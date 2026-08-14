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Hradec na jiné planetě. V hučící atmosféře čelil se ctí velkoklubu, teď ho čeká další

Jiří Čihák
  8:46
Tom Slončík bojuje o míč s Michaelem Murillem.

Tom Slončík bojuje o míč s Michaelem Murillem. | foto: Miloš Thomas / fchk.cz

Hradecký útočník Mick van Buren utíká s míčem istanbulské obraně.
Hradecký obránce František Čech se snaží prostřelit Michaela Amira Murilla z...
Samuel Dancák a Tom Slončík před začátkem utkání s Besiktasem.
Hradecký útočník Mick van Buren nastupuje na trávník v Istanbulu.
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S oslavou to nepřeháněl. Z úcty k českému soupeři i fanouškům se fotbalový záložník Václav Černý po trefě, kterou v dresu tureckého Besiktase setnul statečně bojující Hradec Králové, radoval hlavně vnitřně. Pět minut před pauzou dostal do kroku přihrávku od parťáka Olaitana, z půlky frnknul Horákovi, který mu nestačil, těsně před šestnáctkou zpomalil, píchl si balon vedle bránícího Čiháka, slabší pravačkou propálil brankáře Zadražila a doběhl na kraj hřiště.

Počkal, než k němu doběhli spoluhráči, od kterých přijal gratulace. Ale ani na chvíli mu z tváře nezmizel dokonalý pokerface.

Besiktas – Hradec Králové 1:0.

Stejně jako před týdnem v Malšovické aréně.

Bylo jasné, že po vedoucím gólu exreprezentanta Černého se hostujícím ve žlutých dresech bude v istanbulském pekle hrát těžko. Ale stydět se nemusí, protože i v hučícím a protivně hvízdajícím Vodafone parku čelili gigantovi se ctí.

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V pohárech navíc ještě nekončí: po vyřazení z Evropské ligy se propadli do Konferenční ligy, o kterou si zahrají s řeckým Panathinaikosem. Do stejné fáze prošel také Jablonec, který i podruhé porazil lotyšský klub RFS Riga, a příště narazí na Čechům dobře známé Rangers ze Skotska.

Ale zpátky do Istanbulu, kde se fotbalisté Hradce Králové snažili o zázrak: už ve čtyřicáté sekundě ustáli první obří šanci a postupně se začali osmělovat.

Z půlky hřiště pelášil na brankáře Nübela útočník Van Buren, jen do rukavic známého švýcarského gólmana pálil Slončík a ještě předtím se v nadějné šanci octl po rohovém kopu stoper Čihák. Ve druhém poločase zase měli šance Uhrinčať i Vlkanova, jenže větší klid a rozhodnost před bránou soupeře Hradeckým zoufale scházela.

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I proto za 180 minut nevstřelili gól, byť hlavy rozhodně nevěší.

Zažívají mimořádné léto.

Už předchozí dvojzápas s norským Tromsö vnímal celý Hradec Králové jako velkou fotbalovou slavnost, protože do pohárů nakoukl po více než třiceti letech.

Už jen v matných vzpomínkách mají fanoušci zážitky z podzimu 1995, kdy parta trenéra Zajíce v předkole tehdejšího Poháru vítězů pohárů nejprve vycvičila lichtenštejnský Vaduz po výsledcích 5:0 a 9:1 a následně v prvním kole doma nasypala pět gólů i dánské Kodani.

Hradecký útočník Mick van Buren utíká s míčem istanbulské obraně.

Odvetu další fáze s Dynamem Moskva ze starého domácího stadionu přenášela televize Nova, ale protože se nerozhodlo v základní hrací době ani po prodloužení a penaltový rozstřel se kryl začátkem Televizních novin, komentátor Václav Tittelbach přenos zničehonic utnul a vzkázal: „Předávám slovo do Prahy. Ve Sportovních novinách všechno uvidíte.“

Diváci viděli až juchající hlouček fotbalistů Dynama, kteří rozstřel zvládli lépe. A útočník Kaplan, tehdy jediný hradecký střelec, po čtvrtstoletí vzpomínal: „Mrzelo nás, že to nevyšlo. Zvlášť, když jsme pak mohli narazit na Rapid Vídeň, pozdějšího finalistu. Ale i tak jsme do národního koeficientu tehdy přinesli víc bodů než Sparta i Slavia.“

Letos zatím Hradec přispěl díky dvěma výhrám s Tromsö, nicméně naposledy se octl v jiném světě. „Pro mě první podobná zkušenost,“ líčil před výkopem hradecký majitel Ondřej Tomek. A na sociálních sítích nastínil, s kým má vlastně jeho klub čest.

Abdullahi Umar na rozcvičce před zápasem Hradce s Besiktasem.

Moderní čtyřicetitisícová aréna, 144 skyboxů, přes 25 tisíc prodaných permanentek a k tomu například obří příjmy z prodeje merchandisingu, jež šplhají nad 60 milionů eur ročně.

I díky tomu si Besiktas mohl letos v létě dovolit belgického křídelníka Trossarda z Arsenalu a čerstvě také srbského střelce Vlahoviče, který poslední tři roky strávil v Juventusu. V Istanbulu by měl podle informací z tureckých médií brát asi 7,5 milionu eur ročně, v přepočtu na koruny přes 180 milionů.

Tohle je opravdu jiná planeta.

A na další se Hradec vydá už za týden, kdy poprvé nastoupí proti řeckému Panathinaikosu.

Mimochodem, do pohárů už vstoupí také Plzeň, kterou čeká boj o Evropskou ligu. Soupeř? Srbský mistr CZ Bělehrad.

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