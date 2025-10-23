Řeka Rječina stoupá, může zápas Sparty ohrozit déšť či bouřky? Klub reagoval

Miloslav Novák
Dominik Duffek
,
  12:21aktualizováno  13:13
Od našich zpravodajů v Chorvatsku - Koryto řeky Rječiny, která se v centru města vlévá do moře, se zaplnilo takřka až po okraj. Od středečního večera ji v oblasti Rijeky hojně napájí silný déšť i potůčky z okolních kopců. Mohl by kvůli vydatným srážkám anglický sudí odložit čtvrteční duel sparťanských fotbalistů v Konferenční lize? Hrozit mohou spíš bouřky, které na čas utkání hlásí některé předpovědi.

„V současné době nemáme od UEFA ani domácího týmu informaci, že by se utkání nemělo odehrát. Všechny organizační složky pracují na tom, aby se zápas konal dle plánu. Hráči i celý realizační tým se chystají na utkání dle stanoveného programu,“ reagovala na aktuální dění Sparta.

Ta do Rijeky přicestovala ve středu po poledni, kdy po třech dnech pršet přestalo. Sparťané bez omezení absolvovali trénink na stadionu Rujevica, z jehož tribun je krásný výhled na moře.

„V posledních dnech jsme se počasí trochu obávali, hodně pršelo, ale podmínky pro trénink máme vynikající. Hřiště je trochu měkké, ale dostatečně dobré pro naši hru a styl fotbalu,“ řekl domácí trenér Víctor Sánchez krátce předtím, než na trávník vyběhli sparťané.

„Takhle na podzim tu prší často. Nic výjimečného, ale trochu lituju fanoušky, kteří budou sedět na nekrytých tribunách,“ sdělil během předzápasového tréninku jeden z přihlížejících chorvatských kameramanů.

Zářil v Realu, s Koubou venčili psy, v Praze baštil knedlíky. Teď jde Sánchez na Spartu

Kolem čtvrtečního poledne déšť ustal a k žádným extrémním přívalům zatím nedochází. Rijeka je prostě na podzim deštivá, což se projevilo hlavně během rána. Večer se mají srážky vrátit.

Trávník na stadionu, který splňuje nejvyšší standardy UEFA, by měl být schopen hustý déšť propustit. Funguje jako cedník, napršenou vodu odvede drenážní systém, který by měl být připravený i na extrémní počasí. V Rijece by mělo napršet 60 milimetrů srážek za den, systém by to samé množství měl odvést za hodinu.

Na výhru myslíme pokaždé, řekl Priske. Řešil venkovní trable i zranění kapitána

Pokud by přece jen hřiště způsobilé nebylo, měl by pořadatelský klub mít připravené náhradní hřiště. Jestli v době utkání budou nad městem řádit bouřky, rozhodčí může utkání přerušit, případně odložit na pátek.

Sparta v Rijece nastoupí od 18.45, před třemi týdny úvodní zápas nad Shamrockem Rovers vyhrála 4:1. Rijeka naopak v Jerevanu týmu Noah podlehla 0:1.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Feyenoord vs. PanathinaikosFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Feyenoord vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
23. 10. 16:30
  • 1.53
  • 4.50
  • 5.97
Rijeka vs. SpartaFotbal - 2. kolo - 23. 10. 2025:Rijeka vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 3.44
  • 3.40
  • 2.25
Brann vs. RangersFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Brann vs. Rangers //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 2.08
  • 3.68
  • 3.43
RB Salcburk vs. FerencvárosFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:RB Salcburk vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 2.19
  • 3.77
  • 3.09
Lyon vs. BasilejFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Lyon vs. Basilej //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 1.55
  • 4.56
  • 5.56
Genk vs. BetisFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Genk vs. Betis //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 3.14
  • 3.65
  • 2.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Řeka Rječina stoupá, může zápas Sparty ohrozit déšť či bouřky? Klub reagoval

Od našich zpravodajů v Chorvatsku Koryto řeky Rječiny, která se v centru města vlévá do moře, se zaplnilo takřka až po okraj. Od středečního večera ji v oblasti Rijeky hojně napájí silný déšť i potůčky z okolních kopců. Mohl by kvůli...

