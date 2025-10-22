Bez Haraslína i Sadílka. Sparta vyrazila do Rijeky, mohou zápas ohrozit lijáky?

Během středečního dopoledne se počasí v Rijece sice „polepšilo“, ale předpověď optimismus nenabízí.
Pokud by terén stadionu Rujevica nebyl způsobilý, UEFA by utkání odložila o den, ale to by vzhledem k tomu, že pršet má nepřetržitě 24 hodin před výkopem, nepomohlo. A pak se nabízí varianta náhradního hřiště.
To by Spartě nevadilo.
HNK Rijeka – Sparta
výkop: čtvrtek 18.45
rozhodčí: Robert Jones – Lee Betts, Neil Davies (všichni Anglie)
Absence Sparty: Haraslín, Sadílek, Cobbaut, Kofod Andersen, Hollý
Když se loni základní část evropských pohárů poprvé hrála novým systémem, k postupu do play off Konferenční ligy stačilo sedm bodů ze šesti zápasů a záporné skóre.
Sparta do soutěže vstoupila vysokou výhrou nad Shamrockem Rovers (4:1) a další tři body by ji přinesly hodně velký klid do zbývajících čtyřech zápasů.
Aby na stadionu nad největším jadranským přístavem uspěli, musí hru u soupeřů výrazně zvednout. „Všechny venkovní zápasy v Evropě jsou vždycky složité. Sami jsme se o tom přesvědčili v Aktobe, Jerevanu i v Rize,“ připomněl dánský obránce Asger Sörensen.
V červenci v kazachstánském Aktobe na rozbahněném terénu podlehli 1:2, když gól jim „daroval“ sudí odpískanou penaltou v poslední minutě. Doma protivníka jasně přejeli 4:1.
V srpnu do Jerevanu vyrazili sparťané s náskokem 4:0, což jejich výkon a zaujetí v tréninkovém centru místního Araratu Arménie ovlivnilo, i tak vyhráli 2:1.
V závěrečném předkole v Rize se po výhře 2:0 doma o postup strachovali. Lotyšský klub vedl 1:0, měl převahu, v závěru tlak i šance na druhý gól. Sparťané přijeli pro postup, ten měli, ale výkon byl hodně rozpačitý.
|
Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat
Rijeka je jasně nejtěžším protivníkem, na kterého sparťané v letošním pohárovém ročníku narazí. Je chorvatským šampionem, v minulém ročníku předčila tamního hegemona Dinamo Záhřeb, byť jen díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů.
Že šlo o opravdu mistrovský počin svědčí, že Dinamo od roku 2005 získalo osmnáct titulů, zbývající dva právě Rijeka (první v roce 2017).
„Nečeká nás snadná práce. Abychom mohli myslet na tři body, musíme se zlepšit,“ uvědomuje si Sörensen.
Očekává se, že trenér Brian Priske dá šanci i některým hráčům, kteří v neděli na Slovácku (0:0) nebyli v základní sestavě. Ševínský? Zelený? Preciado? Kuchta?
Kandidátem by byl i Sadílek, který však přibyl na marodku. Po návratu z reprezentačního srazu marodí kapitán Haraslín se zraněním kotníku, dlouhodobě mimo jsou Cobbaut, Kofod Andersen a Hollý.
|
Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?
Rijece se v novém ročníku zatím nedaří. V boji o Ligu mistrů nejdřív těsně vypadla s Ludogorcem, v druhém předkole Evropské ligy přemohla irský Shelbourne, ale následně shořela 0:5 s PAOK Soluň.
Když měl tým zároveň rozpačitý start do ligové sezony, vedení odvolalo černohorského kouče Radomira Djaloviče, strůjce triumfu v lize i v poháru v minulé sezoně. „Zemětřesení na Rujevici,“ psala tamní média.
Ani nový kouč tým nenakopl. Španělský internacionál Víctor Sánchez del Amo loni uspěl v Lublani, ale od svého příchodu do Rijeky ze sedmi zápasů vyhrál jen dva. Z toho jeden v poháru nad týmem Maksimir ze čtvrté ligy.
Při premiéře v Konferenční lize tým před třemi týdny podlehl v Jerevanu týmu Noah 0:1. Naposled o víkendu remizoval na stadionu Slavenu Belupo a v desetičlenné lize je až sedmý daleko za Dinamem Záhřeb a Hajdukem Split.
I když je odehráno teprve deset ze šestatřiceti kol, jedenáctibodové manko na rivaly dává tušit, že na obhajobu už myslet příliš nelze.
„Sezona je dlouhá, před námi je ještě mnoho zápasů a my se teď soustředíme na Spartu s nadějí, že se všechno otočí,“ nechal se slyšet záložník Bruno Bogojevič.