Horejš před Tromsö: Silný soupeř, ale věřím, že to zvládneme. Co umělá tráva?

„Bude to nesmírně těžký soupeř, tržní hodnota jeho hráčů je obrovská, ale pro nás je to příležitost ukázat se na evropské scéně. Věřím, že si do odvety přivezeme takový výsledek, aby to tady byl zajímavý zápas,“ uvedl trenér David Horejš před duelem, který v Norsku začne ve čtvrtek v 19 hodin.
Hradečtí se vydali na cestu za severní polární kruh ve středu dopoledne z Pardubic. V Tromsö je čeká nejen velmi kvalitní soupeř, ale také hřiště s umělou trávou, na které nehrají zrovna často. A zvláště teď, kdy se v současném letním počasí v Evropě hraje především na přírodních trávnících.
Hradec si povrch tamního stadionu vyzkoušel ve středu v podvečer. V domácím prostředí si trénink na umělé trávě jeho hráči odpustili.
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„Přemýšleli jsme o tom, ale kvalita umělého trávníku v Tromsö je na na úplně jiné úrovni než tady, takže by to vlastně nemělo smysl. Budeme tam mít k dispozici jeden trénink, to nám musí stačit,“ poznamenal kouč Horejš. „Pro soupeře to bude výhoda, protože je na ten extrémně rychlý povrch zvyklý, ale nechceme se na nic vymlouvat.“
Tromsö, s nímž se ještě Východočeši nikdy neutkali, bude prvním soupeřem Hradce na jeho cestě do případné účasti v podzimní ligové části jednoho ze dvou evropských pohárů.
Norský celek je těžší soupeřem i proto, že původně měl Hradec hrát předkolo Konferenční ligy, tedy až třetí soutěže v hierarchii evropských soutěží. Jejich protivníkem měl být srbský Varaždín.
Možnost Evropské ligy jim přihrálo vyloučení Karviné z pohárové Evropy kvůli korupční aféře, to však před hradecký klub postavilo těžký úkol připravit se na jiného soupeře. Nebylo to jednoduché, ale zcela bez informací o něm trenéři východočeského klubu nejsou.
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„Naši videoanalytici se minulý týden jeli podívat na zápas Tromsö s Valerengou Oslo, abychom tým viděli v aktuální formě. Soupeř není tak známý, ale jeho kvalita je ohromně vysoká,“ přiblížil Horejš.
Důkazem toho jsou poslední dva ligové zápasy v probíhající nejvyšší norské soutěži, jež Tromsö vyhrálo a dalo pokaždé čtyři branky. „Navíc celkově fotbal v Norsku šel nahoru, viděli jsme to na mistrovství světa,“ uvědomuje si kouč.
Hradec se posunem do předkola Evropské ligy dostal k velké výhodě. Pokud totiž přes norské Tromsö neprojde, bude mít opravnou možnost v předkole Konferenční ligy. A naopak, pokud se mu to podaří, a neuspěje až v dalším předkole Evropské ligy, má jistou ligovou fázi v již zmíněné Konferenční lize.
Jakým směrem se cesta evropskými poháry bude ubírat, může naznačit už duel v Tromsö.
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„Je to pro nás příležitost ukázat se na této úrovni s tak silným soupeřem, jakým bude Tromsö. Věřím, že to zvládneme a že si přivezeme do odvety takový výsledek, aby se u nás doma hrál zajímavý zápas," věří Horejš.
A umělý trávník, který je pro české týmy hlavně v tomto období přece jen něčím výjimečným? „Je to specifické, něco úplně jiného. Oni na tom umí hrát, jejich hra je hodně rychlá s rychlými přihrávkami po zemi,“ přiznává trenér.
Odveta se v malšovické Finep aréně odehraje příští čtvrtek, lepší z dvojzápasu se ve 3. předkole utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul – Midtjylland, poražený přejde do kvalifikace Konferenční ligy, kde narazí na jerevanský Alaškert, nebo CFR Kluž.