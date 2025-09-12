UEFA se slitovala nad Flickem, Barcelona začne Ligu mistrů s trenérem na lavičce

UEFA v pátek oznámila, že jeho suspendaci na jeden zápas zmírnila na podmínečný zákaz činnosti.
Flick v prohraném květnovém semifinále s Interem Milán 3:4 po prodloužení zuřil při několika verdiktech rozhodčího. UEFA mu za „porušení základních pravidel slušného chování“ udělila trest na jeden zápas, stejný postih dostal i jeho asistent Marcus Sorgh.
Oba nyní mají podmínku na jeden rok. Pokuta 20 000 eur (téměř půl milionu korun) zůstala podle verdiktu odvolací komise UEFA v platnosti.