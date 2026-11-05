Historická kanonáda Coma. Ale štve mě ta inkasovaná branka, smál se kouč Fábregas

Zatímco ve Francii píší o ostudě, potupě a div by už podruhé v sezoně neodvolávali trenéra, na adresu Coma létají superlativy.
„Ale můžu říct, že mě trochu štve ten inkasovaný gól. Udělali jsme pár změn a z nich ta branka pramenila. Aguilar to udělal skvěle, byl to můj spoluhráč v Monaku, takže mě to nepřekvapuje,“ smál se Fábregas.
Co jiného než ztrátu čistého konta by také mohl svým svěřencům vytknout?
Jenom dva týmy do středečního večera zvládly v Champions League zvítězit o osm branek – Liverpool nad Besiktasem v roce 2007 a Real Madrid na půdě Malmö před jedenácti lety (oba 8:0).
Bayern Mnichov pak pro změnu před dvěma lety jako první nasázel v jednom utkání devět branek Dinamu Záhřeb (9:2). Povedlo se mu to však na domácí půdě, takže v tomhle je úspěch Coma přece jenom o trochu cennější.
Nemluvě o tom, že to byl teprve čtvrtý zápas tohohle ambiciózního italského celku v milionářské soutěži, kam se kvalifikoval pouhé dva roky po postupu do první ligy.
Biggest away win in Champions League history #UCL https://t.co/Q6x1SDUVkm— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2026
„Doufám, že si celé město tuhle výhru užije a to stejné platí o hráčích. Ale nesmí nám to vlézt do hlavy. Musíme zůstat pokorní a tvrdě dřít. Čekají nás zápasy, které nám třeba nevyjdou tolik, a právě z těch se musíme poučit,“ pravil nicméně střízlivě Fábregas.
I tahle odpověď vám naznačí, proč právě pod ním se mužstvu takhle daří.
V Comu je od léta 2022. Coby hráč tam prožil svou poslední aktivní sezonu, načež se dal na trénování. Od mládežnických výběrů kvůli odvolání hlavního kouče hned na podzim povýšil k áčku – nejdřív jen na přechodnou dobu a pak se musel „sesunout“ do role asistenta, než si dodělal potřebnou licenci.
A nemělo by zapadnout, že je spolu s francouzskou legendou Thierrym Henrym rovněž menšinovým vlastníkem klubu.
Klubu, který aktuálně baví a zároveň možná už i děsí Evropu.
„Pořád jsme motivovaní, ať hrajeme v jakékoliv soutěži. Nic na našich principech neměníme. I když jsme prohráli s Feyenoordem, nijak nás to neovlivnilo a nerozhodilo. Jediné, co se teď změnilo, je výsledek,“ vysvětloval po vítězství s Lens.
Na to jeho svěřenci zadělali třemi góly v první půli a v 62. minutě to bylo už 7:0. Hattrick zapsal Řek Douvikas, jenž je aktuálně nejlepší střelcem celé soutěže. Branku a dvě asistence si pak připsal třeba talentovaný Argentinec Paz.
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A když soupeř snížil, Como mu nasázelo další dva góly, takže má aktuálně s devatenácti zásahy nejlepší útok po obhájcích z PSG. Nepřekvapí, že je historicky prvním týmem, který se ve svých čtyřech úvodních utkáních prosadil tolikrát.
I to je důkaz zmíněného atraktivního herního projevu, což je také Fábregasova zásluha.
Zakládá si na kombinačním fotbalu, rychlých přihrávkách, neustálých nábězích a snaze pořád chodit dopředu. Jistě, občas se mu to vymstí, ale jak mužstvo roste a nabírá zkušenosti, takových případů je čím dál tím méně.
„Měli jsme připravený plán, ale zkrátka jsme ho nebyli schopní proti nim realizovat. Procházeli nám mezi řadami tak rychle, že jsme jim vůbec nestačili,“ kroutil hlavou jediný střelec Lens Aguilar.
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Není divu, že už se spekuluje, kam by mohla Fábregasova trenérská kariéra časem pokračovat. Výhledově do Barcelony, kde fotbalově vyrůstal? Nebo do Arsenalu, kde teď ale úspěšně úřaduje jiný Španěl Arteta? O zájemce určitě nebude mít nouzi.
Momentálně však nemá jediný důvod pomýšlet na odchod.
Vždyť Como v Lize mistrů s devíti body po čtyřech utkáních míří nejenom za postupem, ale možná i za umístěním v nejlepší osmičce, byť k tomu je ještě pořád daleko. Smrtící bude zejména lednový dvojboj proti PSG a Barceloně.
„Když jsem viděl, že nás na závěr čekají PSG a Barcelona, hned mě napadlo, že musíme na podzim nasbírat co nejvíc bodů. Oni jsou na úplné jiné úrovni,“ pronesl Fábregas.
Pokud ale Comu vydrží forma, klidně může potrápit i ty největší favority.