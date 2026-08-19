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Hradec odletěl i s posilami na palubě. Panathinaikosu mám co vracet, řekl Darida

Radomír Machek
  20:03
Jan Trédl z Pardubic svádí souboj s královohradeckým kapitánem Vladimírem...

Jan Trédl z Pardubic svádí souboj s královohradeckým kapitánem Vladimírem Daridou. | foto: ČTK

Vladimír Darida z Hradce Králové hovoří na tiskové konferenci před zápasem...
Vladimír Darida z Hradce Králové hovoří na tiskové konferenci před zápasem...
Tom Slončík bojuje o míč s Michaelem Murillem.
Hradecký útočník Mick van Buren utíká s míčem istanbulské obraně.
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O motivaci před prvním zápasem s aténským Panathinaikosem (20.30) má postaráno celý Hradec, ale kapitán Vladimír Darida ji cítí dvojnásob. „Mám jim co vracet! Když jsem hrál v Arisu Soluň, porazili nás ve finále poháru. Doteď to mám v hlavě, hodně to bolelo,“ uvedl před startem závěrečného předkola Konferenční ligy.

Se spoluhráči zabojuje o postup do pohárové Evropy. Ale v cestě má po souboji s tureckým Besiktasem dalšího velkého soupeře.

Pokud Hradec měření sil s řeckým celkem nezvládne, ve zbytku sezony se představí už jen na domácí scéně.

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„Je těžké oba týmy porovnávat, mají vysokou kvalitu i úroveň. I tady je spousta hráčů, kteří mají za sebou obrovské zápasy a zkušenosti,“ uvedl trenér David Horejš. „Víme také, že je tady nový trenér, který přišel z Kodaně, kde odvedl dobrou práci.“

Panathinaikos v létě Dánem Jacobem Neestrupem, jenž v květnu nahradil Rafaela Beníteze, začal s obměnou kádru. Dosud z toho byly v Evropě dva upachtěné postupy.

„Věříme své hře a týmu. Každý zápas, který jsme teď v Evropě absolvovali, nám dal obrovské zkušenosti a informace, které dokážeme využít,“ sdělil kouč Horejš. „Věřím také, že budeme sebevědomí a ukážeme odvahu.“

Hradecký útočník Mick van Buren utíká s míčem istanbulské obraně.

Proti stojí celek, který je v současné době pestrou směsicí fotbalistů z různých koutů nejen Evropy. „Nejde úplně o to, jaké tam jsou národnosti, ale o to, jak hrají a jak se chovají jako jednotlivci i jako tým,“ hlásil znalec řeckých poměrů Darida.

Postup vedení klubu při skladbě kádru jej nepřekvapuje: „Když jsem hrál za Aris, bylo to hodně podobné. Možná měl Panathinaikos o pár řeckých hráčů víc, ale zahraničních také spoustu.“

Hradec si atmosféru velkého zápasu vyzkouší znovu po týdnu. V Istanbulu nastoupil před téměř vyprodaným stadionem v atmosféře, která se nezažije tak často. Co se dá čekat v Aténách?

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„Škoda, že nehrajeme na jejich stadionu, ale na Olympijském. Taková kulisa jako na Besiktasi tu asi nebude. Přijde patnáct nebo dvacet tisíc lidí, ale budou sedět trochu dál,“ předpokládal šestatřicetiletý kapitán.

Jeden z českých pohárových zástupců se do Atén vydal leteckým speciálem, na jehož palubě nechyběli ani primátorka města Pavlína Springerová či Filip Hronek, hokejista působící v NHL a hradecký rodák.

„Myslím, že to značí, do jak velkých zápasů jsme se dostali,“ poznamenal kouč Horejš.

Vyjadřovat se ale nechtěl k přítomnosti dvou potenciálních posil na palubě, Bělorusa Barkovského a Španěla Abajase, o jejichž příchodu klub údajně jedná.

„Nebudeme komentovat žádná konkrétní jména, žádné přestupy nejsou oficiálně dotažené,“ sdělil Petr Šatalík, tiskový mluvčí klubu.

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