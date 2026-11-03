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Kane vyhlíží šlágr kola i novou smlouvu. Zlatý míč by vyměnil za trofej Ligy mistrů

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  9:00
Bayern Mnichov a jeho fanoušci vzdali hold Harrymu Kaneovi před sobotním...

Bayern Mnichov a jeho fanoušci vzdali hold Harrymu Kaneovi před sobotním trhákem německé bundesligy proti Borussii Dortmund. | foto: Reuters

Fanoušci v Allianz Areně vítali Kanea s grandozní slávou.
Bayern čekal na vítěze Zlatého míče od roku 1981, kdy ocenění získal útočník...
Přípravy Bayernu v posledních dnech komplikuje absence hlavního trenéra...
Kane uvedl, že v posledních dnech vedl s německým mistrem dobrá jednání o nové...
41 fotografií
Před týdnem s velkolepou slávou získal Zlatý míč a zvláště pro Angličany šlo o mimořádnou událost. Přece jen na vítězství jednoho ze svých fotbalistů v nejprestižnější individuální anketě čekali 25 let. Harry Kane, útočník Bayernu Mnichov, však prohlásil, že by ocenění vyměnil za medaili pro vítěze Ligy mistrů. „Týmové trofeje jsou důvodem, proč hrajeme fotbal,“ řekl před úterním šlágrem proti Atlétiku Madrid.

Předminulé pondělí se stal hvězdou slavnostního galavečera v Londýně, když v hlasování předčil útočníky Kyliana Mbappého a Lamina Yamala. Stal se tak teprve pátým Angličanem, který novinářskou cenu obdržel.

„Zisk Zlatého míče byl jedním z nejkrásnějších pocitů v mém životě i kariéře. Ale zažít takové chvíle s týmem, slavit s klubem a zvednout nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů s Bayernem by byl neuvěřitelný pocit,“ pronesl Kane.

Na otázku, co z toho by si vybral, odpověděl jasně: „Ligu mistrů, ale mám možnost získat obojí. Uvidíme, co se stane. Zlatý míč je vrcholem kariéry a posouvá mě na ještě vyšší úroveň. Zároveň ale chcete zažívat velká finále Ligy mistrů a sdílet tyto emotivní chvíle také se spoluhráči.“

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Bayern a jeho fanoušci vzdali Kaneovi hold také před sobotním trhákem německé bundesligy proti Borussii Dortmund. Vítěze Zlatého míče se dočkali naposledy v roce 1981, kdy ocenění získal Karl-Heinz Rummenigge.

„Od oslav to byla pořádná horská dráha,“ přiznal 33letý útočník, který v minulé sezoně nastřílel za klub i reprezentaci 73 gólů a pomohl Bavořanům k zisku tří domácích trofejí.

„Byl to pro mě obrovský okamžik, ale také pro celý klub. Bezpochyby to byl jeden z nejkrásnějších pocitů v mém životě. Zažili jsme ale i těžké chvíle a museli jsme se vypořádat s mnoha extrémy. To nás ještě více sblížilo a bojujeme o každý okamžik.“

Kane také sdělil, že v posledních dnech vedl s německým mistrem dobrá jednání o nové smlouvě a má velmi blízko k jejímu podpisu. „Většinu zásadních bodů jsme už vyřešili a jsme s nimi spokojení,“ dodal.

Bayern od úterních 21 hodin v Madridu rozehraje čtvrté kolo hlavní fáze Ligy mistrů. Přípravy na nesmírně vyrovnanou partii proti Atlétiku mu komplikovala absence hlavního trenéra Vincenta Kompanyho, který 23. října skončil v nemocnici poté, co zkolaboval během tréninku rezervního týmu.

„Chybí nám, ale každý má příležitost ukázat, co v něm je, a do konce sezony je ještě dlouhá cesta,“ uvedl Kane.

Kompany po pěti dnech opustil nemocnici a pokračuje v rekonvalescenci. Kdy se na lavičku vrátí, zatím není známo. V jeho nepřítomnosti převzal vedení asistent Aaron Danks.

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4. kolo

Galatasaray Istanbul vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
3.11. 18:45
  • 2.09
  • 4.41
  • 3.09
Šachtar Doněck vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
3.11. 18:45
  • 3.63
  • 3.89
  • 2.02
FC Barcelona vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.28
  • 6.83
  • 9.28
Manchester United vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 2.20
  • 4.11
  • 3.03
Feyenoord Rotterdam vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 3.70
  • 4.19
  • 1.92
LASK Linz vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.35
  • 6.00
  • 7.90
Atlético Madrid vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 2.82
  • 3.98
  • 2.37
Bodö/Glimt vs. Lille //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.75
  • 4.35
  • 4.38
Villarreal vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 4.32
  • 4.71
  • 1.71
AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 10.00
  • 6.82
  • 1.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. Aston VillaAston Villa 3 3 0 0 12:3 9
3. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
4. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
5. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
6. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
7. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
8. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
9. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
10. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
11. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
12. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 3 2 0 1 7:4 6
13. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
14. Bayern MnichovBayern 3 1 2 0 10:5 5
15. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
16. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
17. Šachtar DoněckŠachtar 3 1 1 1 4:3 4
18. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. Inter MilánInter 3 1 0 2 5:6 3
21. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 0 2 5:6 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 1 0 2 6:9 3
24. LASK LinzLinz 3 1 0 2 6:9 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 4:8 3
27. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
28. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
29. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
30. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
35. LilleLille 3 0 0 3 4:10 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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