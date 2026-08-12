Východočeši musí ve čtvrtek dohánět ztrátu z prvního zápasu. Že by ale do odvety třetího předkola šel Hradec v roli předem poraženého a vyřazeného týmu, to kouč odmítá.
Šance na postup má nicméně větší Besiktas, který v Hradci před týdnem 1:0 vyhrál. Co vy na to?
Že se náš cíl nemění. Víme, že to bude těžké, ale chceme postoupit.
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S jakou taktikou půjdete do zápasu v momentě, kdy budete muset dohánět jednobrankové manko z prvního utkání?
Samozřejmě víme, jaký výsledek jsme si přivezli. Na druhé straně je před námi 90 minut a my určitě nezačneme bezhlavě útočit s tím, že do desáté minuty bude rozhodnuto. Budeme čekat na příležitost. Každý gól, který dáme, nás může dostat do zápasu.
Jak jste si rozebrali první duel, v němž jste hráli velmi dobře, ale nakonec prohráli?
Pečlivě. A dalo nám to informace o tom, že jsme byli konkurenceschopní. Bohužel jsme ale neřešili dobře příležitosti, které jsme si vypracovali. Bylo jich ale dost a na to bychom chtěli navázat, Věřím, že ve čtvrtek s nimi naložíme líp. Na druhé straně je třeba říct, že nás Besiktas potrestal za jednu z mála chyb, kterou jsme udělali. Dal gól a o ten gól je teď napřed.
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Bude to váš sedmý zápas v průběhu posledních čtyř týdnů. Jak jsou na tom hráči?
Když se vyhraje, regeneruje se lépe. Nám se to proti Baníku povedlo. Pak jsme dělali maximum, abychom byli na odvetu dostatečně odpočatí. Víme, že to nebude o jedenácti lidech, kteří by to odehráli, a že to zvládneme.
Několik hráčů bylo v poslední době zraněných či nemocných, jak na tom budete na Besiktasi?
Po nemoci se vrací Adam Vlkanova a bude k dispozici. Jediná změna od víkendového zápasu.
Pro Hradec není obvyklé, aby se dostal k takovým zápasům. Už na vás dýchla atmosféra třeba jen z nádherného stadionu? Nezvýšilo to na vás tlak?
Tlak ne, hlavně jsme rádi, že takový zápas můžeme hrát. Máte pravdu, že všechno kolem je skvělé, na vysoké úrovni. Krásný stadion, připravené kabiny, jsme součástí velkého zápasu.
Co říkáte na to, že váš soupeř oznámil přestup hvězdného útočníka Vlahoviče?
Chceme se soustředit hlavně na svůj vlastní výkon a navázat na určité věci z prvního zápasu. To, že se Vlahovič s Besiktasem dohodl, jen ukazuje, proti jakému týmu Hradec stojí.