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Okruh soupeřů pro Hradec: může jít na týmy z Balkánu, z Andorry či Británie

Autor:
  10:19
Do jihovýchodní Evropy, nebo také do Andorry, na Britské ostrovy či na Island. Fotbalisté Hradce Králové před středečním losem znají okruh soupeřů, s kterými se utkají v druhém předkole Konferenční ligy. Slavnostní ceremoniál v Nyonu v sídle Evropské fotbalové unie (UEFA) začne od 14.00.

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hradec je díky silnému koeficientu české ligy mezi nasazenými týmy, UEFA těsně před losem všechny účastníky druhého předkola rozdělila do skupin, čímž se okruh protivníků znatelně snížil.

Los 2. předkola Konferenční ligy

hrací dny: 23. a 30. července

Rozdělení před losem

6. skupina, nasazení
Hradec Králové, Rapid Vídeň, Hibernian Edinburg, Glentoran Belfast - RFS Riga, Petrovac - Žalgiris Vilnius

nenasazení
Vllaznia Skadar - Mališevo, Varaždín, Penybont - Santa Coloma, Mondorf les Bains - Dinamo Tbilisi, Karabach - Vestri

Mezi nenasazenými není vyloženě protivník, z něhož by šel strach. Ale pár zákeřností tam najít lze.

Pro Hradec by byl nejtěžším soupeřem Karabach. Pokud si letošní účastník vyřazovací fáze Ligy mistrů v prvním předkole Evropské ligy neporadí s islandským Vestri, přesune se právě do Konferenční ligy.

Hradec je v pohárech po třiceti letech a po pěti sezonách od postupu mezi českou elitu. Místo v kvalifikaci si zajistil senzačním čtvrtým místem v české nejvyšší soutěži.

Z tuzemských klubů v pohárech má nejméně výhodné postavení, ale to se může změnit, pokud UEFA nepustí do soutěže Karvinou, potrestanou Etickou komisí FAČR za účast v korupčním skandálu v Česku. Pak by se posunul do 2. předkola Evropské ligy, kde by nahradil Plzeň a ta by poskočila až do závěrečného play off.

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Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
2:1
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
0:1
Rayo Vallecano

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