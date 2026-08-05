Kdy a kde sledovat zápas Hradec – Besiktas živě
- První utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Hradcem Králové a Besiktasem Istanbul začne ve čtvrtek 6. srpna 2026 od 19:00 v hradecké FINEP Areně.
- Přímý přenos nabídne od 19:00 stanice Nova Sport 5. Naladit ji můžete prostřednictvím Skylink či Telly.
Turecký reprezentant, Černý i gólman z Bayernu
Besiktas byl v letním přestupovém období velmi aktivní. Kromě belgického reprezentanta Leandra Trossarda (v Hradci hrát nebude) z Arsenalu získal oporu tureckého národního týmu Orkuna Kökcüho z Benfiky Lisabon nebo brankáře Bayernu Mnichov Alexandera Nübela. Mezi důležité hráče patří i osmadvacetiletý Václav Černý, jenž začíná v Turecku druhý rok. Ve čtvrtek by neměl chybět v základní sestavě.
Hradec – Besiktas
Největší předsezonní změnou je příchod trenéra Vincenza Italiana. Osmačtyřicetiletý italský kouč v letech 2023 a 2024 dovedl Fiorentinu do finále Konferenční ligy, o rok později ovládl s Boloňou Italský pohár. První dva soutěžní zápasy ve funkci zvládl, Besiktas ve 2. předkole vyřadil Midtjylland po výsledcích 1:0 doma a 2:0 venku. Nyní se postaví Hradci, který doma vyhrál sedm soutěžních zápasů v řadě.
„Je pro nás lepší, že s takovým soupeřem budeme hrát první zápas doma. Pro celý klub to bude svátek. Už se nám v Evropě povedlo jednou překvapit, proč by se to nemohlo podařit podruhé?“ řekl hradecký brankář Adam Zadražil, jenž v den utkání oslaví 26. narozeniny.
Poslední výsledky Hradce a Besiktase
Hradec Králové vstoupil do sezony skvěle. V prvním ligovém kole zdolal Pardubice, pak dvakrát porazil Tromsö a o víkendu v lize remizoval 0:0 na hřišti Bohemians. Čtyři soutěžní zápasy, tři výhry, jedna remíza.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2.8. 2026
|Bohemians -Hradec Králové
|0:0
|Chance Liga
|30. 7. 2026
|Hradec Králové – Tromsø
|3:1
|Evropská liga
|26. 7. 2026
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|Chance Liga
|23. 7. 2026
|Tromsø – Hradec Králové
|0:1
|Evropská liga
Besiktas odehrál dva ostré zápasy. Ve 2. předkole Evropské ligy si bez inkasovaného gólu dvakrát poradil s dánským Midtjyllandem.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|30. 7. 2026
|Midtjylland – Besiktas
|0:2
|EL– 2. předkolo
|23. 7. 2026
|Besiktas – Midtjylland
|1:0
|EL – 2. předkolo
|Příprava:
|14. 7. 2026
|Trnava – Besiktas
|3:2
|Přípravný zápas
|14. 7. 2026
|Malženice – Besiktas
|1:1
|Přípravný zápas
Zajímavosti před zápasem Hradec – Besiktas
- Hradec se v soutěžích UEFA dosud s žádným tureckým soupeřem neutkal
- Hradec startuje v pohárech poprvé od ročníku 1995/96, kdy se představil v dnes už neexistujícím Poháru vítězů pohárů
- Hradec si poháry zajistil 4. příčkou v minulém ligovém ročníku, což je jeho nejvyšší umístění od titulové sezony 1959/60
- Hradec doma po 90 minutách prohrál jediný z posledních 15 soutěžních duelů a 7x po sobě tam zvítězil
- Besiktas má proti českým soupeřům bilanci 3 výhry, 2 porážky a 1 remízu; naposledy vyřadil Plzeň ve 3. předkole Evropské ligy 2010/11 (venku 1:1, doma 3:0)
- Besiktas je s 21 tituly třetím nejúspěšnějším týmem turecké ligy, lépe jsou na tom jen městští rivalové Fenerbahce (28) a Galatasaray (27)
- Besiktas v minulé sezoně skončil na 4. místě turecké ligy vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole EL utká s poraženým ze souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi Dinamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas (první zápas 5:0); poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s lepším z dvojice Panathinaikos - CSKA 1948 Sofia
- za Besiktas hraje český křídelník Václav Černý
Vzájemné zápasy (H2H)
Hradec Králové a Besiktas Istanbul se nikdy v historii ještě neutkaly.