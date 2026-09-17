Hoffenheim s Hložkem a Coufalem na úvod Evropské ligy prohrál s Krétou

Hložek v sobotu rozhodl dvěma góly o prvním vítězství Hoffenheimu v německé lize 2:1 nad Stuttgartem, když v bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku.
Ve čtvrtečním duelu Evropské ligy se však on ani nikdo z jeho spoluhráčů neprosadil.
|
Hložek dvěma góly zařídil Hoffenheimu výhru, Schick trefil bod Leverkusenu
Hosté sice měli územní převahu, domácí však byli nebezpečnější.
Kréta si připsala překvapivou výhru po brankách Cantalapiedry v prvním a Kanellopulose v druhém poločase. Coufal dostal za taktický faul žlutou kartu, Hložka trenér Ilzer v 75. minutě vystřídal.
Levski Sofia v zápase dalších soupeřů českých týmů podlehl Salcburku 0:1. Bulharský celek nastoupí ve třetím kole v Plzni, do Salcburku v prosinci zamíří Sparta.
Evropská liga - 1. kolo
Levski Sofia - Salcburk 0:1 (0:1)
Branka: 39. Tabakovič.
OFI Kréta - Hoffenheim 2:0 (1:0)
Branky: 30. Cantalapiedra, 84. Kanellopulos.
21:00 Besiktas Istanbul - Olympique Marseille, Celtic Glasgow - Ferencváros Budapešť, Crystal Palace - Lech Poznaň, Juventus Turín - Nijmegen, Lilleström - Torreense, San Sebastian - Bournemouth, Viktoria Plzeň - Saint-Gilloise