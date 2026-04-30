Horníček pomohl Braze na úvod semifinále Evropské ligy k výhře, slavil i Nottingham

Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase semifinále Evropské ligy k výhře 2:1 nad Freiburgem. Nottingham díky gólu z penalty zvítězil v duelu anglických týmů nad Aston Villou 1:0. Odvety jsou na programu za týden. Finále se odehraje 20. května v Istanbulu. Vítěz Evropské ligy má zajištěnou účast v hlavní fázi příštího ročníku Ligy mistrů.

foto: AP

Braga skončila v ligové fázi Evropské ligy šestá se shodným ziskem 17 bodů jako sedmý Freiburg, který koncem listopadu uhrál bezbrankovou remízu v Plzni. Úvod čtvrtečního zápasu byl z obou stran ofenzivní. Domácí se brzy ujali vedení, když Gómez odcentroval na malé vápno a Tiknaz ve skluzu lehce tečoval míč přesně k tyči. Turecký záložník si připsal první trefu v evropských pohárech.

Člen širšího kádru české reprezentace Horníček si v životní sezoně zapsal v Evropské lize v součtu s kvalifikací 11 čistých kont, v portugalské nejvyšší soutěži má na kontě 12 nul. S Freiburgem o čistý štít přišel osm minut po úvodní brance svého týmu. Braga hrubě chybovala na polovině hřiště, obrana propadla a dva osamocení hráči běželi na gólmana. Beste nahrál Grifovi a italský záložník snadno vyrovnal svým pátým gólem v soutěži.

Nejrychlejší gól v historii. Crystal Palace první semifinále vyhrál, uspělo i Vallecano

Portugalský tým si mohl vzít ještě do přestávky vedení zpátky, jenže Horníčkův protějšek Atubolu v nastavení prvního poločasu vyrazil Zalazarovu penaltu. Ve druhém poločase směřoval zápas k remíze, ale Braga v nastavení ještě jednou skórovala. Atubolu vyrazil míč jen před sebe a střídající Dorgeles ho dorazil do sítě. Záložník z Pobřeží slonoviny už v prvním poločase vystřídal zraněného kapitána Hortu.

Utkání v Nottinghamu rozhodl v 71. minutě pokutový kop. Novozélanďan Wood ho prudkou střelou proměnil, argentinský penaltový specialista Martínez na míč nedosáhl, přestože stranu vystihl. Ve vzájemných duelech od března 2019 již podeváté po sobě nezvítězil hostující celek.

Španělský trenér Aston Villy Unai Emery během dřívějších angažmá Evropskou ligu už čtyřikrát ovládl a drží rekord. Jeho tým je favoritem dvojzápasu, doma však bude v odvetě dohánět jednogólové manko.

Evropská liga
30. 4. 2026 21:00
SC Braga SC Braga : Freiburg Freiburg 2:1 (1:1)
Góly:
8. Tiknaz
90+2. Dorgeles
Góly:
16. Grifo
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, V. Carvalho, Oliveira, Lagerbielke – Tiknaz, Moutinho, Gorby – Zalazar (72. Navarro), P. Victor, Horta (C) (25. Dorgeles).
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki (81. Höler), Grifo (C) (81. Scherhant) – Matanović.
Náhradníci:
Sá, Bellaarouch – Lelo, el-Wazání, Da Rocha, Noro, Mordomo Silva, Vasconcelos, Luisinho, A. Sousa.
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Kübler, Irié, Philipp, Höfler, Günter, Ogbus, Tarnutzer.
Žluté karty:
16. V. Carvalho, 25. Vicens - trenér, 57. Víctor Gómez
Žluté karty:
18. Grifo, 45+1. Lienhart, 72. Makengo

Rozhodčí: Taylor (ENG) – Beswick (ENG), Nunn (ENG)

Počet diváků: 27161

Evropská liga
30. 4. 2026 21:00
Nottingham Nottingham : Aston Villa Aston Villa 1:0 (0:0)
Góly:
71. Wood
Góly:
Sestavy:
Ortega – Aina (75. Abbott), Milenković, Morato, Williams – Hutchinson, N. Domínguez, Anderson, Gibbs-White (C) – Jesus (90. Yates) – Wood.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne (78. Luiz) – Onana (55. Bogarde), Tielemans – McGinn (C) (78. Sancho), Rogers, Buendía (78. Maatsen) – Watkins.
Náhradníci:
Sels, Willows – Lucca, McAtee, Bakwa, Whitehall, Sinclair, Hanks, Z. Blake.
Náhradníci:
Bizot, J. Wright – Lindelöf, Mings, Elliott, A. García, Abraham, Bailey.
Žluté karty:
Žluté karty:
78. Tielemans

Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (POR)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
7. 5. 21:00
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
7. 5. 21:00
Nottingham

