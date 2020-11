Očekávám úplně jiný Liberec než v prvním utkání, říká trenér Hoffenheimu

Liberci kvůli koronaviru v prvním vzájemném duelu scházelo 15 hráčů, v odvetě však už bude moci nasadit uzdravené opory. „Očekávám úplně jiný tým než v prvním utkání. Navíc hrají doma, takže to bude úplně jiný zápas než před třemi týdny. Na to se připravujeme. Hráči Liberec určitě nepodcení a jsou hladoví po postupu,“ řekl Hoeness při on-line tiskové konferenci.

Hoffenheim hraje poháry teprve od sezony 2017/18 a při třetí účasti ve skupině má na dosah premiérový postup. K jistotě jarní vyřazovací fáze mu stačí se Slovanem remizovat.

„Pro náš tým by to bylo velmi cenné a pro klub by to byl historický úspěch. Poté bychom chtěli ve vyřazovací fázi dostat zvučného soupeře. Ale nejdřív musíme udělat poslední krok. Chceme vyhrát a udělat velký krok k vítězství ve skupině,“ uvedl Hoeness.

Také jeho tým zápolil s koronavirem. Mužstvo dokonce během reprezentační přestávky muselo do karantény, v sobotu ale mohlo nastoupit k bundesligovému utkání se Stuttgartem (3:3) a na začátku týdne se už zapojila zpět do tréninku i většina zbylých hráčů. Hoeness váhá, koho z nich ve čtvrtek nasadit.

„Nebudu odkrývat karty na stůl. Skov, Dabbur a Rudy trénují několik dní, mohli by v Liberci zasáhnout v nějaké roli do zápasu. Belfodil a Vogt začali teprve dnes. Situace v kádru neznamená, že můžeme úplně překopat sestavu. Ještě nejsme definitivně rozhodnutí,“ prohlásil osmatřicetiletý trenér.



Vzhledem k současné koronavirové situaci přicestuje jeho tým do Liberce až v den utkání. Ve čtvrtek ráno odletí výprava Hoffenheimu z Mannheimu do Budyšína poblíž českých hranic, odkud se přesune do Liberce. „S výhledem na mnoho cest, které nás čekají, jsem moc vděčný, že nebudu muset strávit další noc v nějaké cizí posteli,“ vtipkoval Hoeness.