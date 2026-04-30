Braga skončila v ligové fázi Evropské ligy šestá se shodným ziskem 17 bodů jako sedmý Freiburg, který koncem listopadu uhrál bezbrankovou remízu v Plzni. Úvod čtvrtečního zápasu byl z obou stran ofenzivní. Domácí se brzy ujali vedení, když Gómez odcentroval na malé vápno a Tiknaz ve skluzu lehce tečoval míč přesně k tyči. Turecký záložník si připsal první trefu v evropských pohárech.
Člen širšího kádru české reprezentace Horníček si v životní sezoně zapsal v Evropské lize v součtu s kvalifikací 11 čistých kont, v portugalské nejvyšší soutěži má na kontě 12 nul. S Freiburgem o čistý štít přišel osm minut po úvodní brance svého týmu. Braga hrubě chybovala na polovině hřiště, obrana propadla a dva osamocení hráči běželi na gólmana. Beste nahrál Grifovi a italský záložník snadno vyrovnal svým pátým gólem v soutěži.
Portugalský tým si mohl vzít ještě do přestávky vedení zpátky, jenže Horníčkův protějšek Atubolu v nastavení prvního poločasu vyrazil Zalazarovu penaltu. Ve druhém poločase směřoval zápas k remíze, ale Braga v nastavení ještě jednou skórovala. Atubolu vyrazil míč jen před sebe a střídající Dorgeles ho dorazil do sítě. Záložník z Pobřeží slonoviny už v prvním poločase vystřídal zraněného kapitána Hortu.
Utkání v Nottinghamu rozhodl v 71. minutě pokutový kop. Novozélanďan Wood ho prudkou střelou proměnil, argentinský penaltový specialista Martínez na míč nedosáhl, přestože stranu vystihl. Ve vzájemných duelech od března 2019 již podeváté po sobě nezvítězil hostující celek.
Španělský trenér Aston Villy Unai Emery během dřívějších angažmá Evropskou ligu už čtyřikrát ovládl a drží rekord. Jeho tým je favoritem dvojzápasu, doma však bude v odvetě dohánět jednogólové manko.
8. Tiknaz
90+2. Dorgeles
16. Grifo
Horníček – Víctor Gómez, V. Carvalho, Oliveira, Lagerbielke – Tiknaz, Moutinho, Gorby – Zalazar (72. Navarro), P. Victor, Horta (C) (25. Dorgeles).
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki (81. Höler), Grifo (C) (81. Scherhant) – Matanović.
Sá, Bellaarouch – Lelo, el-Wazání, Da Rocha, Noro, Mordomo Silva, Vasconcelos, Luisinho, A. Sousa.
Müller, Huth – Jung, Kübler, Irié, Philipp, Höfler, Günter, Ogbus, Tarnutzer.
16. V. Carvalho, 25. Vicens - trenér, 57. Víctor Gómez
18. Grifo, 45+1. Lienhart, 72. Makengo
Rozhodčí: Taylor (ENG) – Beswick (ENG), Nunn (ENG)
Počet diváků: 27161
71. Wood
Ortega – Aina (75. Abbott), Milenković, Morato, Williams – Hutchinson, N. Domínguez, Anderson, Gibbs-White (C) – Jesus (90. Yates) – Wood.
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne (78. Luiz) – Onana (55. Bogarde), Tielemans – McGinn (C) (78. Sancho), Rogers, Buendía (78. Maatsen) – Watkins.
Sels, Willows – Lucca, McAtee, Bakwa, Whitehall, Sinclair, Hanks, Z. Blake.
Bizot, J. Wright – Lindelöf, Mings, Elliott, A. García, Abraham, Bailey.
78. Tielemans
Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (POR)