, a tak náš domov nyní budeme prezentovat v celé Evropě,“ připomíná klub na svých webových stránkách.

„Věřím, že se nám podařilo vytvořit dresy respektující naši identitu a přinášející svěží energii, na které budou Hradečáci právem pyšní,“ uvedl Havel.

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Inter Turku vs. FK SarajevoFotbal - - 16. 7. 2026:Inter Turku vs. FK Sarajevo //www.idnes.cz/sport
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  • 1.73
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Astana vs. Dinamo CityFotbal - - 16. 7. 2026:Astana vs. Dinamo City //www.idnes.cz/sport
16. 7. 17:00
  • 1.40
  • 4.70
  • 7.34
FC Charkov vs. Hradec KrálovéFotbal - - 16. 7. 2026:FC Charkov vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 7. 17:30
  • 2.96
  • 3.25
  • 2.15
Bělostok vs. SpartaFotbal - - 16. 7. 2026:Bělostok vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
16. 7. 18:00
  • 3.33
  • 3.71
  • 1.95
RFS Riga vs. GlentoranFotbal - - 16. 7. 2026:RFS Riga vs. Glentoran //www.idnes.cz/sport
16. 7. 18:00
  • 1.37
  • 4.96
  • 7.48
Program a výsledky
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