Pernica si na umělou trávu v Helsinkách nemusí zvykat. Jsme připraveni, hlásí

„Je specifické hrát na umělé trávě Ligu mistrů, ale nějak extra mi to nevadí, jsem na ni zvyklý z Jablonce. Myslím, že to bude v pohodě,“ hlásil Pernica na tiskové konferenci.

Má povrch ve Finsku nějaká specifika?

Víme, že to tady hodně kropí, jinak asi ne. Balon má samozřejmě jiný odskok, pohyb je jiný a hrozí na něm víc zranění.

HJK Helsinky - Plzeň Utkání 2. předkola Ligy mistrů sledujeme ONLINE

Většina vás považuje za favorita dvojutkání. Berete tuhle roli?

Co jsem se dočetl, že jsme velcí favorité a oni outsideři, tak bych to takhle úplně nebral. Roli mírného favorita ale na sebe asi musíme vzít a jít za postupem. Chceme ten dvojzápas určitě zvládnout a jít dál.

V tom případě budete mít jistou minimálně skupinovou fázi Evropské konferenční ligy.

Podzim v pohárech je náš cíl, od toho se bude odvíjet zbytek sezony.

Helsinky hrají v rozestavení 3-4-3. V přípravě jste si to vyzkoušeli proti St. Truidenu nebo Besiktasi. Už vás nepřekvapí?

Hrajou na tři stopery a dva halfbeky, což jsme si měli možnost v přípravě vyzkoušet. Informace máme, jsme připraveni. Jenom je potřeba to zúročit na hřišti.

Ať postoupíte či ne, v další fázi narazíte na jednoho z dvojice Maribor - Tiraspol. Co na to říkáte?

Los si v tom s námi trošku pohrál, máme stejnou dvojici. Ať to dopadne jak chce, další předkola vidím jako hodně otevřená.