Hradec odletěl i s posilami na palubě. Panathinaikosu mám co vracet, řekl Darida

Se spoluhráči zabojuje o postup do pohárové Evropy. Ale v cestě má po souboji s tureckým Besiktasem dalšího velkého soupeře.
Pokud Hradec měření sil s řeckým celkem nezvládne, ve zbytku sezony se představí už jen na domácí scéně.
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„Je těžké oba týmy porovnávat, mají vysokou kvalitu i úroveň. I tady je spousta hráčů, kteří mají za sebou obrovské zápasy a zkušenosti,“ uvedl trenér David Horejš. „Víme také, že je tady nový trenér, který přišel z Kodaně, kde odvedl dobrou práci.“
Panathinaikos v létě Dánem Jacobem Neestrupem, jenž v květnu nahradil Rafaela Beníteze, začal s obměnou kádru. Dosud z toho byly v Evropě dva upachtěné postupy.
„Věříme své hře a týmu. Každý zápas, který jsme teď v Evropě absolvovali, nám dal obrovské zkušenosti a informace, které dokážeme využít,“ sdělil kouč Horejš. „Věřím také, že budeme sebevědomí a ukážeme odvahu.“
Proti stojí celek, který je v současné době pestrou směsicí fotbalistů z různých koutů nejen Evropy. „Nejde úplně o to, jaké tam jsou národnosti, ale o to, jak hrají a jak se chovají jako jednotlivci i jako tým,“ hlásil znalec řeckých poměrů Darida.
Postup vedení klubu při skladbě kádru jej nepřekvapuje: „Když jsem hrál za Aris, bylo to hodně podobné. Možná měl Panathinaikos o pár řeckých hráčů víc, ale zahraničních také spoustu.“
Hradec si atmosféru velkého zápasu vyzkouší znovu po týdnu. V Istanbulu nastoupil před téměř vyprodaným stadionem v atmosféře, která se nezažije tak často. Co se dá čekat v Aténách?
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„Škoda, že nehrajeme na jejich stadionu, ale na Olympijském. Taková kulisa jako na Besiktasi tu asi nebude. Přijde patnáct nebo dvacet tisíc lidí, ale budou sedět trochu dál,“ předpokládal šestatřicetiletý kapitán.
Jeden z českých pohárových zástupců se do Atén vydal leteckým speciálem, na jehož palubě nechyběli ani primátorka města Pavlína Springerová či Filip Hronek, hokejista působící v NHL a hradecký rodák.
„Myslím, že to značí, do jak velkých zápasů jsme se dostali,“ poznamenal kouč Horejš.
Vyjadřovat se ale nechtěl k přítomnosti dvou potenciálních posil na palubě, Bělorusa Barkovského a Španěla Abajase, o jejichž příchodu klub údajně jedná.
„Nebudeme komentovat žádná konkrétní jména, žádné přestupy nejsou oficiálně dotažené,“ sdělil Petr Šatalík, tiskový mluvčí klubu.