UEFA se slitovala nad Flickem, Barcelona začne Ligu mistrů s trenérem na lavičce

  18:22
Fotbalisté Barcelony vstoupí příští týden v Newcastlu do nové sezony Ligy mistrů i s trenérem Hansim Flickem na lavičce. Katalánský tým, který se v elitní soutěži představí i v lednu v Praze proti Slavii, částečně uspěl s odvoláním proti jeho trestu za nevhodné chování v květnovém semifinále minulého ročníku.

Barcelonský kouč Hansi Flick sleduje utkání s Vallecanem. | foto: AP

UEFA v pátek oznámila, že jeho suspendaci na jeden zápas zmírnila na podmínečný zákaz činnosti.

Flick v prohraném květnovém semifinále s Interem Milán 3:4 po prodloužení zuřil při několika verdiktech rozhodčího. UEFA mu za „porušení základních pravidel slušného chování“ udělila trest na jeden zápas, stejný postih dostal i jeho asistent Marcus Sorgh.

Hansi Flick. Němec, co oživil Barcelonu. O treble přišel, ale věří: Příští rok jsme zpět

Oba nyní mají podmínku na jeden rok. Pokuta 20 000 eur (téměř půl milionu korun) zůstala podle verdiktu odvolací komise UEFA v platnosti.