23. října 2025  12:21,  aktualizováno  13:13

Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet

Fotbalista v zeleném dresu, s parukou, ledvinkou à la břicho a namalovaným knírem pochoduje hřištěm, kolem něj se odvíjejí vtipné scénky a on se zápalem zpívá: Nasaď si kníreček, dnes hraje...

23. října 2025  11:16

Zářil v Realu, s Koubou venčili psy, v Praze baštil knedlíky. Teď jde Sánchez na Spartu

Premium

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku S parťákem Petrem Koubou kdysi v rezidenční čtvrti v La Coruni venčili psy. Když po pár letech na jeho pozvání dorazil s manželkou na návštěvu Prahy, pochutnával si na české klasice. Víctor Sánchez...

23. října 2025

Jaro, běhej! Kdo neběhal, nehrál. Jak Gasperini cepoval Šedivce v Crotone

Když na tréninku na chviličku polevil, hned uslyšel ostrý hlas: „Jaro, běhej!“ Už je to dvacet let. V sezoně 2005/06 válel plzeňský odchovanec Jaroslav Šedivec v druholigovém italském Crotone. A na...

23. října 2025  10:47

Byl mluvčí i sportovní ředitel. Köstl povede reprezentaci, ale klíčové je, kdo přijde pak

Týden po odvolání Ivana Haška je to první a zatím dílčí krok. Šéfa pro listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem, což jsou trpaslíci na hraně druhé a třetí stovky světového žebříčku FIFA,...

23. října 2025  9:49

Trenér Trpišovský: Kluci, klobouk dolů! Byli jsme jedno velké srdce

Od naší zpravodajky v Itálii Černý rolák, černé kalhoty, černé hodinky... Smuteční náladu ale u slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského nehledejte. Tentokrát ne. Oproti porážce 0:3 s Interem Milán odjíždí z Itálie s úsměvem...

23. října 2025  8:21

Na výhru myslíme pokaždé, řekl Priske. Řešil venkovní trable i zranění kapitána

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Vedle sedící brankář Peter Vindahl ho svou odpovědí dostal trochu do úzkých. Sparťanský trenér Brian Priske totiž moc dobře věděl, co za pár okamžiků přijde: Trenére, souhlasíte s ním, že byste v...

23. října 2025  7:57

Olomouc – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Olomouce nastoupí ve 2. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

23. října 2025  7:34

Spokojený Kušej: Ukázali jsme starou Slavii. A Atalanta nás trochu podcenila

Od našeho zpravodaje v Itálii Stáli proti němu obrovití stopeři, ale neztratil se. Sprintoval, napadal, centroval, střílel. Vasil Kušej, útočník fotbalové Slavie, se snažil proti vysokým soupeřům z Atalanty Bergamo procpat do...

23. října 2025  7:13

Hrdina Markovič: Přiznávám, nervózní jsem byl. Postup pro nás není zakázané slovo

Od našeho zpravodaje v Itálii Den před zápasem od trenérů slyšel, co stejně už nějakou dobu očekával: Marky, proti Atalantě půjdeš do brány. Pro Jakuba Markoviče, gólmana fotbalové Slavie, to byla dvojitá výzva. Zaprvé: zaskočit...

23. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Real těsně zdolal Juventus. Vysoké výhry slaví Bayern, Chelsea i Liverpool

Druhou polovinou zápasů pokračoval program 3. kola fotbalové Ligy mistrů. V souboji gigantů zvítězil Real Madrid nad Juventusem 1:0. Bayern si snadno poradil s Bruggami 4:0, Chelsea porazila oslabený...

22. října 2025  23:31

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou tři zápasy. Doma má před sebou Barcelonu, Arsenal a Bilbao. Venku se ukáže na Tottenhamu a na...

22. října 2025  23:22

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.