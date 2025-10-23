Řeka Rječina stoupá, může zápas Sparty ohrozit déšť či bouřky? Klub reagoval

„V současné době nemáme od UEFA ani domácího týmu informaci, že by se utkání nemělo odehrát. Všechny organizační složky pracují na tom, aby se zápas konal dle plánu. Hráči i celý realizační tým se chystají na utkání dle stanoveného programu,“ reagovala na aktuální dění Sparta.
Ta do Rijeky přicestovala ve středu po poledni, kdy po třech dnech pršet přestalo. Sparťané bez omezení absolvovali trénink na stadionu Rujevica, z jehož tribun je krásný výhled na moře.
🌧️ Situace v Rijece je následující: pic.twitter.com/LOGjMr60oK— Sparta Praha - Fans (@ACSparta_Fans) October 23, 2025
„V posledních dnech jsme se počasí trochu obávali, hodně pršelo, ale podmínky pro trénink máme vynikající. Hřiště je trochu měkké, ale dostatečně dobré pro naši hru a styl fotbalu,“ řekl domácí trenér Víctor Sánchez krátce předtím, než na trávník vyběhli sparťané.
„Takhle na podzim tu prší často. Nic výjimečného, ale trochu lituju fanoušky, kteří budou sedět na nekrytých tribunách,“ sdělil během předzápasového tréninku jeden z přihlížejících chorvatských kameramanů.
Kolem čtvrtečního poledne déšť ustal a k žádným extrémním přívalům zatím nedochází. Rijeka je prostě na podzim deštivá, což se projevilo hlavně během rána. Večer se mají srážky vrátit.
Trávník na stadionu, který splňuje nejvyšší standardy UEFA, by měl být schopen hustý déšť propustit. Funguje jako cedník, napršenou vodu odvede drenážní systém, který by měl být připravený i na extrémní počasí. V Rijece by mělo napršet 60 milimetrů srážek za den, systém by to samé množství měl odvést za hodinu.
Pokud by přece jen hřiště způsobilé nebylo, měl by pořadatelský klub mít připravené náhradní hřiště. Jestli v době utkání budou nad městem řádit bouřky, rozhodčí může utkání přerušit, případně odložit na pátek.
Sparta v Rijece nastoupí od 18.45, před třemi týdny úvodní zápas nad Shamrockem Rovers vyhrála 4:1. Rijeka naopak v Jerevanu týmu Noah podlehla 0:1.