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Horejš vychvaloval Umara: Nejméně zkušený kluk vrátil Hradec do dvojzápasu

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  8:26
Královéhradecký trenér Horejš během zápasu Hradec - Besiktas.

Královéhradecký trenér Horejš během zápasu Hradec - Besiktas. | foto: ČTK

Abdullahi Umar na rozcvičce před zápasem Hradce s Besiktasem.
Andreas Tetteh z Panathinaikosu slaví gól v utkání závěrečného předkola...
František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...
Královéhradecký útočník Abdullahi Umar se raduje z gólu, který však byl...
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Trenér královéhradeckých fotbalistů David Horejš si na pozápasové tiskové konferenci po remíze 2:2 na hřišti Panathinaikosu Atény pochvaloval šťastnou ruku při výběru střídajících hráčů. Hrdinou úvodního utkání 4. předkola Konferenční ligy byl útočník Abdullahi Umar, jenž srovnal dvěma góly v závěru.

Devatenáctiletý Nigerijec podle Horejše jen potvrdil skvělou formu v úvodu sezony.

Na Olympijském stadionu v Aténách padly všechny góly po přestávce. Domácí po trefách Andrewse Tetteha vedli ještě v 89. minutě 2:0, pak ale Umar vstřelil svou první soutěžní branku za A-tým Hradce a stejný hráč z poslední akce utkání v šesté minutě nastavení vyrovnal.

„Umocňuje to, v jakém je ten kluk rozpoložení. Má formu, uvažovali jsme i o tom, že ho dáme od začátku. Ale věděli jsme, že když půjde až v průběhu, tak to může na Panathinaikos platit, protože má problémy se závěry utkání,“ uvedl Horejš.

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„Nejméně zkušený kluk nás nakonec vrátil do celého dvojzápasu a vytvořil nám zajímavou pozici do odvety. A že za mnou po gólu běžel... Je vidět, že asi máme v šatně dobré vztahy. Jsem za to rád,“ přidal.

Favorizovaný Panathinaikos byl podle očekávání lepším týmem, byť si dlouho nedokázal vytvořit vyloženou šanci. Vývoj utkání se změnil v 73. minutě, kdy vystřídal Tetteh a Horejš poslal na trávník tři nové tváře včetně Umara. Mimo jiné se rozhodl pro neobvyklý tah a ze hry stáhl kapitána a klíčového hráče Vladimíra Daridu.

Abdullahi Umar na rozcvičce před zápasem Hradce s Besiktasem.

„Za stavu 0:2 mi dobře nebylo. Tentokrát to změnili střídající hráči, přinesli svěží vítr, intenzitu, kvalitu. Začali jsme si vytvářet možnosti, soupeř znejistěl. Střídání se nám povedla a hrozně nám pomohla. Naopak po odchodu Tetteha ztratil soupeř kvalitu v útoku,“ podotkl Horejš.

Hradečtí jsou v pohárech poprvé od sezony 1995/96. Pokud by přes řeckého soupeře postoupili, zahráli by si premiérově skupinu jedné z evropských soutěží. Odveta se odehraje za týden na východě Čech.

„Věřím, že bude plný stadion a lidi nás poženou, jako vždycky. Nebude to nic jednoduchého, ale budeme to chtít dotáhnout. Bude to zápas o všechno, na který Hradec čekal třicet let,“ dodal Horejš.

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