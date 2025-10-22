Bez Haraslína i Sadílka. Sparta vyrazila do Rijeky, mohou zápas ohrozit lijáky?

  11:44
Bez zraněného kapitána Lukáše Haraslína a nově i Lukáše Sadílka vyrazili sparťanští fotbalisté za druhým zápasem v Konferenční lize. Ve čtvrtek v rozmáčené Rijece, kde několik dnů vydatně prší, mohou udělat velký krok k účasti v jarní vyřazovací fázi. Ale bude se kvůli nepříznivým podmínkám vůbec hrát?

Lukáš Haraslín (vlevo), jenž se raduje s Janem Kuchtou z gólu proti Shamrocku, k druhému utkání Konferenční ligy do Rijeky kvůli zranění neodcestoval. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Během středečního dopoledne se počasí v Rijece sice „polepšilo“, ale předpověď optimismus nenabízí.

Pokud by terén stadionu Rujevica nebyl způsobilý, UEFA by utkání odložila o den, ale to by vzhledem k tomu, že pršet má nepřetržitě 24 hodin před výkopem, nepomohlo. A pak se nabízí varianta náhradního hřiště.

To by Spartě nevadilo.

HNK Rijeka – Sparta

výkop: čtvrtek 18.45

rozhodčí: Robert Jones – Lee Betts, Neil Davies (všichni Anglie)

Absence Sparty: Haraslín, Sadílek, Cobbaut, Kofod Andersen, Hollý

Když se loni základní část evropských pohárů poprvé hrála novým systémem, k postupu do play off Konferenční ligy stačilo sedm bodů ze šesti zápasů a záporné skóre.

Sparta do soutěže vstoupila vysokou výhrou nad Shamrockem Rovers (4:1) a další tři body by ji přinesly hodně velký klid do zbývajících čtyřech zápasů.

Aby na stadionu nad největším jadranským přístavem uspěli, musí hru u soupeřů výrazně zvednout. „Všechny venkovní zápasy v Evropě jsou vždycky složité. Sami jsme se o tom přesvědčili v Aktobe, Jerevanu i v Rize,“ připomněl dánský obránce Asger Sörensen.

V červenci v kazachstánském Aktobe na rozbahněném terénu podlehli 1:2, když gól jim „daroval“ sudí odpískanou penaltou v poslední minutě. Doma protivníka jasně přejeli 4:1.

V srpnu do Jerevanu vyrazili sparťané s náskokem 4:0, což jejich výkon a zaujetí v tréninkovém centru místního Araratu Arménie ovlivnilo, i tak vyhráli 2:1.

V závěrečném předkole v Rize se po výhře 2:0 doma o postup strachovali. Lotyšský klub vedl 1:0, měl převahu, v závěru tlak i šance na druhý gól. Sparťané přijeli pro postup, ten měli, ale výkon byl hodně rozpačitý.

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Rijeka je jasně nejtěžším protivníkem, na kterého sparťané v letošním pohárovém ročníku narazí. Je chorvatským šampionem, v minulém ročníku předčila tamního hegemona Dinamo Záhřeb, byť jen díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Že šlo o opravdu mistrovský počin svědčí, že Dinamo od roku 2005 získalo osmnáct titulů, zbývající dva právě Rijeka (první v roce 2017).

„Nečeká nás snadná práce. Abychom mohli myslet na tři body, musíme se zlepšit,“ uvědomuje si Sörensen.

Očekává se, že trenér Brian Priske dá šanci i některým hráčům, kteří v neděli na Slovácku (0:0) nebyli v základní sestavě. Ševínský? Zelený? Preciado? Kuchta?

Kandidátem by byl i Sadílek, který však přibyl na marodku. Po návratu z reprezentačního srazu marodí kapitán Haraslín se zraněním kotníku, dlouhodobě mimo jsou Cobbaut, Kofod Andersen a Hollý.

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

Rijece se v novém ročníku zatím nedaří. V boji o Ligu mistrů nejdřív těsně vypadla s Ludogorcem, v druhém předkole Evropské ligy přemohla irský Shelbourne, ale následně shořela 0:5 s PAOK Soluň.

Když měl tým zároveň rozpačitý start do ligové sezony, vedení odvolalo černohorského kouče Radomira Djaloviče, strůjce triumfu v lize i v poháru v minulé sezoně. „Zemětřesení na Rujevici,“ psala tamní média.

Ani nový kouč tým nenakopl. Španělský internacionál Víctor Sánchez del Amo loni uspěl v Lublani, ale od svého příchodu do Rijeky ze sedmi zápasů vyhrál jen dva. Z toho jeden v poháru nad týmem Maksimir ze čtvrté ligy.

Při premiéře v Konferenční lize tým před třemi týdny podlehl v Jerevanu týmu Noah 0:1. Naposled o víkendu remizoval na stadionu Slavenu Belupo a v desetičlenné lize je až sedmý daleko za Dinamem Záhřeb a Hajdukem Split.

I když je odehráno teprve deset ze šestatřiceti kol, jedenáctibodové manko na rivaly dává tušit, že na obhajobu už myslet příliš nelze.

„Sezona je dlouhá, před námi je ještě mnoho zápasů a my se teď soustředíme na Spartu s nadějí, že se všechno otočí,“ nechal se slyšet záložník Bruno Bogojevič.

