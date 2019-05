Kauza Mchitarjan. Na finále do Baku Arménec z politických důvodů nejede

Jde o pozoruhodný případ, který ve fotbalovém prostředí nemá obdoby. Hráč nemůže nastoupit do evropského finále, které se hraje de facto v Asii, z politických důvodů. Skandál?



„Představitelům UEFA jsme zaslali dopis, v němž nad celou situací vyjadřujeme hluboké znepokojení. Důkladně jsme posoudili všechna rizika, která by v případě Mchitarjanovy účasti mohla nastat, a po dohodě s ním a jeho rodinou jsme se shodli, že s námi do Baku raději neodcestuje,“ napsal Arsenal v úterý ve svém oficiálním prohlášení.

Arménského fotbalistu sice představitelé Ázerbájdžánu ujistili, že bude při finále Evropské ligy v Baku v bezpečí. Tedy pokud se bude věnovat jen fotbalu...

„Jde o vrcholnou sportovní akci. Mchitarjan není politik, ale profesionální fotbalista, je za to placený a v Baku bude v naprostém bezpečí. Pokud by však chtěl řešit ostatní záležitosti, byl by to trochu jiný příběh,“ citovala anglická média Tahira Taghizadeha, ázerbájdžánského velvyslance ve Velké Británii.

Mezi Ázerbájdžánem a Arménií je už léta napjatá situace kvůli sporu o území Náhorního Karabachu. Ozbrojený konflikt sice oficiálně skončil příměřím v květnu 1994, nicméně vojenské výpady pokračují v omezené míře dosud.

Mchitarjan, nejlepší střelec v historii arménské reprezenzace, necestoval k zápasům do Ázerbájdžánu ani v minulosti. S Dortmundem vynechal v roce 2015 utkání Evropské ligy s Gabalou a v aktuální sezoně neodletěl ani k utkání proti Karabachu. Pokaždé kvůli obavám o svou bezpečnost.

V Arsenalu se sice neřadí mezi nejvýraznější opory, přesto byl v aktuální pohárové sezoně se Švýcarem Xhakou nejvytíženějším záložníkem týmu.



„Micki patřil ke klíčovým hráčům na naší cestě do finále a pro celý tým bude jeho absence výraznou ztrátou. Jsme opravdu smutní, že vynechá evropské finále, tak výjimečnou událost v životě fotbalisty, právě kvůli takovým důvodům,“ stojí ve vyjádření klubu.

Mchitarjan sice už na začátku měsíce speciální povolení ke vstupu do Ázerbájdžánu obdržel, nicméně severolondýnský klub po UEFA dál žádal dostatečné záruky ohledně hráčovy bezpečnosti. Marně.

Finále, v němž se Arsenal 29. května, příští středu od 21 hodin, utká s londýnským rivalem Chelsea, budí kontroverze už několik týdnů.

V tom minulém Arsenal ostře kritizoval Evropskou fotbalovou unii za výběr pořadatelského města: „Byli bychom rádi, aby UEFA v budoucnu v podobných případech vždy na prvním místě zohlednila logistiku a možnosti fanoušků, protože to, co se děje v aktuální sezoně, je zcela neakceptovatelné a už se to nesmí opakovat.“

I když se hraje na stadionu s více než šedesátitisícovou kapacitou, Arsenal i Chelsea dostaly pro své příznivce dohromady zhruba jen dvanáct tisíc vstupenek. Vzhledem k nedostatečným dopravním i ubytovacím kapacitám a celkovým výdajům na cestu je však podle médií stejně ani neprodají.

„Baku je vzhledem k omezenému počtu přímých letů jedno z nejhůře přístupných měst z Velké Británie a ze západní Evropy vůbec,“ shodly se fanouškovské organizace Arsenalu i Chelsea.

„Řada příznivců se tam právě kvůli obrovským logistickým obtížím nedostane. Přitom jde o vrchol sezony - opravdu krásná odměna pro všechny věrné fanoušky...“