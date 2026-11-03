Předminulé pondělí se stal hvězdou slavnostního galavečera v Londýně, když v hlasování předčil útočníky Kyliana Mbappého a Lamina Yamala. Stal se tak teprve pátým Angličanem, který novinářskou cenu obdržel.
„Zisk Zlatého míče byl jedním z nejkrásnějších pocitů v mém životě i kariéře. Ale zažít takové chvíle s týmem, slavit s klubem a zvednout nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů s Bayernem by byl neuvěřitelný pocit,“ pronesl Kane.
Na otázku, co z toho by si vybral, odpověděl jasně: „Ligu mistrů, ale mám možnost získat obojí. Uvidíme, co se stane. Zlatý míč je vrcholem kariéry a posouvá mě na ještě vyšší úroveň. Zároveň ale chcete zažívat velká finále Ligy mistrů a sdílet tyto emotivní chvíle také se spoluhráči.“
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Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech
Bayern a jeho fanoušci vzdali Kaneovi hold také před sobotním trhákem německé bundesligy proti Borussii Dortmund. Vítěze Zlatého míče se dočkali naposledy v roce 1981, kdy ocenění získal Karl-Heinz Rummenigge.
„Od oslav to byla pořádná horská dráha,“ přiznal 33letý útočník, který v minulé sezoně nastřílel za klub i reprezentaci 73 gólů a pomohl Bavořanům k zisku tří domácích trofejí.
„Byl to pro mě obrovský okamžik, ale také pro celý klub. Bezpochyby to byl jeden z nejkrásnějších pocitů v mém životě. Zažili jsme ale i těžké chvíle a museli jsme se vypořádat s mnoha extrémy. To nás ještě více sblížilo a bojujeme o každý okamžik.“
Harry Kane proudly presents the Ballon d'Or at the Allianz Arena 🥹❤️✨ https://t.co/kAToPd07LE— FC Bayern München (@FCBayern) October 31, 2026
Kane také sdělil, že v posledních dnech vedl s německým mistrem dobrá jednání o nové smlouvě a má velmi blízko k jejímu podpisu. „Většinu zásadních bodů jsme už vyřešili a jsme s nimi spokojení,“ dodal.
Bayern od úterních 21 hodin v Madridu rozehraje čtvrté kolo hlavní fáze Ligy mistrů. Přípravy na nesmírně vyrovnanou partii proti Atlétiku mu komplikovala absence hlavního trenéra Vincenta Kompanyho, který 23. října skončil v nemocnici poté, co zkolaboval během tréninku rezervního týmu.
„Chybí nám, ale každý má příležitost ukázat, co v něm je, a do konce sezony je ještě dlouhá cesta,“ uvedl Kane.
Kompany po pěti dnech opustil nemocnici a pokračuje v rekonvalescenci. Kdy se na lavičku vrátí, zatím není známo. V jeho nepřítomnosti převzal vedení asistent Aaron Danks.