Okruh soupeřů pro Hradec: může jít na týmy z Balkánu, z Andorry či Británie

Hradec je díky silnému koeficientu české ligy mezi nasazenými týmy, UEFA těsně před losem všechny účastníky druhého předkola rozdělila do skupin, čímž se okruh protivníků znatelně snížil.
Los 2. předkola Konferenční ligy
hrací dny: 23. a 30. července
Rozdělení před losem
6. skupina, nasazení
nenasazení
Mezi nenasazenými není vyloženě protivník, z něhož by šel strach. Ale pár zákeřností tam najít lze.
Pro Hradec by byl nejtěžším soupeřem Karabach. Pokud si letošní účastník vyřazovací fáze Ligy mistrů v prvním předkole Evropské ligy neporadí s islandským Vestri, přesune se právě do Konferenční ligy.
Hradec je v pohárech po třiceti letech a po pěti sezonách od postupu mezi českou elitu. Místo v kvalifikaci si zajistil senzačním čtvrtým místem v české nejvyšší soutěži.
Z tuzemských klubů v pohárech má nejméně výhodné postavení, ale to se může změnit, pokud UEFA nepustí do soutěže Karvinou, potrestanou Etickou komisí FAČR za účast v korupčním skandálu v Česku. Pak by se posunul do 2. předkola Evropské ligy, kde by nahradil Plzeň a ta by poskočila až do závěrečného play off.
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Na případnou výměnu týmů je čas do 30. června. V minulé sezoně Košice nahradily vyloučeného Dunajskou Stredu dokonce až 15. července týden před úvodním zápasem...