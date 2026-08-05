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Hradec - Besiktas: Kde naladíte Evropskou ligu v TV, statistiky a informace

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  13:58

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské fotbalové ligy proti Tromsu IL. | foto: ČTK

Fotbalisty Hradce Králové čeká další těžká zkouška. Po vyřazení norského Tromsö vyzvou ve 3. předkole Evropské ligy turecký Besiktas. Kde můžete první utkání sledovat, jaké jsou poslední výsledky týmů i další zajímavosti najdete v našem přehledu.

Kdy a kde sledovat zápas Hradec – Besiktas živě

  • První utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Hradcem Králové a Besiktasem Istanbul začne ve čtvrtek 6. srpna 2026 od 19:00 v hradecké FINEP Areně.
  • Přímý přenos nabídne od 19:00 stanice Nova Sport 5. Naladit ji můžete prostřednictvím Skylink či Telly.

Turecký reprezentant, Černý i gólman z Bayernu

Besiktas byl v letním přestupovém období velmi aktivní. Kromě belgického reprezentanta Leandra Trossarda (v Hradci hrát nebude) z Arsenalu získal oporu tureckého národního týmu Orkuna Kökcüho z Benfiky Lisabon nebo brankáře Bayernu Mnichov Alexandera Nübela. Mezi důležité hráče patří i osmadvacetiletý Václav Černý, jenž začíná v Turecku druhý rok. Ve čtvrtek by neměl chybět v základní sestavě.

Hradec – Besiktas

  • Výkop: čtvrtek 6. srpna, 19:00.
  • Rozhodčí: Fesnic - Cerei, Mihai Voda - Hategan (video, všichni Rum.).
  • Předpokládané sestavy:
    Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Kučera, Dancák, Darida, Horák - Van Buren, Slončík - Mihálik.
    Besiktas: Nübel - Murillo, Djaló, Topcu, Yilmaz - Özcan - Černý, Olaitan, Kökcü, Fakili - O Hjon-kjo. Absence: Chvátal, Petrášek, Wiesner (všichni zranění) - žádné.

Největší předsezonní změnou je příchod trenéra Vincenza Italiana. Osmačtyřicetiletý italský kouč v letech 2023 a 2024 dovedl Fiorentinu do finále Konferenční ligy, o rok později ovládl s Boloňou Italský pohár. První dva soutěžní zápasy ve funkci zvládl, Besiktas ve 2. předkole vyřadil Midtjylland po výsledcích 1:0 doma a 2:0 venku. Nyní se postaví Hradci, který doma vyhrál sedm soutěžních zápasů v řadě.

Vincenzo Italiano

„Je pro nás lepší, že s takovým soupeřem budeme hrát první zápas doma. Pro celý klub to bude svátek. Už se nám v Evropě povedlo jednou překvapit, proč by se to nemohlo podařit podruhé?“ řekl hradecký brankář Adam Zadražil, jenž v den utkání oslaví 26. narozeniny.

Poslední výsledky Hradce a Besiktase

Hradec Králové vstoupil do sezony skvěle. V prvním ligovém kole zdolal Pardubice, pak dvakrát porazil Tromsö a o víkendu v lize remizoval 0:0 na hřišti Bohemians. Čtyři soutěžní zápasy, tři výhry, jedna remíza.

FC Hradec Králové – poslední výsledky
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2.8. 2026Bohemians -Hradec Králové0:0Chance Liga
30. 7. 2026Hradec Králové – Tromsø3:1Evropská liga
26. 7. 2026Hradec Králové – Pardubice2:1Chance Liga
23. 7. 2026Tromsø – Hradec Králové0:1Evropská liga

Besiktas odehrál dva ostré zápasy. Ve 2. předkole Evropské ligy si bez inkasovaného gólu dvakrát poradil s dánským Midtjyllandem.

FC Midtjylland – poslední výsledky
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
30. 7. 2026Midtjylland – Besiktas0:2EL– 2. předkolo
23. 7. 2026Besiktas – Midtjylland1:0EL – 2. předkolo
Příprava:
14. 7. 2026Trnava – Besiktas3:2Přípravný zápas
14. 7. 2026Malženice – Besiktas1:1Přípravný zápas

Zajímavosti před zápasem Hradec – Besiktas

  • Hradec se v soutěžích UEFA dosud s žádným tureckým soupeřem neutkal
  • Hradec startuje v pohárech poprvé od ročníku 1995/96, kdy se představil v dnes už neexistujícím Poháru vítězů pohárů
  • Hradec si poháry zajistil 4. příčkou v minulém ligovém ročníku, což je jeho nejvyšší umístění od titulové sezony 1959/60
  • Hradec doma po 90 minutách prohrál jediný z posledních 15 soutěžních duelů a 7x po sobě tam zvítězil
  • Besiktas má proti českým soupeřům bilanci 3 výhry, 2 porážky a 1 remízu; naposledy vyřadil Plzeň ve 3. předkole Evropské ligy 2010/11 (venku 1:1, doma 3:0)
  • Besiktas je s 21 tituly třetím nejúspěšnějším týmem turecké ligy, lépe jsou na tom jen městští rivalové Fenerbahce (28) a Galatasaray (27)
  • Besiktas v minulé sezoně skončil na 4. místě turecké ligy vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole EL utká s poraženým ze souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi Dinamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas (první zápas 5:0); poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s lepším z dvojice Panathinaikos - CSKA 1948 Sofia
  • za Besiktas hraje český křídelník Václav Černý

Vzájemné zápasy (H2H)

Hradec Králové a Besiktas Istanbul se nikdy v historii ještě neutkaly.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. předkolo

Ferencváros vs. Górnik Zabrze //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:15
  • 1.71
  • 3.80
  • 4.60
Kuopion Palloseura vs. Universitatea Craiova //www.idnes.cz/sport
6.8. 17:00
  • 3.83
  • 3.55
  • 1.92
Maccabi Tel Aviv vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.00
  • 3.36
  • 3.72
Jagiellonia Bělostok vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 3.00
  • 3.28
  • 2.33
Red Bull Salcburk vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.54
  • 4.23
  • 5.62
FC Hradec Králové vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 3.91
  • 3.64
  • 1.95
KKS Lech Poznaň vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.19
  • 6.76
  • 12.60
Lincoln Red Imps vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 5.34
  • 4.23
  • 1.56
PAOK Soluň vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:45
  • 1.66
  • 3.79
  • 5.05
FC Thun vs. Víkingur Reykjavík //www.idnes.cz/sport
6.8. 20:00
  • 1.40
  • 5.03
  • 6.46
Kompletní los
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3. předkolo

2. předkolo

Kompletní los

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